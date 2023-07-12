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Еще несколько месяцев назад многие эксперты более чем скептически отреагировали на заявление в начале с.г. генерального директора немецкого производителя бронетехники Rheinmetall Армина Паппергера о намерении построить на Украине завод по производству танков и тяжелой бронетехники для поддержки военных амбиций Киева. Ведь такой завод, строительство которого обойдется более чем в 200 миллионов евро, станет безусловной предпочтительной мишенью для российских ракетных ударов и ударов беспилотников, едва он начнет производство.

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Представителей немецкого военно-промышленного комплекса, тем не менее, это не остановило, особенно на фоне падения надежд разместить свой новый танк KF-51 Panther в Германии и Европе с момента появления Leopard 2A8, который активно предлагается на всех рынках в последнее время. Именно поэтому Rheinmetall недавно вновь подтвердил в интервью CNN, что построит совместно с "Укроборонпромом" завод на Украине, способный производить 400 танков и тяжелой бронетехники в год. По словам Паппергера, предприятие будет располагаться в западной части Украины, здесь будут не только производить, но и ремонтировать танки. На базе нового завода немецкие эксперты начнут обучение украинцев обслуживанию немецкой бронетехники. Rheinmetall будет управлять бронетанковым заводом с украинским государственным оборонным концерном. "Укроборонпром" также будет числится владельцем предприятия.

При этом весьма примечательным стало сообщение, что этот завод должен быть запущен в производство всего за 12 недель, то есть к концу сентября, что может стать настоящим достижением для Rheinmetall, если ему это удастся. Не исключено, что Rheinmetall сможет использовать уже имеющийся у концерна опыт, полученный при достаточно быстром развертывании венгерского сборочного конвейера KF41 Lynx.

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Указанные планы Rheinmetall подталкиваются НАТО, так как не секрет, что Украина, зависящая от передаваемой ей Западом бронетехники и снарядов, уже сейчас столкнулась с истощением запасов вооружения в Европе. Ведь почти вся техника, унаследованная от Варшавского договора, уже ей передана, а поставляемые сейчас небольшие партии Leopard 2 ограничены, да и "горят" они на полях боев СВО весьма активно.

Хотя Rheinmetall, несомненно, видит в строительстве танкового завода на Украине уникальную возможность закрепиться в этой стране и стать эталонным промышленным партнером Киева, тем не менее, пока неизвестно, какую бронетехнику на самом деле будет производить этот завод. И здесь можно рассмотреть несколько гипотез:

- немецкий KF-51 Panther, достаточно современный танк, но при этом очень дорогой и сложный, или же KF41 Lynx ;

- украинская модель Т-84 Оплот, ранее разработанная "Укроборонпромом" для экспорта, значительно более экономичная;

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- нельзя исключать, что при строительстве танкового завода на Украине Rheinmetall будет пытаться вывести из кризиса затянувшиеся с 2015 года споры с Францией относительно создания нового европейского перспективного основного боевого танка Main Ground Combat System (MGCS) и "опробовать" выпуск одной из моделей MGCS. Напомним, что к настоящему времени хотя и решены основные вопросы организационного характера, однако облик и вооружение этой будущей машины до сих пор не определены. Высказываются, в частности, различные предложения, в т.ч. касающиеся состава и возможностей комплекса вооружений, а также будет он обитаемым или автоматическим.

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Естественно, остается вопрос об уязвимости будущей инфраструктуры Rheinmetall от российских массированных ударов. В этой связи, чтобы успокоить немецких производителей бронетехники и европейских обывателей, в последнее время Западом были достигнуты договоренности об усилении противоракетной обороны Украины западной техникой, в частности, системами Patriot PAC-3, SAMP/T Mamba, IRIS-T SLM и Nasams, велись активные переговоры по подключению к этому и Израиля.

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Вместе с тем, понимая, что этих усилий для противодействия ударам ВС России может явно не хватать, Западом активизированы в последние дни и переговоры о быстрейшей переброске истребителей F-16.

В этих условиях генеральному директору Rheinmetall Армину Паппергеру есть от чего раздражаться и беспокоиться, что и вызывает его повышенную активность в последнее время в переговорах как союзниками по НАТО, так и с украинскими властями. В том числе и по вопросам компенсации Rheinmetall финансовых потерь из-за вполне очевидного провала этой авантюры.