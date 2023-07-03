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Израилю предъявлен официальный иск в $25 млрд из-за блокады сектора Газа
Восемь палестинских депутатов из сектора Газа подали иск в Международный уголовный суд (МУС), призывая Израиль снять блокаду и выплатить финансовую компенсацию в размере $25 млрд пострадавшим от нее.
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Восемь палестинских депутатов из сектора Газа подали иск в Международный уголовный суд (МУС), призывая Израиль снять блокаду и выплатить финансовую компенсацию в размере $25 млрд пострадавшим от нее.

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Представители Израиля и Палестины обменялись выпадами на заседании ООН

            ФОТО : Shutterstock/FOTODOM

Как известно, в минувшем декабре Генассамблея ООН 87 голосами «за» приняла резолюцию об обращении в Международный суд по вопросу оккупации палестинских территорий. Против резолюции проголосовали 26 стран. В их числе — сам Израиль, США, Германия и Великобритания. Ещё 53 страны воздержались от голосования.

Принятие этой резолюции предусматривало, в частности, запрос в Международный суд за консультативным заключением по вопросу юридических последствий оккупации, заселения и аннексии Израилем соответствующих территорий — включая меры, направленные на изменение демографического состава, характера и статуса Иерусалима, а также принятие израильским правительством в этой связи дискриминационных законов и мер.

В ответ, 6 января, на первом заседании совета безопасности самого правого в истории Израиля нового правительства во главе с Биньямином Нетаньяху, власти еврейского государства объявили о принятии санкций против Палестинской администрации, чтобы заставить ее "заплатить цену" за внесение в ООН резолюции об израильской оккупации палестинских территорий. В частности, в заявлении канцелярии премьер-министра тогда было заявлено, что Израиль замораживает собранные порядка 139 млн. шекелей ($40 млн.) из фондов ПНА жертвам терроризма - сумму, равную выплатам, которые палестинская администрация выделяет на содержание осужденных в Израиле арабов за терроризм. На этот шаг Израиля представители 94 государств-членов ООН подписали 19 января обращение к Тель-Авиву с требованием отмены указанных санкций в отношении Палестинской национальной автономии (ПНА), которые привели к дальнейшему обострению отношений Израиля с ПНА.

На фоне произошедшего затем дальнейшего ухудшения отношений между Израилем и Палестиной, прежде всего, по вине Тель-Авива, восемь палестинских депутатов из сектора Газа подали жалобу в Международный уголовный суд (МУС), призывая Израиль снять блокаду и выплатить финансовую компенсацию пострадавшим от нее. В сделанном 27 июня заявлении заместителя председателя Законодательного совета Палестины Ахмеда Бара говорится, что палестинские законодатели поручили французскому адвокату Жилю Дювье подать жалобу прокурору МУС и требуют, чтобы МУС серьезно и незамедлительно отнесся к жалобе, привлек к ответственности Израиль за его преступления. Кроме того, в жалобе содержится просьба к МУС инициировать создание эффективных механизмов для обеспечения ответственности Израиля за его действия по блокаде и агрессии против сектора Газа. Под жалобой также стоят подписи ассоциаций адвокатов Иордании, Газы и Марокко.

Размер предъявленного палестинцами иска к Израилю учитывает, в том числе, ранее сделанное ООН заключение, что прямые экономические потери в результате блокады в период с 2007 по 2018 год составили $16,7 млрд, а общая компенсация может составить не менее $25 млрд.

Указанный иск к Израилю уже подан в Гаагский суд французским юристом Жилем Дювье, а также адвокатами Халедом аль-Шули, Мохаммедом аль-Наджаром и Абдельмаджидом Марари.

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Международный суд в Гааге — это высшая судебная инстанция ООН, занимающаяся спорами между государствами. Его постановления являются юридически обязывающими, хотя обеспечивать их исполнение полномочий у этой структуры и нет.

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#израиль #сектор газа #иск к израилю #критика израиля в оон #обострение палестино-израильских отношений #пна
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