Стокгольмский международный институт исследования проблем мира обнародовал новые сведения о ведущих импортерах/экспортерах оружия в мире.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, в 2022 году Катар был крупнейшим импортером оружия в мире. В прошлом году его импорт вооружений составил 10,4% всего мирового импорта, превзойдя даже Индию (8,9%) и Украину (8,3%), которые регулярно получают выгоду от поставок оружия из международного альянса с момента начала спецоперации России на Украине.

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Как следует из информации за о ведущих импортерах оружия за пять последних лет (2018–2022 гг.), первое место здесь удерживала Индия с мировой долей 11%, за ней следовали Саудовская Аравия (9,6%), Катар (6,4%), Австралия. (4,7%) и Китай (4,6%).

Что же касается основных экспортеров оружия за этот период, то в первую пятерку входят США (40 % мировой доли), Россия (16 %), Франция (11 %), Китай (5,2 %) и Германия (4,2 %).

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nullНа региональном уровне в Африке, Северной и Южной Америке, Азии и Океании, а также на Ближнем Востоке наблюдалось снижение торговли оружием в период с 2013–2017 по 2018–2022 годы. От этой тенденции отошла только Европа, где поставки оружия на континент увеличились на 47%.