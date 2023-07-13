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После состоявшегося в июне успешного официального визита президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Россию и его позитивных высказываний в адрес российского лидера Владимира Путина, отношения между алжирскими и немецкими властями серьезно ухудшились. mil.ru

Так, по выступлениям отдельных немецких политиков и статьям в СМИ, Германии совершенно не понравилась позиция Абдельмаджида Теббуна в отношении поддержки антизападной политики Путина. Действия алжирских властей, которые ранее демонстрировали Германии и другим европейским партнерам свое нейтральное и беспристрастное отношение к конфликтам между Россией и Западом, на этот раз вызвали раздражение и опасения у немецких лидеров, которые начали пересматривать свои позиции в отношениях с Алжиром, чтобы вынудить сменить приверженность алжирских политиков лагерю Путина.

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Эта немецкая корректировка в первую очередь намеревается коснуться экспорта оружия в Алжир. Уже с начал 2023 года контакты, инициированные Министерством обороны Алжира с несколькими промышленными группами Германии, специализирующимися на поставках и производстве современного оружия, были Берлином заморожены или даже прерваны. Дальнейшее ужесточение этих мер произошло в июне – после визита президента Алжира в Москву. Немецкие партнеры внезапно дистанцировались от алжирской армии, и многочисленные просьбы о переговорах, о заключении новых оружейных контрактов не получили продолжения и не вызвали никакой реакции в кругах немецкой оружейной промышленности. Тем самым Германия, являющаяся одной из стран, активно поддерживающих Украину, явно демонстрирует, что не желает поставлять оружие государству, которое является союзником России и которое открыто поддерживает Специальную военную операцию Москвы по денацификации киевского режима, рассчитывая, что подобными действиями нанесет существенный ущерб Алжиру и его безопасности.

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Такая позиция Берлина базируется на том, что в последние годы Германия стала одним из трех главных поставщиков вооружений алжирскому государству, особенно в области военно-морских сил. Именно в Германии алжирский флот с 2013/2014 годов массово закупает технику немецкого производства и уже с 2017 года Алжир входит в топ-10 крупнейших клиентов Германии в сфере вооружений.

О том, что Алжир, который известен как традиционный покупатель российского и китайского оружия, за последние четыре года стал крупнейшим покупателем немецкого оружия, недавно признал престижный международный институт исследования проблем мира (SIPRI), базирующийся в Стокгольме. В своем докладе о мировых поставках оружия в период с 2016 по 2020 год шведский аналитический центр ставит Алжир на 6-е место в мире по импорту оружия, на который с 2015 года было потрачено более 35 миллиардов долларов.

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По настрою отдельных публикаций немецких СМИ, в последнее время можно сделать вывод, что Берлин в корректировке своей позиции в отношении Алжира явно надеется на трудности России в обозримом будущем в выполнении военных заказов своих традиционных клиентов, в число которых входит и Алжир. Прежде всего, из-за концентрации Москвой основного внимания в последний год на обеспечении оружием и боеприпасами СВО на Украине. А это обстоятельство, в свою очередь, якобы может изменить позицию африканской страны в сторону ослабления в ближайшей перспективе двусторонних связей с Россией и склонения к развитию отношений с Западом.

Однако эти ухищрения Германии явно не беспокоят Алжир. Во-первых, за многие десятилетия тесного сотрудничества с Москвой в этой североафриканской стране уже убедились в стабильности и гарантированности военных поставок из России, которая, в отличие от Запада, не устанавливает политические или иные ограничения на использовании этого оружия. Кроме того, не только СВО на Украине, но и многие другие вооруженные конфликты, где использовалось оружие советского/российского производства уже наглядно продемонстрировали его превосходство и меньшую стоимость по сравнению с западным. Именно этим, в частности, объясняется тот факт, что сегодня Алжир является обладателем второго по величине парка российских танков Т-90 (первый, кстати, не Россия, а Индия). А отнюдь не американских или немецких.

Что же касается сделок по военной технике, то в Алжире правильно предпочитают не афишировать всему миру их характер, в том числе и военные контракты с Россией. И в этом плане примечательно, что, хотя российский истребитель Су-57 ещё не состоит на вооружении алжирских ВВС, однако уже с прошлого года именно его можно увидеть на графическом панно на алжирском Министерстве Обороны.

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Фото социальных сетей Армии Алжира.

Относительно же военного эмбарго Германии или любой другой страны Запада, Алжир на подобные действия реагирует одной единственной фразой - что национальная безопасность для него важнее любых "мегаважных" решений, которые в личных интересах принимаются отдельными западными лидерами. Именно так в декабре 2021 года, когда "борьба с российским влиянием" достигла пиковых значений в довоенный период, официальные представители североафриканской страны заключили огромный контракт на семь миллиардов долларов, который успешно выполняется Москвой. Так и в последний период Алжир внимательно присматривался именно к российским средствам ПВО (в частности, к экспортной версии новейшего комплекса С-500) и самолётам "пятого поколения" Су-57, которые уже весьма неплохо себя зарекомендовали в воздушных баталиях.