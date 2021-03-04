Схватка рекордсменов: Vega 64 OC vs Radeon VII OC в 4К
Здравствуйте уважаемые читатели! В сегодняшней статье сойдутся в противоборстве два рекордсмена: лучшая в мире в 3DMark Time Spy Extreme по graphics score Vega 64, и лучшая в мире Radeon VII в 3DMark Time Spy Extreme среди связок Radeon VII + Ryzen 7 5800X. Обе видеокарты близкие родственники на архитектуре GCN: Radeon VII - это та же Vega 64 на более современном техпроцессе, с увеличенным количеством видеопамяти, но меньшим на 8% количеством блоков.
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Источник изображения - ресурс Hardware Battle
1. Тестовые конфигурации
Тестовая конфигурация 1:
Процессор: AMD Ryzen 7 5800X (Vermeer, L3 32 Mб), 8 ядер/16 потоков, PBO 5000 Мгц, лимиты motherboard
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Видеокарта: PowerColor Radeon VII 2125/1200 Мгц, HBCC on.
Материнская плата: ASRock X470 Taichi, AM4
Система охлаждения CPU: кастом СВО
Система охлаждения видеокарты: кастом СВО
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Оперативная память: G. Skill Trident Z 4x8 Гб 3667CL14
Дисковая подсистема: 1TB NVMe M.2 SSD Samsung 970 PRO
Блок питания: Super Flower Leadex Platinum 1200 Ватт
Корпус: Phanteks Enthoo Evolv ATX
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Монитор: Acer Nitro XV273KP 27" IPS 3840x2160 144 Гц
Программное обеспечение: Windows 10 Pro, версия 2004
Драйвер видеокарты: AMD Radeon Software Adrenalin 21.2.3
Тестовая конфигурация 2:
Процессор Ryzen 5 3600 (Matisse, L3 32 Мб), 6 ядер/12 потоков, 3600@4550 Мгц
Видеокарта: Sapphire RX Vega 64 Liquid Cooling 1680/1108 Мгц
Материнская плата: Asus TUF B450 Pro Gaming, AM4
Система охлаждения CPU: СВО Celsius S36
Система охлаждения видеокарты: штатное охлаждение
Оперативная память: Crucial BallistiX Sport LT 2х8 Гб 3800CL15
Дисковая подсистема: 512 Gb NVMe M.2 SSD Samsung 970 Evo+
Блок питания: Zalman ZM1000 EBT 1000 Ватт
Корпус: Fractal Design Define R6 black
Монитор: LG 24MP59G 23.8" IPS 1920х1080 75 Гц
Программное обеспечение: Windows 10 Pro, версия 2004
Драйвер видеокарты: AMD Radeon Software Adrenalin 21.2.3
P.S. Тестовая конфигурация 2 принадлежит господину RadeoForce.
2. Игры, настройки, результаты тестирования
Все игры тестировались в разрешении 3840х2160 чтобы свести влияние процессора на результат к минимуму. Для сравнения результатов использовались встроенные в игры бенчмарки.
Assassin´s Creed: Odyssey
Версия игры - 1.05, API - DX11, пресет - Самое высокое
Результат Vega 64
Результат Radeon VII
В AC: Odyssey Radeon VII быстрее Vega 64 на 20%.
Deus Ex: Mankind Divided
Версия игры - лицензия со всеми обновлениями, API - DX12, пресет - Ультра, MSAA - off.
Результат Vega 64
Результат Radeon VII
В Deus Ex: MD Radeon VII быстрее Vega 64 на 20%.
Far Cry 5
Версия игры - лицензия со всеми обновлениями, API - DX11, пресет - Максимум.
Результат Vega 64
Результат Radeon VII
В Far Cry V Radeon VII быстрее Vega 64 на 20%.
Strange Brigade
Версия игры: 1.47.22.14, API - Vulkan, пресет - Ультра, Async - on.
Результат Vega 64
Результат Radeon VII
В Strange Brigade в API Vulkan Radeon VII быстрее Vega 64 по среднему fps почти на 30%, но демонстрирует аномально низкий минимальный fps. Чтобы проверить возможности Radeon VII я протестировал игру в API DX12 - результат по среднему fps практически не изменился, а вот минимальный fps вырос на 60%.
Shadow of The Tomb Raider
Версия игры - лицензия со всеми обновлениями, API - DX12, пресет - Максимум
Результат Vega 64
Результат Radeon VII
В SoTR Radeon VII быстрее Vega 64 на 15%.
World War Z
Версия игры - 1.70, API - Vulkan, пресет - Ультра.
Результат Vega 64
Результат Radeon VII
В WWZ Radeon VII быстрее Vega 64 на 14%.
Total War Saga: Troy
Версия игры - 1.2.0, API - DX11. Так как предустановленные настройки ультра были изменены, то привожу скрин настроек графики
Результат Vega 64 (32 fps)
Результат Radeon VII
В Total War Saga: Troy Radeon VII быстрее Vega 64 на 20%.
Metro: Exodus
Версия игры - 1.07.16, API - DX12, пресет - кастом, на основе Ультра. Отключенные настройки есть на скрине результата бенчмарка.
Результат Vega 64
Результат Radeon VII
В Metro: Exodus Radeon VII быстрее Vega 64 на 13%.
Horizon: Zero Dawn
Версия игры - 1.0.10.5, API - DX12, пресет - Ультра.
Результат Vegа 64
Результат Radeon VII
В Horizon: Zero Dawn Radeon VII быстрее Vega 64 на 20%.
Итоговая таблица результатов:
3. Заключение
Vega 64 до сих пор является актуальной видеокартой, на которой можно с комфортом поиграть в 1440p, и, снизив ряд настроек, в 2160p. Тем не менее она не конкурент Radeon VII с качественным охлаждением, что и показала сегодняшняя статья.
Благодарю всех оверклокеров и геймеров за внимание, отдельная благодарность господину RadeoForce за предоставленные результаты тестирования Vega 64.
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