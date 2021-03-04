Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Здравствуйте уважаемые читатели! В сегодняшней статье сойдутся в противоборстве два рекордсмена: лучшая в мире в 3DMark Time Spy Extreme по graphics score Vega 64, и лучшая в мире Radeon VII в 3DMark Time Spy Extreme среди связок Radeon VII + Ryzen 7 5800X. Обе видеокарты близкие родственники на архитектуре GCN: Radeon VII - это та же Vega 64 на более современном техпроцессе, с увеличенным количеством видеопамяти, но меньшим на 8% количеством блоков.

реклама

Источник изображения - ресурс Hardware Battle

1. Тестовые конфигурации

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Тестовая конфигурация 1:

Процессор: AMD Ryzen 7 5800X (Vermeer, L3 32 Mб), 8 ядер/16 потоков, PBO 5000 Мгц, лимиты motherboard

реклама

Видеокарта: PowerColor Radeon VII 2125/1200 Мгц, HBCC on.

Материнская плата: ASRock X470 Taichi, AM4

Система охлаждения CPU: кастом СВО

Система охлаждения видеокарты: кастом СВО

реклама

Оперативная память: G. Skill Trident Z 4x8 Гб 3667CL14

Дисковая подсистема: 1TB NVMe M.2 SSD Samsung 970 PRO

Блок питания: Super Flower Leadex Platinum 1200 Ватт

Корпус: Phanteks Enthoo Evolv ATX

реклама

Монитор: Acer Nitro XV273KP 27" IPS 3840x2160 144 Гц

Программное обеспечение: Windows 10 Pro, версия 2004

Драйвер видеокарты: AMD Radeon Software Adrenalin 21.2.3





Тестовая конфигурация 2:

Процессор Ryzen 5 3600 (Matisse, L3 32 Мб), 6 ядер/12 потоков, 3600@4550 Мгц

Видеокарта: Sapphire RX Vega 64 Liquid Cooling 1680/1108 Мгц

Материнская плата: Asus TUF B450 Pro Gaming, AM4

Система охлаждения CPU: СВО Celsius S36

Система охлаждения видеокарты: штатное охлаждение

Оперативная память: Crucial BallistiX Sport LT 2х8 Гб 3800CL15

Дисковая подсистема: 512 Gb NVMe M.2 SSD Samsung 970 Evo+

Блок питания: Zalman ZM1000 EBT 1000 Ватт

Корпус: Fractal Design Define R6 black

Монитор: LG 24MP59G 23.8" IPS 1920х1080 75 Гц

Программное обеспечение: Windows 10 Pro, версия 2004

Драйвер видеокарты: AMD Radeon Software Adrenalin 21.2.3

P.S. Тестовая конфигурация 2 принадлежит господину RadeoForce.

2. Игры, настройки, результаты тестирования

Все игры тестировались в разрешении 3840х2160 чтобы свести влияние процессора на результат к минимуму. Для сравнения результатов использовались встроенные в игры бенчмарки.

Assassin´s Creed: Odyssey

Версия игры - 1.05, API - DX11, пресет - Самое высокое

Результат Vega 64





Результат Radeon VII





В AC: Odyssey Radeon VII быстрее Vega 64 на 20%.

Deus Ex: Mankind Divided

Версия игры - лицензия со всеми обновлениями, API - DX12, пресет - Ультра, MSAA - off.

Результат Vega 64

Результат Radeon VII

В Deus Ex: MD Radeon VII быстрее Vega 64 на 20%.

Far Cry 5

Версия игры - лицензия со всеми обновлениями, API - DX11, пресет - Максимум.

Результат Vega 64

Результат Radeon VII

В Far Cry V Radeon VII быстрее Vega 64 на 20%.

Strange Brigade

Версия игры: 1.47.22.14, API - Vulkan, пресет - Ультра, Async - on.

Результат Vega 64

Результат Radeon VII

В Strange Brigade в API Vulkan Radeon VII быстрее Vega 64 по среднему fps почти на 30%, но демонстрирует аномально низкий минимальный fps. Чтобы проверить возможности Radeon VII я протестировал игру в API DX12 - результат по среднему fps практически не изменился, а вот минимальный fps вырос на 60%.

Shadow of The Tomb Raider

Версия игры - лицензия со всеми обновлениями, API - DX12, пресет - Максимум

Результат Vega 64

Результат Radeon VII

В SoTR Radeon VII быстрее Vega 64 на 15%.

World War Z

Версия игры - 1.70, API - Vulkan, пресет - Ультра.

Результат Vega 64

Результат Radeon VII

В WWZ Radeon VII быстрее Vega 64 на 14%.

Total War Saga: Troy





Версия игры - 1.2.0, API - DX11. Так как предустановленные настройки ультра были изменены, то привожу скрин настроек графики

Результат Vega 64 (32 fps)

Результат Radeon VII

В Total War Saga: Troy Radeon VII быстрее Vega 64 на 20%.

Metro: Exodus

Версия игры - 1.07.16, API - DX12, пресет - кастом, на основе Ультра. Отключенные настройки есть на скрине результата бенчмарка.

Результат Vega 64

Результат Radeon VII

В Metro: Exodus Radeon VII быстрее Vega 64 на 13%.

Horizon: Zero Dawn

Версия игры - 1.0.10.5, API - DX12, пресет - Ультра.

Результат Vegа 64

Результат Radeon VII

В Horizon: Zero Dawn Radeon VII быстрее Vega 64 на 20%.

Итоговая таблица результатов:

3. Заключение

Vega 64 до сих пор является актуальной видеокартой, на которой можно с комфортом поиграть в 1440p, и, снизив ряд настроек, в 2160p. Тем не менее она не конкурент Radeon VII с качественным охлаждением, что и показала сегодняшняя статья.

Благодарю всех оверклокеров и геймеров за внимание, отдельная благодарность господину RadeoForce за предоставленные результаты тестирования Vega 64.