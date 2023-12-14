Хотя многие направления развития были разрушены Второй мировой войной, некоторые идеи и технологии выжили. Некоторые концепции оказались успешными, и танки, созданные на их основе, прослужили даже после войны, демонстрируя свою эффективность.

Один из восьми Vickers Mk.E type B был продан в Болгарию.

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Один из танков, который определил направление развития мирового танкостроения, был Vickers Mk.E. Несмотря на то, что этот танк не был принят на вооружение в своей родной стране, у него было огромное количество потомков, как в прямом, так и в концептуальном плане. Сегодня стоит более детально изучить этот танк. Почему английские военные не оценили его по достоинству, и каким образом получилось, что этот экспортный танк для развивающихся стран стал образцом для подражания для ведущих танкостроительных государств.

Выгодное экспортное предложение

В последнее время среди исследователей наблюдается тенденция к критическому обсуждению принципов развития отечественной промышленности, что можно охарактеризовать как интерес к альтернативной истории. Несмотря на то, что наша страна является страной Советов, некоторые считают, что более ценным является анализ причин, по которым исторически сложились определенные обстоятельства. Некоторые критики не одобряют танк Т-60, другие утверждают, что средний танк Т-28 был лучше, чем Т-24. Кроме того, существует недовольство в отношении Vickers Mk.E и его потомков из-за отсутствия противоснарядной брони и ограниченного развития.

В 20-е годы самым ходовым экспортным танком был Renault FT, стремительно устаревающий, но при этом безальтернативный.

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Давайте проясним некоторые моменты. Во-первых, не следует пытаться сравнивать современные реалии позднего послевоенного периода с 20-ми и 30-ми годами. В то время жизненный цикл танка составлял около пяти лет, и поэтому они устаревали быстрее из-за постоянно возрастающих требований. Дальнейшее развитие имело мало смысла, поэтому было проще создавать новые модели. Существование танков, развивающихся дольше, не свидетельствует о их выдающихся характеристиках, оно скорее обусловлено рядом факторов в каждом конкретном случае. Это наблюдается не только в 30-е годы. Например, танк Т-54 предполагался уйти в историю уже в конце 1940-х, но эволюционное развитие этой машины продолжалось десятилетиями. Примеров подобного множество, достаточно просто внимательно изучить материалы.

"Передний привод" Джон Карден и Вивиан Лойд обкатали на танкетках. Далее появилась идея создать что-то более солидное.

Во-вторых, некоторые исследователи не учитывают (или не желают учитывать), что в межвоенный период, особенно в первое десятилетие (и, фактически, первые 15 лет), существовал специфический контекст. Крупные вооруженные конфликты завершились на длительное время, что привело к сокращению бюджетов на вооружения. В таких условиях не было возможности активно тестировать новые теории. Взгляните на хронологию вооруженных конфликтов с 1921 по 1935 год - и многое станет яснее. Например, каков был уровень опыта в танковых войсках во время Рифской войны или конфликта на КВЖД? Да, эти события, также как Японская интервенция в Маньчжурии в 1931-32 годах, оказали определенное влияние на развитие бронетанковой техники, но оно было очень локальным. Первый масштабный мировой опыт был получен только в 1936 году, во время Гражданской войны в Испании.

Исходная конструкция Vickers Mk.E.

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Важно понимать, что танки того времени были разработаны для определенных задач. Опыт Первой мировой войны показал, что военные нуждаются в маневренных танках. Большинство танков, использованных в Первой мировой войне, устарели, и лишь некоторые страны, такие как Прибалтика, СССР и США, продолжали использовать их из-за невозможности быстрой замены. Renault FT были как успехом, так и неудачей для французской армии, поскольку их было много, и попытки модернизировать их оказались неудачными. Британцы решили создать новый танк "с чистого листа", но их легкий танк оказался средним по размерам и весу, что впоследствии позаимствовали японцы (танк Mk.I/II и Type 89 Yi-Go изначально были легкими танками).

Помимо индекса Vickers Mk.E, вполне официально применялся и Vickers 6 ton tank.

Конечно, в 20-е и 30-е годы велась работа над разработкой "настоящих" средних и тяжелых танков. Однако производство таких танков было ограниченным, и первым боевым применением "настоящего" среднего танка стало лето 1939 года, когда в битве на реке Халхин-Гол были задействованы Тип 97 Чи-Ха. До этого в военных конфликтах 20-30-х годов использовались легкие танки весом менее 10 тонн и с броней толщиной 9-15 мм (15 мм обеспечивали защиту от обычной винтовочной пули). Эти танки могут считаться преемниками Renault FT.

Танки были вооружены или пулеметами, или малокалиберными пушками, или в отдельных случаях для 20-х годов - спаренными орудиями. Эти танки соответствовали концепции Джона Фуллера, которая предполагала, что они должны были обеспечивать очистку поля боя после прохождения танков прорыва и средних танков (например, Средний танк Mk.I/II). Главными угрозами для таких танков были пехота, у которой в то время было ограниченное анти-танковое вооружение.

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Предполагалось, что танк, аналогично танкеткам, будет предлагаться в разных вариантах, включая и тягач. Но трактор оказался не интересен. Впрочем, в СССР тягачи на базе Т-26 вполне строили.

При наличии понимания концепции использования танков для поддержки пехоты в то время, появление Vickers Mk.E не кажется чем-то удивительным. Этот танк был спроектирован в качестве модели для экспорта, так как спрос на английскую армию был невелик, а у Vickers-Armstrongs были большие возможности для производства танков. В то время в мире существовала определенная потребность, так как кроме англичан и французов никто больше не занимался выпуском танков для экспорта. Medium Tank Mk.II был слишком дорогим и имел "жидкую" броню, которая не обеспечивала должной защиты на близкой дистанции, даже от обычных винтовочных пуль. Французы предлагали различные вариации танка Renault FT, который быстро устарел.

Подвеска с 4 блокированными катками малого диаметра обеспечивала хороший контакт с грунтом, но была не слишком "быстрой". Тем не менее, в ряде стран ее взяли на вооружение.

При сравнении с французским танком, Vickers Mk.E представлял собой интересное явление. Весив около 6,5 тонн, он превышал скорость в три раза и, что ещё более важно, мог преодолевать дальние расстояния. Удачной идеей оказалось переднее расположение трансмиссии, которое Джон Карден и Вивиан Лойд первоначально использовали на танкетках. Это позволило уменьшить длину корпуса, а сама моторно-трансмиссионная группа стала более простой по сравнению с Renault FT. Карден и Лойд выбрали воздушное охлаждение, чтобы сэкономить на весе. Это привело к тому, что они сделали моторно-трансмиссионное отделение очень низким. Однако возникла проблема с перегревом двигателя у танка.

В отличие от экспортных средних танков, которые поставлялись штучно, Vickers Mk.E оказался куда более массовым.

И выбор двухбашенной схемы, за который часто критикуют, также был обдуманным. Во второй половине 20-х годов британцы перешли к много-башенной конструкции, поскольку обнаружили, что шаровые пулеметные установки обладают ограниченной маневренностью огня. Это послужило причиной появления небольших пулеметных башен на средних британских танках. Ограниченный угол обстрела данных башен не вызывал серьезных опасений. Вместо этого наличие двух пулеметных башен, стреляющих в разные направления, рассматривалось как большой плюс. Концепция "очистителя окопов" казалась вполне обоснованной.

Некоторые страны закупали эти танки штучно, как носители технологий.

Vickers Mk.E трудно назвать выдающимся танком. Скорость его ходовой части была ограничена 30–35 км/ч, а перегрузочное устройство в кормовой части приводило к износу опорного катка. Этот каток затем был заменен цельнометаллическим. Кроме того, у танка возникали проблемы с тепловым режимом двигателя. Несмотря на это, стоимость Vickers Mk.E составляла 4200 фунтов стерлингов, что было немного меньше, чем у Medium Tank Mk.II.

Первые версии Vickers Mk.E, также известного как Vickers 6-tonner, были недостаточно тщательными в деталях. Они не имели смотровых щелей в башнях или на люке механика-водителя, что привело к быстрому утрате интереса со стороны английских военных. Им больше понравились более быстрые 2-местные танки весом от 4 до 5 тонн. Кроме того, броня английских танков оказалась низкого качества, подверженной разбиванию и откалыванию под воздействием пуль и осколков.

Vickers Mk.E Type B, пушечный танк появился уже после двухбашенной версии.

В 1930-х годах на экспортном рынке отсутствовали альтернативы, и Vickers Armstrongs пришлось идти на компромиссы. Сначала компания заключила контракт со СССР, а затем с Польшей, которые к тому времени находились в потенциальном противостоянии друг с другом. В результате, Польше достались танки более высокой модификации, поскольку Vickers сначала выполнила контракт со Советским Союзом, а затем с Польшей. В общей сложности было выпущено 58 двухбашенных танков.

Стоит отметить, что в то время не существовало альтернативных вариантов танка. Те, кто утверждает, что "странные военные по необъяснимым причинам" выбрали двухбашенный дизайн, искажают факты. Советские военные с самого начала планировали приобрести танк с пушечно-пулеметным вооружением, с правой башней, где устанавливалась 37-мм пушка Б-3. Польские военные также намеревались с самого начала установить в одной из башен более крупнокалиберное орудие. Единственные, кто высоко оценил двухбашенный танк, были американцы, которые позднее заимствовали эту схему для своих танков.

47-мм орудие, в отличие от 3-фунтовой пушки для английских танков, оно имели и осколочно-фугасные снаряды.

Сам факт появления Vickers Mk.E Type B связан с позицией советских и польских военных в начале 1930-х годов. Танк был разработан в 1930 году, и уже в 1931 году первый экземпляр был передан греческой армии. Количество произведенных танков этой модели оказалось невелико, не превысив тотальное количество Vickers Mk.E Type A - всего 69 единиц. Однако танк оказался крайне эффективным. Его коническая башня была снабжена 47-мм пушкой Vickers QF и спаренным пулеметом Vickers, размещенным отдельно. В отличие от 3-фунтовых (47-мм) пушек на британских танках, Vickers QF использовала осколочно-фугасные снаряды. Польша заказала 20 таких башен, которые затем были установлены на модернизированные Vickers Mk.E Type A.

Vickers Mk.F,попытка модернизировать танк.В серию не пошел, но его корпуса использовались для более поздних Vickers MK.E.

История Vickers Mk.E имеет связь с историей одного из его производных - Т-26. В попытке создать более маневренный танк, Vickers разработали модель Mk.F, оснащенную улучшенным двигателем, размещенным в левой части отсека боевого оборудования. Однако этот проект не дал существенных результатов, и производство танков Mk.E с использованием корпусов Mk.F продолжалось, последние 4 машины были выпущены в 1940 году. Их заказчиком стал 44-й королевский танковый полк, и одна из этих машин находится в военном музее в Бовинтоне, окрашенная в "экспортный" камуфляж. Таким образом, производство этого танка продолжалось более 10 лет по тем же причинам, что и у танка Т-26 - недостаток достойной замены, спрос и отсутствие альтернатив.

Главный источник вдохновения 30-х годов

Важным аспектом Vickers Mk.E является то, что он следует рассматривать не просто как танк. Подобно Carden-Loyd Mk.VI и колесно-гусеничному танку Christie M1931, он стал эталоном в своем классе. Когда речь идет о танках межвоенного периода, невозможно найти конкурента, который был бы настолько важен, как Vickers Mk.E. Ни у одной другой машины того времени не было такого влияния, как у этого танка.

LT vz.34 частично заимствовал концепцию и подвеску у Vickers Mk.E. Однако нельзя сказать, что танк был полностью скопирован, так как Vickers и ČKD имели партнерские отношения.

Влияние Vickers Mk.E распространилось не только на легкие танки. Анализируя шасси чехословацких средних танков 1930-х годов, можно заметить сходство в конструкции подвески с Vickers Mk.E. Даже в SOMUA S 35 можно увидеть определенные характерные черты. Хотя все детали не совпадают, сходства очевидны. Американцы также заимствовали английскую подвеску для Light Tank T1E4 и Light Tank T2, но вскоре выяснилось, что она не обеспечивает требуемую скорость передвижения. Это заставило Гарри Нокса разработать собственную ходовую часть.

К вопросу о том, что Т-26 нельзя было развивать. Эскизный проект Т-126-1, толщина брони до 40 мм, новый двигатель, модернизированная ходовая часть. Другой вопрос, что строить этот танк не имелось смысла. В работу пустили то, что позже станет Т-50.

Лучшие результаты в производстве танков были достигнуты в Советском Союзе, где его модификация, Т-26, стала самым массовым танком. В течение 1930-х годов в СССР было произведено больше Т-26, чем всех зарубежных танков вместе взятых. Красная Армия использовала Т-26 в качестве "общевойскового танка". Этот танк был типичным рабочим конем, не выделявшимся чем-то особенным, но несущим на себе основную нагрузку.

Кстати, некоторые исследователи, в частности Сергей Устьянцев, искажают факты о том, что у Т-26 не было перспектив развития. В конце производства была создана модернизированная ходовая часть, новый двигатель и улучшенная противоснарядная броня (T-126-1). Однако возникает вопрос - зачем? Точно так же, как и в случае с Vickers Mk.E, производство его уже должно было быть прекращено к середине 30-х годов, но не было никакой замены.

Light Tank T1E4, самый натуральный плагиат.

Легкий танк Vickers Mk.E был востребован во многих странах мира, благодаря концепции общевойскового танка весом от 6 до 10 тонн, двуместной башни и передней трансмиссии, что обеспечивало ему достаточную подвижность. Многие армии приветствовали этот танк как образец для изучения, применяя основные концепции в своих танках. Кроме того, в некоторых случаях была даже прямая связь с Vickers-Armstrongs. Например, чехословацкий LT vz.34 был разработан компанией ČKD, которая имела партнерские отношения с Vickers. Чехословацкий танк LT vz.34 представлял собой уникальное видение легкого танка сопровождения, но было видно, что он базировался на Vickers Mk.E.

Carro Armato M 13-40, представитель семейства самых тяжелых родственников Vickers Mk.E. Из его концепции получился средний танк.

Затем последовали и другие разработки. В японским танке "Ха-Го" использовались элементы концепции Vickers Mk.E. В Швеции германские инженеры разработали танк Landsverk L-60 весом 6 тонн, который, вероятно, был вдохновлен английским танком. Интересно, что шведы рассматривали возможность приобретения Vickers Mk.E. В Италии танк Carro Armato M 13-40 являлся улучшенной версией Vickers Mk.E, итальянцы clearly sought inspiration from Vickers Mk.E. Кроме того, в Америке были созданы гибриды танков "патрульных" и Vickers Mk.E, причем Light Tank M2A2/M2A3 были также двухбашенными.

Даже Pz.Kpfw.II был создан с учетом английского танка (и был его соперником класса). Впрочем, у "немца" истоки другие - у трактора Vickers-Carden-Loyd, который был создан на базе "патрульного" танка.

В Финляндии Vickers Mk.E прослужили до 1959 года, то есть 20 лет.

Кроме того, Vickers Mk.E послужил основой концепции для большинства легких танков 1930-х годов и оказал влияние на несколько средних танков. Он был прародителем всех итальянских средних танков и всех американских средних танков, начиная от Medium Tank T5 и заканчивая Medium Tank M4. Концепция Vickers Mk.E также послужила основой для разработки японских средних танков, начиная с "Чи-Ха".

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В результате многочисленных модификаций потомков танка Vickers Mk.E, их количество настолько велико, что танк Кристи, похоже, стоит в стороне. Интересно то, что среди них почти нет английских вариантов, разработанных для использования Великобританией. Таким образом, этот танк, который не получил широкого распространения на своей родине, оказал значительное влияние на мировую танкостроительную индустрию, просуществовав не одно десятилетие. Финские модификации Vickers Mk.E были окончательно выведены из строя только в 1959 году.