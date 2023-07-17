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Государства всегда стремились контролировать своих граждан или подданных, особенно их перемещения за собственные границы, обычно мотивируя это соображениями безопасности. Для учета и контроля таких перемещений и был изобретен паспорт.

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Как известно, само слово «паспорт» произошло от латинских passare — «проходить», porta — «ворота» или portus — «порт». Соответствующие документы появились в Европе в эпоху позднего Средневековья.

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В России функции паспорта, согласно Соборному уложению 1649 года, долгие годы выполняли «проезжие грамоты». В российской столице их выдавал лично государь, а в других городах — воеводы. За проезд без проезжих грамот и несоблюдение порядка их получения наказывали сечением кнутом или смертью (при наличии злого умысла).

В конце 60-х годов XIX века российский паспорт представлял собой книжку с двумя талонами, один из которых отрезали на таможне при выезде, а другой — при возвращении. В паспорте указывались имя, фамилия и звание, отношение к воинской повинности, а также кем и когда он выдан. Все надписи дублировались на трех языках: русском, французском и немецком.

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В начале XX века фотография стала неотъемлемой частью некоторых удостоверяющих личность документов во многих странах и, в том числе, паспорта. В 1915 году англичане придумали ставший сегодня всем привычным дизайн паспорта: небольшая картонная книжечка со сведениями о владельце и его небольшая фотография.

Фотографии на удостоверение личности, как правило, непривлекательны и должны соответствовать установленным государственными службами нормам: волосы за ушами, никаких аксессуаров, беловатый свет и никакой улыбки.

В Соединенных Штатах и во многих странах Запада улыбка на паспортных фотографиях не полностью запрещена, однако необходимо, чтобы глаза оставались открытыми, а рот закрыт. В последние годы эти требования стали более жесткими во всех странах. Это объясняется программным обеспечением для распознавания лиц в аэропортах и на пограничных контрольно-пропускных пунктах, так как в настоящее время в большинстве пунктов въезда в страны используются компьютеры, а не сотрудники иммиграционной службы. И если люди способны легко узнавать кого-либо, независимо от выражения его лица, то компьютеры и роботы, чтобы сравнить 3D-лицо с 2D-фотографией, должны идентифицировать и измерить черты лица, расстояние между зрачками, ушами, ширина рта… И в этом случае улыбка усложняет их работу. Такие инструкции применяются практически во всех странах.