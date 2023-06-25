Ученые Британии оказались вынуждены признать неконтролируемое распространение по территории Европы комаров-убийц, переносящих смертельные заболевания.

Предупреждение туристам: в 26 странах Европы риск смертельных заболеваний

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Согласно опубликованному британским изданием The Sun сообщению, ученые оказались вынуждены признать неконтролируемое распространение по территории Европы комаров-убийц, переносящих смертельные заболевания. В этой связи высказываются опасения о возможности распространения на европейской территории вирусов, которые могут привести к росту числа заболевших, в том числе со смертельным исходом, в частности, Денге и лихорадка Западного Нила. Фото презентация muzoktcrb.ru

В этой связи для туристов, намеревающихся посетить этим летом европейские страны, британское издание приводит локацию 26 европейских стран, где в настоящее время распространяются комары-убийцы. Путешествующих или живущих в пострадавших странах, британские ученые призывают использовать репелленты, надкроватные сетки, спать в комнатах с кондиционером и носить одежду с длинными рукавами.

В последнем докладе Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) указывается, что инвазивные виды комаров Aedes albopictus, которые переносят несколько смертельных заболеваний, в настоящее время обитают в 14 странах ЕС, в то время как десять лет назад – в восьми. В частности отмечается, что эти комары уже «прижились» в таких странах, как Грузия и Турция. Полный список стран стремительного распространения комаров-убийц указывает издание The Sun:

Австрия

Албания

Болгария

Босния и Герцеговина

Венгрия

Германия

Греция

Грузия

Испания

Италия

Кипр

Македония

Мальта

Молдова

Монако

Португалия

Румыния

Сербия и Косово

Словения

Турция

Украина

Франция

Хорватия

Черногория

Швейцария

ECDC заявляет, что важно, чтобы работники здравоохранения и общественность были лучше осведомлены о различных заболеваниях, передающихся комарами. Усилия должны быть сосредоточены на способах борьбы с популяциями комаров, усилении наблюдения за их распространением и обеспечении соблюдения мер индивидуальной защиты.

В частности сообщается, что одним из возможных заболеваний, распространяемых комарами-убийцами, это чикунгунья — вирусная инфекция, наиболее часто встречающаяся в Африке, Азии и Америке. Она может вызвать лихорадку и сильную боль в суставах, а также мышечную боль, головную боль, тошноту, усталость и сыпь. Серьезные осложнения встречаются редко, но у пожилых людей они могут стать причиной смерти.

Другое заболевание - желтая лихорадка. Это тропическая инфекция, поражающая печень и почки. Вирус часто вызывает сильную боль и тошноту, но в более серьезных случаях он также может привести к желтухе и даже к сердечной недостаточности.

В большинстве случаев вирус Западного Нила не сопровождается ясными симптомами, но, когда люди заболевают, у них появляются признаки гриппа, включая головные боли и лихорадку. В тяжелых случаях у инфицированных пациентов могут развиться серьезные неврологические проблемы, включая менингит, энцефалит и паралич, которые могут привести к смерти.

Вирус Зика в основном встречается в Северной и Южной Америке, в Азии. Симптомы обычно слабо выражены, но у некоторых отмечаются сыпь, зуд, боль в суставах, лихорадка, головная боль и боль в пояснице. Реальную опасность вирус представляет для беременных женщин, так как заболевание может передаваться от матери к ребенку. Вирус связан с неврологическим состоянием, синдромом Гийена-Барре, который может вызвать паралич. Он также может вызвать врожденный дефект микроцефалии у младенцев, из-за которого они рождаются с аномально маленькой головой и неполным развитием мозга.

Эксперты связывают распространение по европейской территории комаров-убийц с изменением климата, вызывающим частые волны тепла и наводнения.

Вместе с тем, британские эксперты умышленно ничего не говорят о другой наиболее вероятной причине распространения опасных комаров, о чем я рассказывал ранее. В частности, о том, что в последнее время все чаще можно найти в публикациях СМИ информацию о проводимых военными США и Британии экспериментах с насекомыми, могущими стать новым биологическим оружием. Так, хорошо известно, что генетически модифицированные Aedes aegypti (комар желтолихорадочный) – переносчики целого букета лихорадок: желтой, Денге, Зика и др.

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В южном штате США Флорида в рамках деятельности одной из закрытых биолабораторий Пентагона пару лет назад ученые из британской биокомпании Oxitec на островах Флорида-Кис проводили эксперименты с комарами-переносчиками таких опасных заболеваний, как лихорадки денге и Зика. И «в виде эксперимента» представители Oxitec выпустили в природу 750 миллионов комаров-мутантов.