Канцелярия премьер-министра Великобритании объявила о выделении 30 миллионов фунтов стерлингов на приобретение и поставку Украине беспилотных систем производства новозеландской компании SYOS Aerospace, работающей в Хэмпшире.

22 апреля 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер принял премьер-министра Новой Зеландии Кристофера Люксона. Непосредственно перед этим визитом канцелярия премьер-министра Великобритании объявила о будущих контрактах на сумму 30 миллионов фунтов стерлингов на поставку Украине беспилотных систем производства новозеландской компании SYOS Aerospace, работающей в Хэмпшире. По сообщениям британских обозревателей, премьер-министр Стармер также приветствовал недавнее увеличение расходов Новой Зеландии на оборону, и оба лидера обсудили более широкую связь между инвестициями в оборону и национальной экономической безопасностью.

SYOS Aerospace производит семейство автономных беспилотных систем, включающих воздушные (UAS), наземные (USV) и сверхзвуковые (UGV) платформы. Определенная часть этой продукции планируется Лондоном к передаче в ближайшее время Киеву. Среди них — беспилотный летательный аппарат SA5 UAS вертикального взлета и посадки весом менее 25 кг, оснащенный 4-тактным бензиновым двигателем.

Он обеспечивает автономную работу от 8 до 10 часов. SA5 интегрирует систему SYOS AAIMS для работы с роем и использует MuV-NaP для навигации без использования GNSS, но на основе оптического волокна. Он может работать без предварительно загруженных карт и оценивать свое местоположение в дневных или ночных условиях. Он предназначен для выполнения разведывательных задач на суше и на море, с возможностью посадки на движущиеся суда.

Беспилотный летательный аппарат SA200 — это еще одна воздушная система, производимая SYOS. Это беспилотный вертолет грузоподъемностью 200 кг и базовой дальностью полета 230 км. С дополнительным увеличенным топливным баком он может преодолевать почти 1000 км и работать более 8 часов. Разработанный для обеспечения безопасности, РЭБ и материально-технического снабжения, SA200 оснащен компонентами авиационного и военного назначения. Он оснащен средствами защиты от помех и шифрования данных для работы в условиях присутствия систем борьбы с беспилотниками.

UGV SG400 — это наземный беспилотный автомобиль 6×6 с возможностью его оснащения гусеницами. Его грузоподъемность составляет 500 кг, а максимальная дальность действия — 230 км. Он предназначен для автономных операций в области логистики, разведки. При оснащении системой AAIMS SG400 поддерживает координацию действий роя и использует навигацию на основе компьютерного зрения. Средства связи для работы за пределами прямой видимости включают в себя радиочастотную, LTE и спутниковую связь с шифрованием и до 16-канальной CRPA GNSS.

SM300 USV — это морская беспилотная платформа грузоподъемностью 300 кг и дальностью действия до 650 морских миль. Она используется для радиолокации, РЭБ, ретрансляции сигналов и доставки грузов. Автономные функции включают осуществление полетов с поддержкой искусственного интеллекта, компьютерное зрение с автоматическим отслеживанием целей и интерфейс, позволяющий оператору управлять ими через наземную станцию управления. Навигационные возможности включают CRPA GNSS, спутниковую связь, визуальную навигацию, а также возможность определять собственное местоположение в пределах скоплений. SYOS предлагает интегрировать автономный комплекс SM300 в существующие надводные суда.

Согласно сообщениям британских СМИ, помимо вопросов обороны и закупок, лидеры двух стран также обсудили более широкие региональные проблемы, в частности в Индо-Тихоокеанском регионе. Они высказались за необходимость скоординированных усилий по поддержанию стабильности и противодействию враждебной деятельности в этом регионе. Что касается торговли, то обе стороны приветствовали прочные коммерческие связи между Великобританией и Новой Зеландией и отметили недавнее присоединение Великобритании к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP).