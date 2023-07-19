Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Примет ли Франция на вооружение своих кораблей электромагнитную пушку

Франция, наряду с США, Китаем и Японией, активно включилась в последнее время в создание прототипа электромагнитной пушки для своих ВМС. Центральное участие в этом проекте принимает франко-немецкий Исследовательский институт в Сен-Луи (ISL).
[ ] для раздела Блоги
1

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Главное Управление вооружений Франции (DGA ) в последнее время представило около сорока инновационных проектов по таким основным темам, как взаимодействие воинских подразделений, разведка, техническое обслуживание и оснащение, защита, космос. Хотя некоторые из них уже хорошо известны, другие до сих пор упоминались редко.

Так, в частности, обстоит дело с электромагнитной пушкой, предназначенной для вооружения кораблей, разработанной франко-немецким Исследовательским институтом в Сен-Луи (ISL) при финансировании Агентством оборонных инноваций (AID). Сегодня, по публикуемым в европейских СМИ сведениям, ее создание якобы находится в продвинутой фазе.

реклама

рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
13600K за 30 тр в Регарде

   newatlas.com

Напомним, что работа электромагнитной пушки заключается в использовании электрического тока высокой интенсивности для создания магнитного поля между двумя проводящими шинами. Благодаря силе Лапласа снаряд испытает ускоряющую силу перед тем, как вылететь из трубы с очень высокой скоростью. Это предполагает решение нескольких задач, особенно в выборе материалов, которые подвергаются сильным механическим нагрузкам, в обеспечении подачи мощного энергообеспечения, в создании собственной системы наведения снарядов.

реклама

Хотя электромагнитная пушка имеет несколько преимуществ, среди которых отсутствие необходимости хранить порох на борту корабля, стоимость выстрела немного выше, чем у ракеты, да и настройка такой пушки достаточно сложна. ВМС США, например, приостановили такой проект из-за отсутствия достаточных средств, хотя добились обнадеживающих результатов. ВМС Китая сообщали (правда без подтверждения через другие источники), что им удалось разместить одну из таких пушек на борту своего десантного корабля Haiyang Shan. Япония также приступила к разработке такого оружия.

В Европе электромагнитная пушка также является приоритетным проектом. Так, в 2020 году в рамках PADR (Подготовительных мероприятий в области оборонных исследований) Европейская комиссия передала программу PILUM франко-немецкому Исследовательскому институту в Сен-Луи, который в то время находился на переднем крае в этой области.

Совсем недавно в рамках Европейского оборонного фонда (FEDEF), Еврокомиссия назначила Nexter/KNDS координатором проекта THEMA (TecHnology for Electro-Magnetic Artillery), стоимостью 15 миллионов евро, который должен стать продолжением программы PILUM. При этом делался расчет, что Исследовательский институт в Сен-Луи (ISL) должен будет найти решение для установки электромагнитной пушки на борту корабля.

В своем пресс-релизе Главное Управление вооружений Франции, со ссылкой на сайт ISL,  в частности указывает: «Создание ISL электромагнитной рельсовой пушки является уникальным проектом в Европе. В Институте есть несколько демонстрационных образцов в лаборатории, в том числе пушка NGL-60 (пусковая установка нового поколения) - пусковая установка калибра 60 мм, позволяющая стрелять снарядами порядка килограмма, и пушка RAFIRA (скорострельный рельсотрон) - пусковая установка калибра 25 мм, способная стрелять залпами снарядов от небольшого калибра до чрезвычайно высокой скорострельности. Обе пусковые установки позволяют развивать начальную скорость от 2000 м/с до 3000 м/с».

реклама

Что же касается энергии, необходимой для работы электромагнитной пушки, то ISL разработала генератор XRAM, технология которого позволяет приводить в действие такое оружие, «обеспечивая значительно большую компактность, чем емкостные источники».

Как заявил на недавних парламентских слушаниях генеральный делегат по вооружениям Эммануэль Чива, «можно рассмотреть несколько вариантов электромагнитной пушки». В частности, он пояснил, что выбор будет сделан в пользу того проекта, который сможет послать снаряд на несколько сотен километров с ускорением 100’000 G, так как необходимо при этом еще и избавиться «от массы конденсаторов, чтобы иметь возможность хранить и выделять большое количество энергии практически мгновенно… А это потребует создания соответствующей инфраструктуры».

Как предполагается, проект электромагнитной пушки, который будет представлен военному ведомству Франции, будет предназначен для противовоздушной обороны. Согласно заявлению ISL, пробный образец такого оружия должен быть испытан в 2028 году «в интересах противовоздушной обороны морских и наземных платформ для защиты Вооруженных сил от новых угроз, таких как сверхскоростные ракеты».

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

франция рельсотрон главное управление вооружений франции исследовательский институт в сен-луи электромагнитная пушка
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
1
Обзор маршрутизатора MSI RadiX AX6600
7
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
59
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM31 Lightweight Wireless
9
Обзор и тестирование блока питания MSI MEG Ai1300P PCIE5
9
Ретроклокинг: Все звезды LGA 775
84
Выставка Computex 2023: Pro Gamersware (PGW)
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
25
Обзор вертикального пылесоса ILIFE W90
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
34

Интересные материалы

Ретроклокинг: Все звезды LGA 775 – полный форсаж
11 июля 2023 59

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российская "Герань" прорвавшись через ПВО одесского порта, смогла поразить корабль ВМС ВСУ
47
В Осиповичи направляется уже пятая колонна ЧВК "Вагнер" и в сети появились фото хорошего качества
9
Сырский: Вернуть Бахмут – это дело чести, мы просто обязаны отбить его за наших собратьев
17
MWM: Украинское контрнаступление серьезно подорвало веру в боевые возможности в Bradley и Leopard 2
4
Индия рассматривает возможность поставок РФ гиперзвуковой крылатой ракеты BrahMos
20
Шведские танки Stridsvagn 122 замечены на Донбассе – на что способен модифицированный Leopard 2A5
3
В Беларусь движется новая большая колонна ЧВК "Вагнер" с 80 машинами и грузовиками
6
Сырский: Мы хотим получить быстрые результаты от контрнаступления, но это практически невозможно
6
Бойцы ЧВК «Вагнер» покинули секретную тренировочную базу в посёлке Молькино под Краснодаром
+
Интел инвестировала 9 млн долларов в разработку человекоподобного робота
+
Инновационная футболка позволит ощутить каждый удар по верхней части тела в Assassin’s Creed
+
Сырский вновь заговорил об идее окружить Бахмут
3
ЧВК Вагнер приостанавливает набор добровольцев до передислокации
3
Baldur's Gate 3 содержит 17 тысяч вероятных концовок
1
Сырский анонсировал скорое применение кассетных боеприпасов украинской армией
10
Немецкие инструкторы рекомендовали ВСУ просто объезжать минные поля стороной
7
В Украине приняли решение обвинить Януковича за захват власти в 2010 году
5
Сырский: Ситуация на юге тяжелая, ВС РФ собрали более 100 тысяч военнослужащих в районе Купянска
3
ВС РФ нанесли ракетный «удар возмездия» по объектам в Одессе и Николаеве
3
Настройки Twitter заблокировали персональную переписку у многих пользователей
+

Популярные статьи

Мой опыт покупки PlayStation One - возвращение в детство недорого
21
8 экономических и градостроительных стратегий на ПК, в которые можно играть бесконечно. Часть 2
11
В бригаду «Азов» вернулся её командир Денис Прокопенко, получив недоверие от личного состава
9
Собираю эконом-ПК "Бабушка-Жара" на основе АМ4 для любителя Ведьмака и Киберпанка
5
"Небесный капитан и мир будущего": стильный фантастический фильм, не снискавший популярности
+
Американский самолет-шпион MC-12 попал в струю высокой турбулентности из-за действий Су-35 в Сирии
5
Снятые с вооружения тайваньские ЗРК Hawk отправляются на Украину — Warzone
4
Простая физика - спасаемся от летнего зноя без кондиционера
9
Очень краткое тестирование в игре Amnesia: The Bunker
2
Мой личный опыт использования Nintendo Wii U в 2023 году
8

Сейчас обсуждают

Чато-Бoт
13:19
Сырский, говорите. А почему молчит Залужный? Наверное потому, что хвалёный старлинк не пропускает сигналы с того свiта.
Сырский анонсировал скорое применение кассетных боеприпасов украинской армией
VAKT
13:18
Забьём на 5000 рублей, что поставив видеокарту пошустрее - фпс вырастет ?
Включаем AMD Smart Access Memory - пара халявных FPS в играх
Иван Бородин
13:18
Очередной проплаченный пропогондистский бред!
Командир ЧВК «Вагнер» Лотос: МО РФ оставило высоты севернее Клещеевки, а ВСУ взяли Артёмовск в клещи
Джон Ренбо
13:16
Всем производителям корпусов нужно оторвать руки. 1) эти сетки от пыли вообще не защищают 2) ножки нужно делать выше, чтобы пыль с пола не поднимало вверх 3) нет эффекта трубы из-за сита сверху, возд...
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Forge M100R
Антон Воронврот
13:08
ну очевидно, 4070 для игр, 4060 с 16 гб для работы и эдуардов которым мало памяти
Samsung сохраняет шансы стать контрактным производителем чипов Tesla для автопилота пятого поколения
Человек Человечный
13:07
Столько возни по поводу этих кассетных боеприпасов, они что изменят кампанию на корню или это жуется раз за разом, чтобы подчеркнуть: Ах, они какииие!
Сырский анонсировал скорое применение кассетных боеприпасов украинской армией
Григорий
12:57
Да, у путина действительно хватка укрепилась, вне всякого сомнения!
Мятеж Пригожина только укрепил "хватку" Путина — японский эксперт
Sers
12:56
Сразу галактику.Берите выше
Сырский заявил о невозможности быстрого достижения результатов «контрнаступления»
Фауст Гете
12:54
но они намного честнее интела
Системные требования Starfield вызвали волну обсуждений и недовольства
Фауст Гете
12:54
по секрету скажу что эндивия и интел это почти 1 фирма в колоборации. так же как и радеон с амд.
Системные требования Starfield вызвали волну обсуждений и недовольства
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем