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Почему четверть экспорта оружия поставляется Израилем арабским странам?

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19 июня министр обороны Израиля Йоав Галлант открыл национальный павильон страны на Парижском авиасалоне, где был представлен широкий спектр военной продукции и технологий от большого числа оборонных компаний еврейского государства.

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Фото: ARIEL HERMONI (IMOD)

Выставка в аэропорту Ле Бурже во Франции, которая проводится раз в два года, считается одной из крупнейших и наиболее важных в мире. В этом году, по сообщениям французских СМИ, в ней приняли участие более 2500 компаний, 150 000 официальных лиц показали свою новейшую продукцию.

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Согласно сообщению The Times of Israel , семнадцать израильских компаний представили свою продукцию в области систем противовоздушной обороны, беспилотных летательных аппаратов, радиолокационных и лазерных технологий, систем предупреждения о ракетном нападении и решений для управления войсками и контроля. Среди израильских компаний в павильоне можно было увидеть, в частности, Elbit Systems, Israel Aerospace Industries, Rafael Advanced Defense Systems и Tomer, а также много других более мелких фирм. В павильоне Rafael была разрекламирована первая в своем роде противогиперзвуковая израильская система противоракетной обороны Израиля. По сообщению представителей этой компании, ее ракета-перехватчик Sky Sonic, которая разрабатывалась около трех лет, якобы проведет первые испытательные полеты в ближайшем будущем.

Выступая на церемонии открытия национального павильона, Йоав Галлант особо подчеркнул, что Израиль постоянно разрабатывает новую военную продукцию для противодействия Ирану. «В последние годы это интеллектуальное состязание набирает обороты, и я могу с уверенностью утверждать, что Израиль превосходит своих противников как в оборонительных, так и в наступательных возможностях», — сказал Галлант.

Отметив резкий рост продаж израильского оружия в последние годы, Яир Кулас - глава Управления международного оборонного сотрудничества при Министерстве обороны Израиля (SIBAT) напомнил опубликованные на днях израильским Министерством обороны сведения, из которых следует, что годовой объем продаж оружия Израилем достиг нового рекорда в 12,5 млрд долларов (45 млрд шекелей) в 2022 году. Примерно четверть контрактов на экспорт оружия с иностранными армиями – это контракты на поставку атакующих и разведывательных беспилотных летательных аппаратов, 19% - ракеты и системы ПВО, 13% - радары и РЭБ.

В результате, согласно заявлению министерства обороны, объем экспорта оружия из Израиля за последние три года вырос на 50%. Почти 120 израильских компаний в области оборонной промышленности подписали в прошлом году сотни новых контрактов.

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Израильские официальные лица отметили повышение спроса на оружие израильского производства из-за военных действий на Украине, а также роста интереса со стороны арабских стран, которые недавно нормализовали отношения с Израилем и подписали так называемые «Соглашения Авраама». Таким образом, из 12,5 миллиардов, около трех миллиардов – это доход от экспорта оружия в арабские страны.

В этих условиях резонно возникает вопрос: почему Израиль, неуклонно стремящийся к своему военному превосходству над всеми мусульманскими странами региона, вдруг начал активно вооружать арабов? Ведь арабо-израильская нормализация не может похвастаться своим прогрессом в урегулировании палестинской проблемы. Наоборот, все чаще в последнее время отмечается обострение на этом направлении, звучат все более резкие заявления отдельных арабских государств с критикой политики Израиля в отношении палестинцев.

А может быть Израиль столь наивен, что, увеличением поставок своего современного оружия арабским странам, хочет склонить их к смягчению позиций арабского мира в палестинском вопросе?

Однако ответ на все эти вопросы лежит на поверхности. Это явное стремление Тель-Авива обеспечить, в том числе и значительными поставками своего оружия, возможность его использования в разжигании любых арабо-арабских вооруженных конфликтов, что мы и наблюдаем в последнее время на примере кровавых разборок и в Йемене, и в Судане, и в Ливии при «щедром спонсорстве» США, Британии.

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А что касается угрозы от такого оружия самому Израилю, то она минимальна, так как, безусловно, израильские разработчики включили в опции поставляемых арабов видов вооружения возможность технической их блокировки в случае использования против собственно Израиля. Как, впрочем, это делают США и что уже показали события 2016 года в Турции, когда американское оружие не стало стрелять и защищать президента этой страны в условиях спланированной Вашингтоном тогда попытки военного переворота против ненавистного Белому дому Эрдогана.

Так что покупая оружие, особенно у США и Израиля, арабские государства не должны забывать Троянского коня и данайцев, приносящих дары.