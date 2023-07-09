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О занятости в сфере ИТ и обучении во Франции

С учетом активно развивающихся в последнее время высокотехнологичных видов бизнеса во Франции, эта страна привлекает сюда ИТ-специалистов со всего мира. Хотя Франция и располагает условиями для подготовки таких кадров, однако испытывает существенную нехватку профессионалов в ИТ-области.
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Высокотехнологичные виды бизнеса активно развиваются в последнее время во Франции, что привлекает в эту страну специалистов со всего мира. Хотя Франция и располагает условиями для создания стартапов, однако испытывает существенную нехватку профессионалов в ИТ-области.                       

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             rtl.fr

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Среди школ программирования и университетов Франции, участвующих в подготовке ИТ-специалистов, необходимо назвать известные учебные заведения: Paris Saclay University, Ecole Polytechnique и CentraleSupelec, которые относятся к инновационным научным центрам с магистратурой и аспирантурой. Учебная программа не ограничена здесь получением инженерных и программных специальностей – ВУЗы располагают достаточно сильными бизнес-программами и школами программирования. Также следует учесть, что Франция имеет 4 университета, которые вошли в ТОП10 по версии Financial Times как лучшие в международном MBA.

Кроме того, стоит отметить Holberton School, ESCP, Ecole 42, INSEAD, ESSEC, HEC Paris. В этих учебных заведениях несколько десятков тысяч студентов постоянно задействовано в исследовательских лабораториях, которые расходятся по инкубаторам и акселераторам. 

Несмотря на высокий уровень обучения во французских ВУЗах, оцифровывание бизнеса и новейшие разработки нуждаются здесь в создании сильных команд, однако ИТ-специалисты здесь просто не успевают заканчивать учебные заведения. Отсюда Франция декларирует себя в качестве хорошей ниши для иностранцев с опытом в области IT, желающих переехать в одну из развитых стран Евросоюза.

Однако, не все так просто с трудоустройством в этой стране для ИТ-специалистов и отдельные причины этого предлагаются для рассмотрения ниже.

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Как показывают последние исследования во Франции, CISO и разработчики full stack являются одними из профилей, наиболее подверженных большой ротации. Среди причин такой ситуации называются несоответствие между спросом и предложением на экспертные знания, согласование бюджетов/зарплат/численности персонала.

В ходе проведенного во Франции недавно опроса было отмечено усиление феномена "большой текучести кадров» в первом квартале 2023 года и повышенная напряженность на рынке найма. Текучесть кадров наиболее заметна среди специалистов в области развития, инфраструктуры, кибербезопасности, облачных вычислений и обработки данных.

Наем специалистов в этих секторах, от разработчика full stack до специалиста по обработке данных, остается напряженным из-за нехватки кандидатов, активного рынка и возросшей конкуренции между компаниями за привлечение «лучших» ИТ-специалистов. Соотношение возможностей для них очень благоприятное, кандидаты получают часто 3-5 предложений одновременно, но и отклоняют те, которые не соответствуют их ожиданиям.

Согласно проведенным исследованиям, наиболее подверженными ротации специалстами ИТ являются: CISO (или CISO на английском языке), разработчик полного стека,  аналитик данных/специалист по данным, инженер DevOps, ИТ-архитектор.

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Но проблема активной ротации кадров касается не только ИТ-экспертов. 40% респондентов говорят, что в последние месяцы к ним регулярно обращались рекрутеры. Четверть целевых кандидатов отклонили предложение о работе после принятия на должность или в течение испытательного срока, в надежде «найти лучшее место». Опрошенные в ходе социсследований указывают, что стремление к гибкости рабочего дня, подкрепленное дебатами о 4-дневной неделе, является сильной причиной в смене места работы. Кроме того, несмотря ни на что, зарплата является основной проблемой, на что указали 67% участников исследований. Таким образом, уровень оплаты труда значительно опережает такие критерии, как место работы, баланс между профессиональной деятельностью и личной жизнью, смешанная работа или качество выполнения заданий.

Касаясь зарплаты для IT-специалистов во Франции, необходимо отметить, что они могут позволить себе намного меньше здесь, чем, например, в России: от чашки кофе в кофейне до банального завтрака в McDonald’s. Тоже самое можно сказать про цены на общественный транспорт, такси, жилье. Например, небольшая однокомнатная квартира на значительном расстоянии от центра Парижа стоит минимум 600-800 евро в месяц, причем без гарантии наличия там всех удобств. Комфортная же квартира, сравнимая с московской или питерской, обойдется в 1200-1500 евро минимум, но сюда не входят коммунальные услуги, которые за последний год растут галопирующими темпами. Плюс, квартир намного меньше, чем предложений на рынке.

Что касается зарплаты для айтишников, то они  здесь невысокие, по сравнению с другой частью Европы и Америкой. Средняя зарплата IT-специалиста во Франции составляет от 135 000₽ и до 350 000₽. Цены на будни съедят большую часть зарплаты, что создает мало маневров для откладывания или инвестирования средств.

Также отмечается, что основная проблема для работы в ИТ сфере Франции для иностранцев заключается в языковом барьере. Здесь понадобиться не базовое, а специальное изучение французского языка с уклоном в сферу информационных технологий: хотя французы знают английский и в большинстве своем хотя бы понимают разговорную речь, но для полноценной работы там все-таки необходимо прохождение курсов и получение сертификата.

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