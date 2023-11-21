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Обзор и тестирование видеокарты ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua

Первый в мире обзор и тест видеокарты ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua с модифицированной системой охлаждения в синтетике и 9-ти играх
[ ] для раздела Блоги
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Вступление

Здравствуйте, уважаемые читатели! В декабре 2022 года компания ASRock представила миру свою видеокарту - флагман на базе GPU от AMD -  ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua. Премиум продукт имеет предустановленный водоблок и предназначен для установки в ПК с водяным охлаждением. Обычно такие системы позволяют пользователю получить максимальный разгон для повседневного использования, но практика внесла свои коррективы, о чем я подробно расскажу в статье. Поехали!

Упаковка и комплектация

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Видеокарта упакована в коробку из плотного картона с красивым дизайном. Спереди указан производитель, название модели и количество видеопамяти на борту.

На обратной стороне указаны технические характеристики, поддерживаемые технологии, особенности системы охлаждения видеокарты.

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Внутри коробки вспененный полиэтилен, в котором находится руководство по эксплуатации, 2 заглушки для водоблока, видеокарта в антистатическом пакете.

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Сама видеокарта дополнительно защищена упаковочной пленкой.

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Для премиум продукта комплектация бедная, что для производителей давно стало нормой.

Технические характеристики, дизайн охлаждения, архитектура видеокарты

Технические характеристики видеокарты можно посмотреть на сайте ASRock.

Отмечу что с Extreme bios, который установлен на моей видеокарте, ее потребление в стоке 480 Ватт, max. boost 2935 Мгц, потребление с power limit +15% (максимально возможный в драйвере) достигает 563 Ватт. С одной стороны это дает огромное преимущество для разгона перед референс моделью 7900XTX, которая в стоке имеет потребление 355 Ватт, с другой ... Об этом будет в статье позже.  Советую читателям запомнить максимальное потребление, это корень возникших у меня далее проблем.

Дизайн охлаждения видеокарты показан в красивом промо - ролике, весит она чуть меньше 1.5 кг и занимает на материнской плате два слота расширения. Архитектура видеокарты RDNA3 подробно разобрана здесь.

Тестовый стенд и методика тестирования

Процессор: AMD Ryzen 7 5800X (Vermeer, L3 32 Mб), 8 ядер/16 потоков, PBO 5000 Мгц, лимиты motherboard

Видеокарта: ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua, 2852 Мгц GPU, 2700 Мгц GDDR6, Power limit 0, Smart Access Memory on

Материнская плата: ASRock X470 Taichi, AM4

Система охлаждения CPU: кастом СВО

Система охлаждения видеокарты: кастом СВО

Оперативная память: G. Skill Trident Z 4x8 Гб 3600CL14

Дисковая подсистема: 1TB NVMe M.2 SSD Samsung 970 PRO

1TB HDD Seagate Barracuda ST31000524AS 

Блок питания: Super Flower Leadex Platinum 1200 Ватт

Корпус: Phanteks Enthoo Evolv ATX

Монитор: Acer Nitro XV273KP 27" IPS 3840x2160 144 Гц

Программное обеспечение: Windows 10 Pro, версия 22H2

Драйвер видеокарты: AMD Radeon Software Adrenalin 21.11.1

Игры тестировались во встроенных бенчмарках, в разрешении 3840х2160, c максимальными настройками графики (в RDR 2 отключена тесселяция деревьев, в Cyberpunk 2077 отражения с Невероятно исправлены на Впечатляюще; обе настройки неоправданно руинят fps). В синтетике PL был увеличен до максимума, с разгоном видеокарты до 3075 Мгц. Для каждого теста брался лучший результат, тесты в играх проводились на следующих настройках в драйвере

Из дополнительных настроек в драйвере активирована технология Antilag

Проблемы штатной эксплуатации

Что меня поразило - это проблемы с перегревом hot spot при эксплуатации видеокарты со штатным охлаждением. "Из коробки" температура hot spot достигала 105 -110с. Большинство американских покупателей на Newegg вернули видеокарту в магазин, оставив крайне негативные отзывы. Российские оверклокеры трудностей не боятся, и один из них - ака Fatronix, подробно изучил возможности видеокарты как в стоке, так и в разгоне в этой статье. Он проделал колоссальный труд, подтвердив неадекватные, для премиум продукта, температуры,  и я решил не терять время на тесты видеокарты со штатным охлаждением, а сразу заменил термоинтерфейс на GPU и термопрокладки на VRM и VRAM. Температуры стали намного лучше, пользоваться видеокартой психологически комфортно, но за эти блага я потерял гарантию производителя. ASRock, при производстве своего флагмана, допустила ужасный контроль качества, рекомендовать к покупке ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua для штатной эксплуатации без потери гарантии может только безумец! 

Энергопотребление и температуры

Для мониторинга использовалась утилита HWInfo64. Замеры проводились при тестировании бенчмарка Time Spy Extreme

Система охлаждения явно не справляется с установленным лимитом потребления в 552 Ватта, температура hot spot, даже при кратковременной нагрузке в виде TSE, быстро достигает 93с.

С повседневными настройками и PL0, на которых тестировались игры, температуры следующие

Если сравнивать с температурой hot spot на штатном охлаждении, то она, после замены термоинтерфейса, стала лучше на 19 - 24с.

Тесты в синтетике

В Port Royal ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua в разгоне опережает нереференсные модели RTX 4080 - конкурента от Nvidia. Также мне удалось занять 3-е место в мире среди связок 5800Х + 7900XTX

Ссылка

 В Time Spy Extreme ничего выдающегося, 9-й результат в мире среди 5800Х + 7900XTX

Ссылка

Нюансы разгона

При разгоне ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua я столкнулся с несколькими проблемами.

1. После 2800 Мгц GPU/2700 Мгц GDDR6  видеокарта теряет линейный прирост fps от разгона. Если разгон с 2500 Мгц GPU/2500 Мгц GDDR6 до 2800 Мгц GPU/2700 Мгц GDDR6 дает в играх + 12% fps, то разгон с увеличением PL на 15% с 2800 Мгц до 3075 Мгц дает в играх жалкие 3-4% fps. Об этой особенности архитектуры RDNA 3 ни один обзорщик, за почти год с выхода видеокарты, не сказал! Фактически покупка видеокарты с водяным охлаждением теряет смысл. Владелец видеокарты Radeon 7900XTX с воздушным охлаждением может поставить на GPU термопасту с фазовым переходом (штатную может выдавить радиатор системы охлаждения), разогнать ее до 2800 Мгц GPU/2700 Мгц GDDR6 и получить такую же производительность, как у дорогостоящей ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua, с минимумом затрат.

Пруфы

Тест с Power Limit 0 2500 Мгц GPU/2500 Мгц GDDR6

Тест с Power Limit 0 2852 Мгц GPU/2700 Мгц GDDR6

Тест с Power Limit 0 3075 Мгц GPU/2700 Мгц GDDR6

Тест с Power Limit +15% 3075 Мгц GPU/2700 Мгц GDDR6

Видео тестов видеокарты от владельца воздушной 7900XTX с PL -10%, PL 0 и PL +15% в бенчмарке Horizon Zero Dawn. При очень внимательном просмотре я нашел разницу между PL 0 и PL +15% вcего в 4% fps. 

Ссылка

Мнение оверклокеров о разгоне Radeon 7900XTX свыше 2800Мгц: 

"Прирост есть, но ценой +20Вт за каждый fps. Такой балет лично мне не нужен" r2sdf

"...после 2800 +/- прирост слишком мал относительно возросшего потребления. ...есть определенная точка рациональности после которой смысл разгона для игр теряется" dKenGuru


2. Необходимость высокопроизводительной и дорогой системы охлаждения для максимального результата

Чтобы использовать ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua c максимальным лимитом потребления в 563 Ватта на постоянной основе, без перегрева hot spot, требуется высокопроизводительная и дорогая система охлаждения. Причем рациональность затрат под большим вопросом, так как прирост от разгона после 2800 МГц очень мал. На моей предыдущей видеокарте - Radeon VII, прирост от разгона в играх был 20 - 25% fps.  

Приведу для примера систему водяного охлаждения товарища, известного словацкого оверклокера: у него три 480 мм радиатора плюс один 240 мм радиатор в Super Tower корпусе с множеством 140 мм вентиляторов. Вдобавок он подумывает о покупке внешнего радиатора 1080 мм. Видимо чтобы система была совсем монструозной! 

Мне, со своим ATX корпусом и двумя 360 мм радиаторами внутри, с такими сборками не тягаться, потому я тестировал игры с PL0 и небольшим разгоном GDDR6.

Игры, настройки, результаты тестирования

AC: Odyssey


 Ссылка на видео с настройками и результатом бенчмарка

 Far Cry 5

Ссылка на видео с настройками и результатом бенчмарка

Shadow of the Tomb Raider

Ссылка на видео с настройками и результатом бенчмарка


Red Dead Redemption 2

Ссылка на видео с настройками и результатом бенчмарка

Far Cry 6


Ссылка на видео с настройками и результатом бенчмарка

The Division 2

Ссылка на видео с настройками и результатом бенчмарка

Dying Light 2

Ссылка на видео с настройками и результатом бенчмарка

Forspoken

Ссылка на видео с настройками и результатом бенчмарка. Видео получилось очень длинным, после просмотра настроек советую читателям сразу проматывать его в конец.

Cyberpunk 2077

Ссылка на видео с настройками и результатом бенчмарка

Итоговая таблица результатов

Заключение

Видеокарта ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua позволяет с комфортом играть в 4К на ультра настройках в любом проекте без активации трассировки лучей . Однако то же самое можно сказать и про видеокарты Radeon 7900XTX c качественным воздушным охлаждением. Героиня обзора неоправданно дорога (143 388 рублей на момент написания обзора в известном интернет - магазине), имеет ужасное качество охлаждения "из коробки", которое надо дорабатывать. Модификация охлаждения приводит к потере гарантии, что вряд ли устроит большинство пользователей, кроме единиц энтузиастов. Самим энтузиастам надо иметь выдающиеся системы водяного охлаждения, чтобы получить комфортные температуры видеокарты с потреблением 560+ Ватт.  Единственный плюс ASRock Radeon RX 7900XTX Aqua - это огромный лимит потребления, с помощью которого можно показывать высокие результаты среди Radeon 7900XTX в синтетических бенчмарках. В играх польза от этого лимита минимальная, что я подробно описал в статье.

P. S. Благодарю канал PulsePC https://t.me/PulsePC_chat за техническую поддержку. Специалисты канала помогут собрать ПК любой сложности, в том числе с водяным охлаждением.


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