HONOR Magic V3 оснащен флагманским процессором Snapdragon 8 3-го поколения и поддерживает более широкий диапазон частот 5G.





Великий день для компании Honor – презентация нового флагмана, Honor Magic V3, начинает набирать обороты. Это не просто смартфон, это революция в мире мобильных технологий. Уникальный дизайн, великолепный экран и передовые технологии делают эту модель настоящим произведением искусства.

Honor Magic V3 воплощает в себе слияние элегантности и мощи. Экран, превышающий все ожидания, предлагает яркие цвета и невероятную четкость, что позволяет погрузиться в мир развлечений и работы. Улучшенные функции камеры дают возможность запечатлеть каждый момент с поразительной детализацией и стилем. Внешний дизайн представлен в трех цветовых гаммах: зеленый, красновато-коричневый, черный.

Выходите за рамки ультратонкости,

позвольте складному устройству сиять.





Толщина HONOR Magic V3 в сложенном виде составляет 9,2 мм, в разложенном - 4,35 мм, а вес - 226 г, что обеспечивает более удобный захват, чем у телефона первой версии.

7,92 дюйма экран, словно окно в мир бесконечных возможностей. Яркие цвета и четкая детализация оживляют каждое изображение, позволяя пользователю погрузиться в реалистичные ощущения, будь то просмотр фильма или чтение книги.

Кроме того, новейшая версия операционной системы обеспечивает гармоничную работу всех приложений и сервисов. Впечатляющая производительность устройства вместе с продвинутыми средствами безопасности делают Honor Magic V3 не только стильным, но и безопасным выбором для пользователей.

На этой презентации Honor демонстрирует свои самые смелые идеи и инновации, подчеркивая свою позицию в качестве лидера в индустрии смартфонов. Magic V3 – это не просто телефон; это ваш надежный компаньон в стремительном мире технологий.













Эксклюзивно для работы

Офисные приложения, такие как DingTalk, совместимы исключительно с HONOR Magic V3, который поддерживает разделенный экран для совещаний и документов, что позволяет легко переключаться в режиме многозадачности.

HONOR Magic V3 — это флагманский смартфон, который сочетает в себе передовые технологии и утонченный дизайн. Его стоимость варьируется в зависимости от комплектации и региона продажи.

Китай: 127000 руб.

Европа: 169000 руб.

Россия: от 132000 руб.

Полные характеристики:











