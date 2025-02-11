Италия размещает в Литве зенитные ракетные комплексы наземного базирования SAMP/T большой дальности для усиления противовоздушной обороны блока НАТО.

Согласно заявлению Министерства обороны Литвы 10 февраля с.г., Италия намерена разместить в Литве зенитные ракетные комплексы наземного базирования SAMP/T большой дальности для усиления противовоздушной обороны блока НАТО. Как указывается, это развертывание системы ПРО SAMP/T, составляющей основу противовоздушной обороны Италии, направлено «на укрепление потенциала сдерживания и обороны в регионе, особенно в свете сохраняющихся проблем с безопасностью». Оно предусматривает также проведение в ближайшее время совместных учений в области противовоздушной обороны с союзниками по НАТО.

По сообщениям литовских СМИ, итальянские зенитно-ракетные комплексы SAMP/T будут размещены в Шяуляе, где они будут участвовать в скоординированных операциях Альянса по противовоздушной обороне. В предстоящих учениях ПРО будут задействованы итальянские и французские истребители, которые в настоящее время участвуют в миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии, а также литовские системы противовоздушной обороны NASAMS. Эти средства будут синхронизированы в рамках интегрированной системы командования и контроля противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, что, по оценкам экспертов Альянса, должно будет обеспечить в дальнейшем бесперебойное сотрудничество между различными национальными вооруженными силами.

SAMP/T (ракетная платформа класса «земля-воздух») — это мобильная система противовоздушной обороны большой дальности, разработанная франко-итальянским консорциумом Eurosam, в состав которого входят Thales, MBDA Франции и MBDA Италии. Разработанная для защиты вооруженных сил и критически важной инфраструктуры, она оснащена ракетами Aster 30, способными перехватывать самолеты, крылатые ракеты и тактические баллистические ракеты на расстояниях до 100 км и высотах до 25 км. Система имеет 360-градусный охват, способность поражать несколько целей одновременно, и интегрируется с сетями противовоздушной обороны НАТО, обеспечивая взаимодействие с другими оборонными системами союзников. Согласно рекламным сообщениям консорциума Eurosam, «высокая мобильность этой системы обеспечивает ее быстрое развертывание и изменение местоположения в ответ на возникающие угрозы, а передовые радиолокационные системы и системы управления огнем позволяют точно обнаруживать цели и поражать их».

В настоящее время система SAMP/T, находящаяся на вооружении Франции и Италии, используется в операциях НАТО в целях обеспечения противовоздушной обороны Европы против современных воздушных угроз. По оценкам Брюсселя, развертывание SAMP/T в Литве укрепит позиции НАТО по сдерживанию, обеспечивая современный интегрированный потенциал противовоздушной обороны в балтийском регионе. Это, как указывается в информационных сообщениях НАТО, также должно будет «продемонстрировать солидарность североатлантического союза, укрепляя приверженность НАТО коллективной обороне в соответствии со статьей 5, одновременно повышая оперативную совместимость между различными системами противовоздушной обороны, включая литовскую NASAMS (Национальную передовую ракетную систему класса "Земля-воздух")».