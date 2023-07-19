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Главное Управление вооружений Франции (DGA ) в последнее время представило около сорока инновационных проектов по таким основным темам, как взаимодействие воинских подразделений, разведка, техническое обслуживание и оснащение, защита, космос. Хотя некоторые из них уже хорошо известны, другие до сих пор упоминались редко.

Так, в частности, обстоит дело с электромагнитной пушкой, предназначенной для вооружения кораблей, разработанной франко-немецким Исследовательским институтом в Сен-Луи (ISL) при финансировании Агентством оборонных инноваций (AID). Сегодня, по публикуемым в европейских СМИ сведениям, ее создание якобы находится в продвинутой фазе.

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newatlas.com

Напомним, что работа электромагнитной пушки заключается в использовании электрического тока высокой интенсивности для создания магнитного поля между двумя проводящими шинами. Благодаря силе Лапласа снаряд испытает ускоряющую силу перед тем, как вылететь из трубы с очень высокой скоростью. Это предполагает решение нескольких задач, особенно в выборе материалов, которые подвергаются сильным механическим нагрузкам, в обеспечении подачи мощного энергообеспечения, в создании собственной системы наведения снарядов.

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Хотя электромагнитная пушка имеет несколько преимуществ, среди которых отсутствие необходимости хранить порох на борту корабля, стоимость выстрела немного выше, чем у ракеты, да и настройка такой пушки достаточно сложна. ВМС США, например, приостановили такой проект из-за отсутствия достаточных средств, хотя добились обнадеживающих результатов. ВМС Китая сообщали (правда без подтверждения через другие источники), что им удалось разместить одну из таких пушек на борту своего десантного корабля Haiyang Shan. Япония также приступила к разработке такого оружия.

В Европе электромагнитная пушка также является приоритетным проектом. Так, в 2020 году в рамках PADR (Подготовительных мероприятий в области оборонных исследований) Европейская комиссия передала программу PILUM франко-немецкому Исследовательскому институту в Сен-Луи, который в то время находился на переднем крае в этой области.

Совсем недавно в рамках Европейского оборонного фонда (FEDEF), Еврокомиссия назначила Nexter/KNDS координатором проекта THEMA (TecHnology for Electro-Magnetic Artillery), стоимостью 15 миллионов евро, который должен стать продолжением программы PILUM. При этом делался расчет, что Исследовательский институт в Сен-Луи (ISL) должен будет найти решение для установки электромагнитной пушки на борту корабля.

В своем пресс-релизе Главное Управление вооружений Франции, со ссылкой на сайт ISL, в частности указывает: «Создание ISL электромагнитной рельсовой пушки является уникальным проектом в Европе. В Институте есть несколько демонстрационных образцов в лаборатории, в том числе пушка NGL-60 (пусковая установка нового поколения) - пусковая установка калибра 60 мм, позволяющая стрелять снарядами порядка килограмма, и пушка RAFIRA (скорострельный рельсотрон) - пусковая установка калибра 25 мм, способная стрелять залпами снарядов от небольшого калибра до чрезвычайно высокой скорострельности. Обе пусковые установки позволяют развивать начальную скорость от 2000 м/с до 3000 м/с».

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Что же касается энергии, необходимой для работы электромагнитной пушки, то ISL разработала генератор XRAM, технология которого позволяет приводить в действие такое оружие, «обеспечивая значительно большую компактность, чем емкостные источники».

Как заявил на недавних парламентских слушаниях генеральный делегат по вооружениям Эммануэль Чива, «можно рассмотреть несколько вариантов электромагнитной пушки». В частности, он пояснил, что выбор будет сделан в пользу того проекта, который сможет послать снаряд на несколько сотен километров с ускорением 100’000 G, так как необходимо при этом еще и избавиться «от массы конденсаторов, чтобы иметь возможность хранить и выделять большое количество энергии практически мгновенно… А это потребует создания соответствующей инфраструктуры».

Как предполагается, проект электромагнитной пушки, который будет представлен военному ведомству Франции, будет предназначен для противовоздушной обороны. Согласно заявлению ISL, пробный образец такого оружия должен быть испытан в 2028 году «в интересах противовоздушной обороны морских и наземных платформ для защиты Вооруженных сил от новых угроз, таких как сверхскоростные ракеты».