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vizir47
Искусственный интеллект нашел 19 экологически чистых материалов на замену цементу
Исследовательская группа Массачусетского технологического института представила алгоритм машинного обучения ИИ, который помогает им находить экологически чистые материалы для замены цемента.

Исследовательская группа Olivetti Group и Центр устойчивого развития бетона Массачусетского технологического института (MIT) представили алгоритм машинного обучения ИИ, который помогает им находить экологически чистые материалы для замены цемента, анализируя множество параметров. В этих целях искусственный интеллект уже просмотрел 1 миллион образцов, чтобы найти 19 материалов, которые могут заменить цемент.

Как сообщается, команда исследователей MIT под руководством Суруша Махджуби опубликовала статью в журнале Nature's Comminications Materials, в которой описывается их решение. В частности, указывается, что исследовательская группа работала над поиском альтернатив для уменьшения количества цемента в бетоне, чтобы сэкономить на расходах и выбросах. Компании по всему миру, стремящиеся к устойчивому развитию, также ищут альтернативы для замены цемента в бетоне. Обычно для этих целей используются такие материалы, как шлаки. Однако высокий спрос на эти материалы быстро привел к необходимости увеличения количества таких альтернатив. В этой связи перед исследователями MIT задача заключалась не только в том, чтобы найти нужный материал, но и в том, чтобы выделить наиболее приемлемое решение, поскольку их оказалось довольно много. “Мы поняли, что искусственный интеллект - это ключ к продвижению вперед”, - сказал Маджуби. “Существует огромное количество данных о потенциальных материалах — сотни тысяч страниц научной литературы. На их сортировку ушло бы много жизней. Рассматриваемое решение с искусственным интеллектом может перебирать множество альтернативных материалов, оценивать их на основе их физических и химических свойств, выбирать тот, который может работать наилучшим образом”.

“Во-первых, это гидравлическая реактивность. Причина прочности бетона заключается в том, что цемент — "клей", который скрепляет его, — затвердевает под воздействием воды. Поэтому, если мы заменим этот клей, нам нужно убедиться, что заменитель реагирует аналогичным образом”, - объяснил  Маджуби. “Во-вторых, это пуццоланистость. Это когда материал вступает в реакцию с гидроксидом кальция, побочным продуктом, образующимся при взаимодействии цемента с водой, что со временем делает бетон тверже и прочнее.  Нам необходимо было сбалансировать гидравлические и пуццолановые материалы в смеси, чтобы бетон работал наилучшим образом”.

Комментируя свое инновационное решение, Махаджуби и его команда обнаружили, что некоторые материалы более доступны во всем мире и могут быть добавлены в бетонные смеси простым измельчением. Это означает, что они могут снизить затраты и выбросы вредных веществ без дополнительной обработки. “Одним из наиболее интересных материалов, которые могли бы заменить часть цемента, является керамика”, - сказал Маджуби. “Старая плитка, кирпич, керамика — все эти материалы могут обладать высокой реакционной способностью. Именно это мы наблюдали в древнеримском бетоне, в который добавляли керамику для повышения водонепроницаемости конструкций”.

Исследовательская группа MIT, говоря о своих дальнейших планах, указала, что намеревается обновить алгоритм машинного обучения ИИ и сделать его способным оценивать еще больше материалов. “Бетон является основой архитектурной среды”, - сказал Рэндольф Кирчайн (Randolph Kirchain), соавтор исследования. “Применяя научные данные и инструменты искусственного интеллекта для проектирования материалов, мы надеемся поддержать усилия отрасли по созданию более экологичных зданий без ущерба для прочности, безопасности и долговечности”.

В новом исследовании, опубликованном в Scientific Reports, описывается платформа на базе искусственного интеллекта, которая объединяет глубокие нейронные сети (DNNS) и многоцелевую оптимизацию частиц (MOPSO) для разработки экологически чистых бетонных смесей. При этом подчеркивается, что использование искусственного интеллекта для ускорения поиска экологически чистых материалов является многообещающим, но реальная проблема может заключаться в масштабировании этих решений за пределами лаборатории. Наличие инфраструктуры будет иметь решающее значение для определения того, какая из отраслей сможет широко и ответственно адаптировать эти решения.

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#инновации #инновации в строительстве #инновационный цемент
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