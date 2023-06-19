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Смартфоны становятся главным инструментом Запада по тотальному шпионажу

Запад активно пытается реализовать в сегодняшней жизни считавшиеся еще недавно фантастическими предупреждения Джорджа Оруэлла о порабощении людей с использованием тщательного их контроля с помощью машин-«телеэкранов»
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Смартфоны становятся главным инструментом Запада по тотальному шпионажу

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Бурное развитие компьютерной техники в последние десятилетия внесло свою существенную лепту в усиление тотального «надзора» за обществом, особенно со стороны спецслужб  и правящих элит Запада.

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Еще недавно, написанный Джорджем Оруэллом в 1984 году роман, где рассказывается о порабощающем людей обществе, где больше не существует свободы выражения мнений и где все поведение тщательно контролируется с помощью машин, называемых «телеэкранами», воспринималось многими как фантазия, пропагандистская «пугалка». Однако сегодня это стало уже реальностью с повсеместными «телеэкранами» Оруэлла, которыми стали смартфоны.

Для придания этой тенденции законодательной поддержки, правящие элиты Запада пытаются внедрить в национальные правовые рамки различные законопроекты, призванные узаконить и поощрить растущую власть смартфонов.

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Так, по  сообщению французского информационного агентства Franceinfo, Сенат Пятой Республики дает зеленый свет дистанционному использованию камер и микрофонов смартфонов, даже несмотря на то, что статья 3 законопроекта вызвала и обострила споры и опасения левых политиков и ряда ассоциаций. Предложенный  французским юристом и политиком, министром юстиции Франции с 2020 года Эриком Дюпон-Моретти законопроект, рассмотренный сенаторами страны в первом чтении, вносит ряд изменений в уголовное судопроизводство и имеет две главные цели: юридическое признание геолокации с использованием информации от смартфонов в реальном времени для определенных правонарушений, а также активации микрофонов и камер для записи звуковой и видеоинформации пользователей телефонов.

Ассоциация свобод и цифровых технологий (OLN) Франции уже осудила этот законопроект, который, по ее мнению, позволяет потенциально превратить любого пользователя смартфонов в «потенциального  источника информации правоохранительных органов». Как сообщает Franceinfo, «левые также безуспешно пытались полностью или частично исключить положения, которые считались несоразмерными». Лига за права человека (LDH) также написала в соцсетях о своей обеспокоенности «эскалацией французского правительства законопроектом, который серьезно подрывает неприкосновенность частной жизни и общественные свободы, открывая дверь для широкомасштабной слежки без ограничений». Как отмечает французское информационное агентство, в этом новом законопроекте речь идет не только о простых гражданах, но и о журналистах и их источниках, магистратах и политических лидерах и в этой связи левые хотели бы обеспечить защиту представителям таких профессий в интересах осуществления ими служебной и профессиональной деятельности.

Стремление Запада распространить использование тотальной слежки через смартфоны не только на национальном уровне, но и в деятельности своих спецслужб за рубежом также происходит в последний период весьма активно. И это, в частности, подтвердило недавнее сообщение СЕО компании «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский о том, что iPhone сотрудников оказались заражены шпионским программным обеспечением. Такие действия проводились при помощи мобильных устройств Apple в целях внедрения шпионского модуля в iPhone сотрудников, указал Касперский в блоге на сайте компании.

Таким образом мы видим, как Запад активно пытается реализовать в сегодняшней жизни считавшиеся еще недавно фантастическими предупреждения Джорджа Оруэлла о порабощении людей с использованием тщательного их контроля с помощью машин-«телеэкранов».

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