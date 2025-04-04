Гонка за приобретением TikTok в США достигла апогея, в нее активно включились американские технологические гиганты. В Пекине рассматривают сделку как часть более широких переговоров с Вашингтоном о торговле и тарифах.

Гонка за приобретением TikTok в США достигла апогея, поскольку срок, установленный администрацией Трампа до 5 апреля, стремительно приближается. Учитывая, что на первый план выходят проблемы национальной безопасности, несколько крупных компаний в последний момент сделали ставки, чтобы получить контроль над популярным приложением для обмена видео.

Среди наиболее известных претендентов - компания мобильных технологий AppLovin, гигант розничной торговли Amazon и несколько частных инвестиционных компаний. Белый дом внимательно рассматривает предложения, в то время как Пекин остается ключевым игроком в определении судьбы приложения.

Как сообщает New York Times, Amazon в последний момент подала заявку на полное приобретение TikTok. Заявка была адресована вице-президенту Джей Ди Вэнсу и министру торговли Говарду Латнику. Однако инсайдеры предполагают, что связь Amazon с TikTok выходит за рамки предложения об этом приобретении. Платформа служит крупным центром розничной торговли, где влиятельные лица продвигают товары Amazon и получают комиссионные от продаж. Ранее Amazon пыталась запустить собственную функцию для показа коротких видеороликов Inspire, которая не смогла завоевать популярность и в конечном итоге была удалена из приложения в начале этого года.

AppLovin, компания в области мобильных технологий, основанная на искусственном интеллекте, с рыночной капитализацией в 100 миллиардов долларов, стала серьезным соперником в борьбе за TikTok. Сообщается, что AppLovin также вела переговоры с магнатом казино Стивом Уинном о финансовой поддержке, однако сам Стив Уинн публично не стал комментировать потенциальную сделку.

Как отмечают американские СМИ, ожидается, что администрация Трампа рассмотрит отдельный механизм, который позволил бы TikTok продолжить работу в рамках новой структуры собственности. Сообщается, что Oracle, Blackstone и Silver Lake входят в число инвесторов, участвующих в обсуждении этого альтернативного соглашения.

Тим Стокли, основатель OnlyFans и управляющий криптовалютной сетью Hedera, внес неожиданный поворот в процесс торгов, представив предложение через свою новую компанию Zoop в сотрудничестве с фондом Hbar. Ставка Стокли сосредоточена на модели "сначала создатель", направленной на более справедливое перераспределение доходов между создателями контента. “Наша заявка на TikTok заключается не только в смене владельца, но и в создании новой парадигмы, в которой и создатели, и их сообщества получают прямую выгоду от создаваемой ими ценности”, - сказал соучредитель Zoop Арджи Филлипс в интервью Reuters.

Имея на рассмотрении множество предложений, администрация Трампа продолжает оценивать наилучший вариант действий. Вице-президент Джей Ди Вэнс, министр торговли Говард Латник, советник по национальной безопасности Майк Уолц и директор национальной разведки Тулси Габбард намерены продолжить обсуждение потенциальной сделки.

По оценкам обозревателей, решение, которое ожидается в ближайшие дни, будет иметь далеко идущие последствия для миллионов американских пользователей TikTok и для широкого технологического сообщества США и Китая. Несмотря на различные заявки и предложения, окончательная структура собственности TikTok потребует одобрения китайских властей, которые рассматривают сделку как часть более широких переговоров с Вашингтоном о торговле и тарифах.