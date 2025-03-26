Американская компания Maxar Intelligence представила инновационный программный комплекс Raptor, предназначенный для того, чтобы автономные беспилотные летательные аппараты могли ориентироваться и получать точные наземные координаты, не полагаясь на GPS.

Американская компания Maxar Intelligence, расположенная в Вестминстере (штат Колорадо), занимающаяся космическими технологиями и специализирующаяся на геопространственной разведке и наблюдении за Землёй, представила Raptor - инновационный программный комплекс, предназначенный для того, чтобы автономные беспилотные летательные аппараты могли ориентироваться и получать точные наземные координаты, не полагаясь на GPS. Американские эксперты ожидают, что эта новая технология расширит возможности беспилотных систем в различных сценариях, от использования в боевых ситуаций до гуманитарных миссий.

Как сообщается, комплекс Raptor отличается тем, что позволяет дронам использовать встроенные камеры наряду с обширными глобальными 3D-данными о местности Maxar, охватывающими более 90 миллионов квадратных километров по всему миру. Ожидается, что такой подход решит распространенные проблемы, с которыми сталкиваются дроны в условиях отсутствия GPS, обеспечивая их эффективную работу как днем, так и ночью.

Указывается, что для внедрения этого программного обеспечения не требуется никакого дополнительного оборудования, что упрощает процесс интеграции для операторов в разных отраслях.

Компания Maxar Intelligence отмечает, что минимизация зависимости Raptor от GPS открывает новые возможности для совместных многодоменных операций, что особенно крайне важно в современных конфликтных ситуациях. Кроме того, это улучшает логистические операции в городских условиях, где решающее значение имеют точные места приземления беспилотных летательных аппаратов. “Raptor изменит правила игры для клиентов из оборонного и коммерческого секторов”, - прокомментировал директор по продуктам компании Maxar Питер Вильчински (Peter Wilczynski), отметив, что использование в программном обеспечении 3D-данных о местности имеет решающее значение для преодоления проблем, связанных с помехами GPS.

Согласно опубликованных сведений, комплекс Raptor состоит из трех ключевых компонентов, адаптированных к различным эксплуатационным потребностям. Первый, Raptor Guide, представляет собой программное обеспечение для определения местоположения на основе визуальных данных для автономных платформ, обеспечивающее абсолютную точность менее 10 метров определения местоположения. Это программное обеспечение загружается непосредственно в беспилотник, позволяя ему определять свое местоположение в воздухе в режиме реального времени.

Далее Raptor Sync регистрирует видеозапись полного движения с бортовой камеры беспилотника с использованием 3D-данных Maxar о местности. Это позволяет обмениваться данными в режиме реального времени и получать точные наземные координаты с точностью менее 3 метров. Интеграция этого программного обеспечения облегчает взаимодействие различных датчиков, что делает комплекс Raptor эффективным инструментом для выполнения критически важных задач.

Третий ключевой компонент - Raptor Ace работает на стандартном портативном оборудовании, совместимом с контроллерами беспилотных летательных аппаратов. Он позволяет операторам извлекать наземные координаты в режиме реального времени из видеосигналов с воздуха, обеспечивая тот же уровень точности, что и Raptor Sync.

Как указывает компания Maxar Intelligence, одним из главных преимуществ комплекса Raptor является его стоимость и эффективность использования ресурсов. В отличие от многих навигационных технологий, которые зависят от дополнительного оборудования, Raptor предназначен для развертывания на готовом оборудовании, что значительно снижает первоначальные затраты на его интеграцию. Конструкция Raptor особенно удобна для выполнения сложных задач, поскольку она основана на точном 3D-отображении оперативной местности. Это гарантирует, что беспилотники могут выполнять свои задачи в различных условиях, включая ночные операции, в разное время года и на малых высотах - до 120 метров. Кроме того, Maxar регулярно обновляет свои глобальные 3D-данные о рельефе, сохраняя их актуальными и надежными.

Также компаний Maxar Intelligence подчеркивается совместимость комплекса Raptor с существующими камерами беспилотных летательных аппаратов. Raptor оптимизирует эксплуатационные возможности дрона без ущерба для производительности, устраняя необходимость в специальных камерах, направленных вниз, которые могут занимать ценное место для полезной нагрузки и увеличивать вес.

По оценкам американских экспертов, потенциал преобразования методов работы беспилотных летательных аппаратов во многих областях значительно расширяется с использованием комплекса Raptor. Независимо от того, помогает ли Raptor в военной тактике или расширяет коммерческие поставки, отмечается, что он представляет собой заметный сдвиг в области автономных технологий, обещая повысить операционную эффективность использования БПЛА во все более динамичных условиях.