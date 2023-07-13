В Швейцарии складывается беспрецедентная ситуация в молочной отрасли. На это обратили внимание президент Федерации производителей молочной продукции и расследование, проведенное газетой Time и Heidi.news

Президент Федерации производителей молочной продукции Швейцарии (PSL) Борис Бере выражает обеспокоенность по поводу беспрецедентной ситуации, складывающейся в этой стране в молочной отрасли.

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huffpost.com

До 2021 года экспорт швейцарских сыров неуклонно увеличивался. Однако в 2022 году ситуация коренным образом изменилась, заявил в интервью национальной газете Le Temps избранный этой весной новый президент Федерации Брис Бере. Как он отметил, хотя не только швейцарцы по-прежнему едят больше сыра, однако количество молочных ферм в стране продолжает сокращаться. Производственные затраты возрастают и не покрываются продажной ценой на молоко, которая является результатом сложных компромиссов, достигнутых с переработчиками и крупными розничными торговцами.

Этот вопрос стал предметом обсуждения в федеральном парламенте Швейцарии, в частности, после эксклюзивного расследования, проведенного газетой Time и Heidi.news. Доклад, опубликованный год назад на основе полученных в результате компьютерного взлома данных дистрибьютеров национальной молочной продукции, показал очень высокую прибыль, которую розничные торговцы в стране Migros и Coop получают от ряда молочных продуктов. Так, проведенное Heidi.news и Time расследование выявило, что Migros и Coop установили наценки на йогурт, производимый Объединенными молочными заводами Женевы, до 96%, что вызвало возмущение у жителей страны и полное непонимание таких действий.

В этой связи впервые в этом году будет импортировано больше сыров, чем будет экспортировано Швейцарией, сетует президент PSL Борис Бере. По его мнению, это признак того, что нынешняя система страны достигла своих пределов. Это явление является "результатом либерализации, гораздо более сильной, чем в отношении зерна или мяса”, - комментирует Бере, подчеркнув, что количество молочных ферм сокращается в два раза быстрее, чем в других сельскохозяйственных районах, так как цена на молоко не покрывает производственных затрат.

© Marco Zanoni / Lunax pour Le Temps

«Если мы ничего не предпримем, нам в конечном итоге придется импортировать молоко», - указывает Бере. Он подчеркивает, что это полный абсурд, учитывая, «что Швейцария в геоклиматическом сравнении с соседними даже странами является страной, ориентированной на производство молока». Так, сельскохозяйственные угодья Швейцарии на 80 % состоят из пастбищ, по сравнению с менее чем 25 % в Германии. Кроме того, молочное производство призвано сыграть центральную роль в условиях нынешнего кризиса в Европе, добавляет он.

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Борису Бере 46 лет, он управляет фермой в Корбане, кантон Юра, на которой содержится около шестидесяти голов крупного рогатого скота. Он первый представитель Романдской (французской) части Швейцарии, занявший эту должность, сразу после своего избрания заявивший о проблемах, с которыми сталкивается молочная отрасль страны.