Китайская компания NORINCO заявила о достигнутом ею прогрессе в технологии борьбы с беспилотными летательными аппаратами, представив систему высокомощного микроволнового оружия Hurricane-3000.

Китайская компания NORINCO (China North Industries Group Corporation) заявила о достигнутом ею прогрессе в технологии борьбы с беспилотными летательными аппаратами, представив систему высокомощного микроволнового оружия Hurricane-3000 (HPM). В подтверждение этому китайская оборонная компания проинформировала о проведении ею полевых испытаний этой новой системы, предназначенной для противодействия растущей угрозе, исходящей от роев беспилотных летательных аппаратов.

Как подчеркивают китайские СМИ, растущее использование беспилотных летательных аппаратов в современных вооруженных конфликтах подчеркивает уязвимость вооруженных сил перед роями БПЛА, которые используются для разведки, нанесения ударов и даже атак с использованием беспилотников-камикадзе. По мере роста использования беспилотников спрос на системы, способные нейтрализовать рои беспилотников, стал критическим. И в этом плане Hurricane-3000 стал ответом компании NORINCO на этот растущий вызов. Система использует мощную микроволновую энергию для отключения или уничтожения беспилотных летательных аппаратов, воздействуя на их электронные компоненты и выводя их из строя. Как подчеркивается китайскими военными экспертами, в отличие от традиционных систем ракетного базирования, которые могут быть дорогостоящими и чреватыми сопутствующим ущербом, оружие HPM представляет собой экономичное, точное и малорискованное решение для нейтрализации угроз, исходящих от беспилотников, в том числе от роя БПЛА.

Китайские обозреватели указывают, что проведенные компанией NORINCO полевые испытания Hurricane-3000 продемонстрировали многообещающие результаты, особенно в сценариях, где требуется быстрая нейтрализация роев беспилотников. Установленное на высокомобильном шасси, оружие оснащено мощной микроволновой решеткой, способной генерировать интенсивные электромагнитные импульсы для нарушения работы систем управления БПЛА. Система способна обнаруживать цели на расстоянии до 6 километров и оптически отслеживать их в радиусе 4 километров. Даже микро-дроны, находящиеся на расстоянии более 3 километров, могут быть точно зафиксированы и нейтрализованы.

Чжэн Сюян, эксперт из NORINCO, объяснил, что эффективная дальность действия Hurricane-3000 высокая. Система работает аналогично микроволновой печи, испуская мощные микроволновые лучи для нанесения электромагнитных ударов по целям, мгновенно сжигая их электронные компоненты и блоки управления. Система работает на скоростях, приближающихся к скорости света,

В ходе одного из испытаний небольшой беспилотный летательный аппарат был выведен из строя во время полета. Было продемонстрировано, что Hurricane-3000 может работать с беспилотниками самых разных размеров, от небольших разведывательных дронов до более крупных и продвинутых моделей, используемых для нанесения высокоточных ударов. Кроме того, способность системы к быстрому реагированию гарантирует, что она сможет справляться с быстро движущимися воздушными угрозами с минимальной задержкой. В отличие от обычных систем борьбы с БПЛА, которые требуют точного наведения на цель и могут быть нарушены погодными условиями, Hurricane-3000 эффективно работает в различных условиях. Мощный микроволновый луч системы действует как “полусферическая москитная сетка” радиусом 3 километра, обеспечивая защиту от атак беспилотных летательных аппаратов.

Хотя Hurricane-3000 еще не поступила на вооружение Народно-освободительной армии Китая (НОАК), успех этой системы в полевых испытаниях вызвал значительный интерес в китайских военных кругах. НОАК уделяет все большее внимание борьбе с беспилотниками, особенно в контексте обороны городов и на поле боя. Системы направленной энергии, включая мощное микроволновое и лазерное оружие, рассматриваются как ключевые средства ведения военных действий нового поколения, способные эффективно противостоять все более изощренным угрозам, исходящим от БПЛА.