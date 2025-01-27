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vizir47
Китайские подлодки теперь могут обнаруживать высоко летящие самолеты с помощью глубоководного радара
В Китае разработан инновационный радар, который может работать даже на глубине 1000 метров, и помогает подлодкам НОАК обнаруживать и отслеживать приближающиеся разведывательные самолеты, летящие на высоте 5000 метров.

Как известно, в последние годы Китай сделал существенный акцент на развитии своего подводного военно-морского флота, намереваясь строить, как минимум, по четыре субмарины 4-го поколения в год, в то время как американские верфи строят по 2 подлодки в год. Для достижения этой цели несколько лет назад в Китае было завершено строительство мега-завода верфи Bohai Shipbuilding Heavy Industry, что, в частности, подтвердили опубликованные японскими СМИ фотоснимки с разведывательных спутников.

В целях противодействия экспансии китайских подводных лодок, США совместно со своими союзниками в азиатско-тихоокеанском регионе усилили с использованием разведывательной авиации контроль за перемещением китайских подводных лодок. Понимая возросшую опасность от таких действий западной разведывательной авиации для военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК), особенно для ее подводного флота, китайские исследователи, как утверждают СМИ КНР, разработали и протестировали новый подводный датчик, который может обнаруживать самолеты на расстоянии нескольких миль. В результате, как подчеркивают китайские обозреватели, этот инновационный глубоководный радар способен превратить китайские подводные лодки из добычи в хищника в борьбе за господство под водой.

Согласно сообщениям, новый радар состоит из специально разработанной акустической сенсорной системы, которая может работать  даже на глубине 1000 метров. После тестирования эти датчики смогли обнаруживать и отслеживать приближающиеся самолеты, летящие на высоте 5000 метров. Как указывают китайские обозреватели, такая технология могла бы значительно повысить живучесть подводных лодок при столкновении с противолодочными самолетами. Эти самолеты часто оснащены самыми современными датчиками, позволяющими обнаруживать подводные лодки в подводном положении, выводить их из строя и уничтожать торпедами или глубинными бомбами.

Акустические датчики подводных лодок сегодня могут помочь им обнаружить приближающиеся угрозы с использованием ракет  для нейтрализации таких угроз.

Однако такая технология долгое время считалась непрактичной, поскольку звуковые волны, как правило, отражаются от поверхности моря, и лишь незначительная их часть проникает в толщу воды. Вместе с тем, даже если звуковые волны могут проходить сквозь воду, они часто искажаются, проходя через слои воды, особенно при изменении температуры, плотности и солености, не говоря уже об океанских течениях и водоворотах. Такая акустическая сенсорная система доказала свою надежность в обнаружении летящих лишь на малой высоте целей. Вместе с тем, несмотря на это впечатляющее достижение, команда китайских исследователей обнаружила, что с помощью этой технологии глубоководное развертывание или обнаружение целей на большой высоте по-прежнему невозможно.

Однако, как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), китайские ученые преодолели эти трудности после десятилетий исследований и разработок. Так, исследовательская группа из Института акустики Китайской академии наук предложила необычный подход. Они предположили, что часть звуковых волн, испускаемых самолетами, при столкновении с морским дном отражается обратно от поверхности моря, а затем снова отражается, потенциально распространяясь на большие расстояния. Исследователи посчитали, что, улавливая и используя эти слабые сигналы, они смогут значительно повысить чувствительность и эффективность обнаружения воздушных целей, тем самым расширив возможности китайских военных в области скрытого разведывательного поиска. По их мнению, если бы эти сигналы можно было перехватить, их можно было бы использовать для определения скорости и курса воздушных целей.

По данным SCMP, тестирование такой технологии, наконец, принесло свои плоды. В частности, были обнаружены самолеты, которые находились в пределах 17 км от глубоководного радара; детектор получил приблизительное местоположение цели в течение нескольких секунд с погрешностью менее 1 км.

Результаты этих исследований и разработанная технология глубоководного использования новейших радаров была опубликована в китайском академическом журнале Acta Acustica в этом месяце. Несмотря на достигнутые успехи, команда исследователей продолжает исследования по поиску путей увеличения дальности обнаружения подводными лодками воздушных целей за пределами более 20 км.

Как указывают китайские СМИ, несмотря на достигнутые положительные результаты в разработке указанных глубоководных радаров, Народно-освободительная армия Китая вряд ли будет чрезмерно полагаться на какую-либо одну технологию. Именно поэтому Китай развернул спутниковую сеть, способную отслеживать самолеты, включая истребители-невидимки F-22, по всему миру. Военные корабли и радары берегового базирования также получили возможность обнаруживать и отслеживать воздушные суда на больших расстояниях. Согласно общедоступной информации, сеть подводной разведки может сотрудничать и служить в качестве дополнения к этим методам для повышения производительности и живучести китайского подводного флота.

 

#военные новости #военное противостояние #подводные радары #подводный флот ноак
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