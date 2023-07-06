Ажиотаж на рынке соли в Южной Корее начался из-за опасений населения по возможному заражению пищевой соли после начала сброса Японией технических запасов воды из резервуаров АЭС «Фукусима»

Как следует из текущих сообщений южнокорейских СМИ, в последний период в этой стране жители усиленно запасаются поваренной пищевой солью. Причем этот ажиотаж, пожалуй, можно сравнить с паникой в Европе на рынке туалетной бумаги, когда в начале пандемии Covid-19 в 2020 году европейцы покупали ее в не мысленных количествах, вызвав даже временные проблемы с этим товаром в магазинах.

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Традиционный метод производства соли из морской воды весьма популярен в Японии, Южной Корее. Эта насыщенная минералами природная соль высоко ценится поварами как в странах этого региона, так и за его пределами. Однако сегодня южнокорейцы боятся, что их поваренная соль будет в дальнейшем заражена токсичными элементами.

Поэтому сегодня южнокорейцы закупают поваренную пищевую соль, даже по несколько килограмм, создавая естественную панику с этим товаром на местных рынках. Власти страны оказались вынужденными использовать свои запасы соли, выставляя ее на продажу по не менее пятидесяти тонн соли в день по сниженной на 20% цене, чтобы компенсировать ее последний ценовой рост и ажиотаж.

Как объясняют местные эксперты, указанная ситуация в Южной Корее создалась из-за опасений населения по возможному заражению пищевой соли после начала сброса Японией технических запасов воды из резервуаров АЭС «Фукусима», накопившейся там после катастрофы в 2011 году. Ситуацию подогрела публикация в апреле с.г. компанией Tepco, отвечающей за АЭС «Фукусима», новых видеокадров, снятых роботом внутри одного из реакторов. В частности, там были замечены значительные повреждения фундамента, а также наличие большого количества радиоактивного мусора. Что, по мнению жителей Южной Кореи, может иметь нежелательные последствия для окружающей среды и здоровья проживающих в регионе людей.

В 2022 году правительство Японии заявило о вынужденном сливе в море более миллиона тонн воды, использовавшейся для охлаждения поврежденных в 2011 году реакторов АЭС «Фукусима». Попытки японской стороны успокоить население региона остаются пока тщетными, как и заявления экспертов, что вода, о которой идет речь, безопасна для питья, несмотря на остающееся в ней в небольших количествах содержание радиоактивного изотопа водорода трития, который трудно отделить от воды.

Власти Южной Кореи тоже предпринимают меры, чтобы успокоить население республики. В частности, они заявляют, что намерены усилить надзор за продукцией соляных ферм, ввели запрет на ввоз морепродуктов из района вокруг Фукусимы. Несмотря на это, паника в стране по поводу поваренной соли продолжается, ее цена уже выросла на 27%.

Институт Research View в Южной Корее провел опрос среди населения, который показал, что 85% граждан выступают против японского плана слива в океан воды из резервуаров АЭС «Фукусима», а 70% планируют потреблять меньше морепродуктов, если вода действительно окажется в море.

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Сильная критика намерений Японии слить воду с АЭС «Фукусима» в океан звучит в Китае с осуждением непрозрачности действий японских властей. Эта критика возросла еще больше после выданного 4 июля с.г. Международным агентством ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) разрешения японскому оператору АЭС «Фукусима» компании Tokyo Electric Power сбросить в море воду, которая использовалась для охлаждения поврежденных энергоблоков реактора. Как подчеркивает Пекин, сброс загрязненной воды в океан будет представлять угрозу для подводной дикой природы и вызовет глобальные проблемы общественного здравоохранения во всех окружающих Японию странах региона.