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3 мифа о тонкой талии - как правильно идти к фигуре мечты

Распространенные заблуждения, которые мешают похудеть. Рассмотрим 3 самых популярных мифа.
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  Стройная фигура, красивая и подтянутая талия – кто же не мечтает об этом? Пожалуй, каждый кто не владеет такими прекрасными данными. Однако не стоит отчаиваться заранее, ведь воплотить свою мечту в реальность – возможно! Поэтому здесь вы увидите важную информацию: что нужно делать, а что категорически нельзя, а также рассмотрим мифы о том,  как добиться тонкой талии.

  Итак, сейчас в сети интернет можно встретить достаточное количество упражнений и рекомендаций о том, как убрать лишний жир на животе. Но стоит ли им доверять вообще? Пожалуй, пришло время раскрыть в этом разобраться.

 Обман №1. Распространенный МИФ: Обруч – сделает красивую талию

  Причем весьма опасный. Девушки, перестаньте себя мучить! Давайте представим на мгновенье наш организм, а точнее, его биологические процессы, в которых участвуют пищеварительные энзимы, гормоны и ферменты. Лишний ЖИР – это всего лишь последствия  неблагополучного образа жизни, накопленный не за короткий срок (если нет гормональных нарушений). Как вы думаете, сможет ли железяка, наносящая удар по вашему телу, растопить ненужный жир? – Конечно, нет! Но многие подружки или знакомые, обнаружив, что эффекта у вас не наблюдается, начинают рекомендовать увеличить длительность «кручения» обруча. Впоследствии чего мы наблюдаем следующую картину.

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  Огромные гематомы и физическая боль на несколько недель, а то на несколько месяцев. Естественно, возможно, что некоторые читательницы будут отрицать факт неэффективности хулахупа (обруча).  Однако если рассуждать многогранно и поддаться логике, залог успешного похудения, все-таки: меньше ешь – больше двигайся, иными словами, уменьшить количество потребляемых калорий и увеличить физические нагрузки. Более не нужно. Тем более уменьшить живот и красиво «вырезать» талию не получиться, ведь процесс похудения идет равномерно по всей фигуре, а не отдельными участками. Кроме того, к бесполезным вещам стоит отнести иную маркетинговую продукцию: вибраторы для похудения, ультразвуковые частоты, обруч с утяжелителями и шипами и прочие устройства.

 Обман № 2. Обертывание.

  Сейчас стало популярным это слово и с каждым годом количество рецептов увеличивается, какие только не бывают: медовые, спиртовые, с красным перцем, а что еще страшней - с уксусом. Последний вариант вполне может нанести ожоги! 

 Но для того чтобы понять, почему бесполезны эти процедуры, которые несут за собой только расходы (пленка и смесь), советуем обратить внимание на то, что во время занятий  физическими упражнениями, наше тело хорошо разогревается, и для того чтобы его охладить, выделяется вода, которая испаряется и охлаждает организм. Проще говоря – мы начинаем потеть. За счет этого природного процесса наш организм не подвластен критическому нагреву и поддерживает постоянную температуру тела.

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 Что же происходит, если мы делаем обертывание или одеваем пояс для похудения? Все элементарно просто: часть тела, находящаяся под искусственной оболочкой, тормозящей процесс теплообмена и пропусканию воздуха, не в состоянии в привычном режиме понижать температуру. Тогда система охлаждения многократно увеличивается, тем самым заставляя нас больше потеть. Всего - навсего мы просто теряем жидкость, а не растопленный жир. А значит сделаем краткий вывод: подобные товары способны избавить нас от лишней жидкости (пополнится, выпив 1-2 стакана воды), но не от подкожного жира. 

 Интересный факт: спортсмены прежних времен использовали такой метод для того, чтобы войти в меньшую весовую категорию. Как мы видим, избавление от лишней воды  - не новшество. Кроме вышесказанного хотелось бы отметить, что подобные манипуляции над своим организмом приводят к побочным эффектам, а именно: 

- Резкое снижение жидкости приводит к быстрой утомляемости. Чем меньше работоспособности – тем меньше теряется жировой запас.

 - Нарушение кровообращения в обвернутом месте. Часто девушки, чтобы усилить процесс обматываются в два раза сильней, вследствие чего получают – сдавленные органы и затрудненное дыхание. 

Обман №3 Супер упражнения на талию. 

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 Очередной распространенный миф в интернете и не только! Многим кажется, что занимаясь каждый день прессом, у них будет талия как у осы. Но вот неожиданность,  усилия прилагаются, а результата  все нет. 

Давайте рассмотрим, что не так. Первое, что хочется отметить – похудение происходит равномерно по всему телу, это мы уже упоминали. Нельзя худеть по участкам  тела, все происходит сбалансированно и « вырезать» тонкую талию также не удастся, ее тонкость зависит от типа фигуры. Искать супер средства: массажеры, крема, мази и иные устройства – не стоит. Помните, за счет подобных маркетинговых ходов на нас хотят наживаться и неоднократно. Первый залог красивой фигуры, а в частности талии –  сбалансированное питание и физические нагрузки.

 Гарантированное похудение будет только при занятиях фитнесом с опытным инструктором. Который расспросит о вашем питании, даст по нему рекомендации. Обязательно заниматься под контролем 2-3 раза в неделю.  


 Будьте привлекательны и здоровы!


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