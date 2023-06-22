Под потоком разоблачений о вредоносной направленности секретных биолабораторий США на жителей России, американские стратеги использования разрабатываемого ими биооружия корректируют свои агрессивные военные программы в отношении России.

Атаки биолабораторий США на Россию становятся все более изощренными: в Свердловскую область завезли 21 тонну абрикосов с личинками из Казахстана

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Под потоком разоблачений о вредоносной направленности секретных биолабораторий США на жителей России, американские стратеги использования разрабатываемого ими биооружия корректируют свои агрессивные военные программы в отношении России.

Если ранее США во Второй Индокитайской войне с 1961 по 1971 гг., в рамках программы по уничтожению растительности региона Ranch Hand, которая была основным этапом операции Trail Dust на территории Южного Вьетнама и ряда других стран Индокитайского полуострова (в частности, Камбоджи, Лаоса, Тайланда), делали основной упор на распылении «Эйджент Орандж» - смеси дефолиантов и гербицидов синтетического происхождения, то теперь методы Пентагона становятся все более изощрёнными. И это, в частности, свидетельствуют вскрываемые все чаще на территории России факты безусловного участия США в использовании все новых форм биооружия на «российском направлении».

Так, согласно появившейся на днях информации , в Свердловскую область завезли 21 тонну абрикосов с личинками из Казахстана, которые могут вредить персику, вишне и другим плодам. - Из того самого Казахстана, куда, по сообщениями испанской прессы, США в последний период активно осуществляют переезд своих секретных биологических лабораторий, ранее располагавшихся на территории Украины и замешанных в разработке биологического оружия. Поэтому возможная причастность США к подобной акции невольно возникает.

По информации российских таможенных служб, в последнее время все чаще отмечаются попытки завоза в Россию из республик Центральной Азии, где имеется немалое количество еще оставшихся секретных биолабораторий США, опасной для россиян продукции без ветеринарных сопроводительных документов, без разрешения Россельхознадзора на ввоз, без маркировки, без заводской упаковки. На основании действующего законодательства и в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний на территории РФ вся выявленная небезопасная продукция в значительном количестве изымается и уничтожается.

В ходе апрельского обсуждения в Совете Федерации доклада о биолабораториях США сенатор Нарусова выразила обеспокоенность нашествием зараженных чумой сурков в Республику Тыва из Монголии.

В последнее время все чаще можно найти в публикациях СМИ информацию о проводимых военными США и Британии экспериментах с насекомыми, так как в данном случае речь может идти о разработке нового биологического оружия. Хорошо известно, что генетически модифицированные Aedes aegypti (комар желтолихорадочный) – переносчики целого букета лихорадок: желтой, денге, Зика и др. Так, явно по причине усилившейся в последнее время опасности от проведения в биолабораториях США экспериментов на этом направлении, в апреле с.г. президент Парагвая Марио Абдо Бенитес посетил Флориду. Этот южный штат США был выбран Бенитесом не случайно, так как глава южноамериканской республики, как пишет местная пресса, «проявляет интерес к проводимому британской биокомпанией Oxitec на островах Флорида-Кис эксперименту с комарами-переносчиками таких опасных заболеваний, как лихорадки денге и Зика». И именно в штате Флорида в рамках деятельности одной из закрытых биолабораторий Пентагона пару лет назад ученые из Oxitec «в виде эксперимента» выпустили в природу 750 миллионов комаров-мутантов.

Ранее Минобороны России уже неоднократно заявляло о получении в ходе спецоперации на Украине документов о системной работе США в государствах Средней Азии и Закавказья по усилению функций опасных патогенов. Российскими военными экспертами отмечалось , в частности, что еще в период Корейской войны США начали планировать применение биологических авиабоеприпасов для нанесения удара по зерновым культурам СССР. По заявлениям начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил Игоря Кириллова, проведенный в России анализ документов свидетельствует, что исследования по усилению функций опасных патогенов, проводимые в том числе в государствах Средней Азии и Закавказья, носят системный характер, а в их реализации задействованы крупные американские фармкомпании.

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Одним из направлений расширения Вашингтоном деятельности секретных биолабораторий в последние годы в Центральной Азии стало стремление США к размещению новых трех таких объектов Пентагона в Киргизии: в Бишкеке, южном Оше и в Нарынской области на севере. Работа по получению от киргизских властей разрешения на создание этих лабораторий ведётся Соединенными Штатами уже не один год. В этой деятельности активно участвуют не только посольство США, но и USAID, американский Корпус мира (запрещён в России), подключаются западные союзники Вашингтона.