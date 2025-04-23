Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Великобритания планирует укрепить связи с Новой Зеландией в сфере обороны и безопасности
Канцелярия премьер-министра Великобритании объявила о выделении 30 миллионов фунтов стерлингов на приобретение и поставку Украине беспилотных систем производства новозеландской компании SYOS Aerospace, работающей в Хэмпшире.

22 апреля 2025 года премьер-министр Великобритании Кир Стармер принял премьер-министра Новой Зеландии Кристофера Люксона. Непосредственно перед этим визитом канцелярия премьер-министра Великобритании объявила о будущих контрактах на сумму 30 миллионов фунтов стерлингов на поставку Украине беспилотных систем производства новозеландской компании SYOS Aerospace, работающей в Хэмпшире. По сообщениям британских обозревателей, премьер-министр Стармер также приветствовал недавнее увеличение расходов Новой Зеландии на оборону, и оба лидера обсудили более широкую связь между инвестициями в оборону и национальной экономической безопасностью.

SYOS Aerospace производит семейство автономных беспилотных систем, включающих воздушные (UAS), наземные (USV) и сверхзвуковые (UGV) платформы. Определенная часть этой продукции планируется Лондоном к передаче в ближайшее время Киеву. Среди них — беспилотный летательный аппарат SA5 UAS вертикального взлета и посадки весом менее 25 кг, оснащенный 4-тактным бензиновым двигателем.

Он обеспечивает автономную работу от 8 до 10 часов. SA5 интегрирует систему SYOS AAIMS для работы с роем и использует MuV-NaP для навигации без использования GNSS, но на основе оптического волокна. Он может работать без предварительно загруженных карт и оценивать свое местоположение в дневных или ночных условиях. Он предназначен для выполнения разведывательных задач на суше и на море, с возможностью посадки на движущиеся суда.

Беспилотный летательный аппарат SA200 — это еще одна воздушная система, производимая SYOS. Это беспилотный вертолет грузоподъемностью 200 кг и базовой дальностью полета 230 км. С дополнительным увеличенным топливным баком он может преодолевать почти 1000 км и работать более 8 часов. Разработанный для обеспечения безопасности, РЭБ и материально-технического снабжения, SA200 оснащен компонентами авиационного и военного назначения. Он оснащен средствами защиты от помех и шифрования данных для работы в условиях присутствия систем борьбы с беспилотниками.

UGV SG400 — это наземный беспилотный автомобиль 6×6 с возможностью его оснащения гусеницами. Его грузоподъемность составляет 500 кг, а максимальная дальность действия — 230 км. Он предназначен для автономных операций в области логистики, разведки. При оснащении системой AAIMS SG400 поддерживает координацию действий роя и использует навигацию на основе компьютерного зрения. Средства связи для работы за пределами прямой видимости включают в себя радиочастотную, LTE и спутниковую связь с шифрованием и до 16-канальной CRPA GNSS.

SM300 USV — это морская беспилотная платформа грузоподъемностью 300 кг и дальностью действия до 650 морских миль. Она используется для радиолокации, РЭБ, ретрансляции сигналов и доставки грузов. Автономные функции включают осуществление полетов с поддержкой искусственного интеллекта, компьютерное зрение с автоматическим отслеживанием целей и интерфейс, позволяющий оператору управлять ими через наземную станцию управления. Навигационные возможности включают CRPA GNSS, спутниковую связь, визуальную навигацию, а также возможность определять собственное местоположение в пределах скоплений. SYOS предлагает интегрировать автономный комплекс SM300 в существующие надводные суда.

Согласно сообщениям британских СМИ, помимо вопросов обороны и закупок, лидеры двух стран также обсудили более широкие региональные проблемы, в частности в Индо-Тихоокеанском регионе. Они высказались за необходимость скоординированных усилий по поддержанию стабильности и противодействию враждебной деятельности в этом регионе. Что касается торговли, то обе стороны приветствовали прочные коммерческие связи между Великобританией и Новой Зеландией и отметили недавнее присоединение Великобритании к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP).

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#сво #военные новости #военное противостояние #военная помощь великобритании украине #syos aerospace
Источник: gov.uk
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Samsung расширила перечень устройств Galaxy, которые смогут получить обновление до One UI 7
+
Немецкий орган безопасности BSI рекомендует сменить операционную систему Windows 10
1
Строительство моста вдоль побережья Калининградского залива перенесли на следующее десятилетие
+
OnePlus подтвердила компактные размеры флагманского смартфона 13T
+
Samsung Electronics уведомила своих партнеров о скором сокращении поставок памяти DDR4
1
Paramount готовит спин-офф во вселенной «Соника»
1
Крупнейшая структура вселенной Великая стена Геркулес может оказаться больше, чем предполагалось
+
Покупательница из Новосибирска отсудила у маркетплейса Wildberies более 800 тысяч рублей
2
OnePlus подтвердила характеристики экрана 13T с индустриальными инновациями и батареей 6260 мАч
+
В Китае готовят к выпуску новую видеокарту Radeon RX 6500 на базе Navi 24 RDNA 2
+
В России изменили правила призыва на срочную службу для участников боевых действий
2
«Онлайн» ремастера TES IV Oblivion в Steam превысил 110 тысяч человек через три часа после релиза
2
Анонс ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion состоится 22 апреля
+
Установка эмулятора Nintendo Switch на iPhone или iPad стала проще после обновления AltStore
+
Компания Маска готовит суперкомпьютер с миллионом видеокарт NVIDIA
6
13 смартфонов Samsung серий Galaxy S, Z и A получили апрельское обновление Android 2025
+
Windows 11 позволяет быстро закрыть зависшие программы прямо с панели задач
1
Флагманский смартфон Huawei впервые получит систему активного охлаждения
+
Теория относительности Эйнштейна будет проверена на МКС с помощью атомных часов
3
На Ленинградской АЭС приступили к армированию фундамента самого высокого объекта региона
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Апрель)
23
Фильмы, в которых грузовики играли значимые роли (субъективное мнение)
5
О новой волне банов консолей Xbox series S/X (апрель 2025)
1
Тестируем GeForce GTX 1660 в тяжелых играх — стоит ли покупать эту видеокарту на Авито в 2025 году
41
Почему видеокарты в РФ начали стремительно дешеветь, и за что геймерам нужно благодарить Трампа
7
В поисках игр для Linux: 0 A.D., 2048, 3D Chess, Seven Kingdoms, A7Xpg, Abe’s Amazing Adventure
57
Почему GeForce RTX 5060 Ti@8 Гб может стать самой разочаровывающей видеокартой 2025 года
19
Steam против Epic Games Store - битва гигантов в детской песочнице
11
Обзор процессорных кулеров Ocypus Delta A62 WH ARGB и Iota A62 BK
В поисках игр для Linux: Ace of Penguins, ACS, Adonthell, Airstrike, Aisleriot, Alex the Allegator 4
5

Сейчас обсуждают

Ненавижу Bernigan'a
22:35
им не привыкать.а китя уже там ?
Тестируем GeForce GTX 1660 в тяжелых играх — стоит ли покупать эту видеокарту на Авито в 2025 году
Ненавижу Bernigan'a
22:33
В общем наверное осел.он похож даже внешне на него
Тестируем GeForce GTX 1660 в тяжелых играх — стоит ли покупать эту видеокарту на Авито в 2025 году
Shehenbek-Tant-Ogly
22:32
эти два шныря как раз для меня петушарник строили, где я глав петух
В поисках игр для Linux: Ace of Penguins, ACS, Adonthell, Airstrike, Aisleriot, Alex the Allegator 4
Shehenbek-Tant-Ogly
22:31
значит быстро в вольере с макаками приживутся
Тестируем GeForce GTX 1660 в тяжелых играх — стоит ли покупать эту видеокарту на Авито в 2025 году
32Влад32
22:30
Дебилу наркоману новый текст написали? Несет такую чушь!
В Киеве признали, что Украина продолжает получать российский газ через Европу
Shehenbek-Tant-Ogly
22:29
мама говорила
Тестируем GeForce GTX 1660 в тяжелых играх — стоит ли покупать эту видеокарту на Авито в 2025 году
32Влад32
22:28
Цены растут, плохо конечно. Но растут и зарплаты, пенсии. А потом идет СВО. Только дурак может думать, что России это обходится дешево. Ничего, наши деды в ВОВ гораздо в более плохих условиях жили. Сп...
Владельцы магазинов попросили правительство РФ не тормозить цены на продукты
32Влад32
22:24
Там всегда продукты были дороже. Даже в советское время. Был другой ценовой пояс.
Владельцы магазинов попросили правительство РФ не тормозить цены на продукты
Ненавижу Bernigan'a
22:16
так а какая разница,они и так этим все время заняты.
Тестируем GeForce GTX 1660 в тяжелых играх — стоит ли покупать эту видеокарту на Авито в 2025 году
Shehenbek-Tant-Ogly
22:15
Они тогда на самок внимания не будут обращать. Будут только друг другу концы полировать.
Тестируем GeForce GTX 1660 в тяжелых играх — стоит ли покупать эту видеокарту на Авито в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем