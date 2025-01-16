Китайские ученые разработали новое микроволновое оружие (HPM), которое успешно может использоваться для уничтожения спутников и БПЛА. Мощность такого оружия эквивалентна электромагнитной энергии, выделяемой при ядерном взрыве.

Китайские ученые, как утверждают западные СМИ, разработали новое микроволновое оружие (HPM), мощность которого эквивалентна электромагнитной энергии, выделяемой при ядерном взрыве. Сообщается, что новое оружие, обладающее относительно компактными размерами, может изменить ход военных операций по борьбе с беспилотниками и спутниками. Указывается, что это оружие все еще находится в стадии разработки и не вышло из лаборатории, поэтому его еще предстоит испытать в полевых условиях. Подчеркивается, что оружие, подобное этому, может нанести значительный ущерб и даже вывести из строя любые электронные компоненты, что делает его незаменимым для современных военных операций.

Многие страны мира разрабатывают свои системы ПВО с использованием микроволнового излучения, и, как сообщается, США планируют вскоре развернуть их в Индо-Тихоокеанском регионе. Указывается, что США планируют использовать такое оружие для наведения на китайские спутники и выведения их из строя в случае возникновения конфликта.

Обозреватели отмечают, что в большинстве случаев HPM имеет антенну типа спутниковой тарелки с несколькими степенями поворота, позволяющую наводить оружие на цели и поражать их по желанию. Однако в новом китайском HPM вместо этого используется технология фазированной антенной решетки. По словам китайских исследователей, участвующих в проекте, это позволяет “точно фокусировать энергию, увеличивая ее эффективную дальность действия и усиливая поражающий эффект даже при атаке нескольких целей”.

Как отмечают эксперты, несмотря на интерес к HPM, важно напомнить, что эта технология долгое время считалась непрактичной, поскольку использовавшее ее оборудование проявляло нестабильность в работе. Однако китайские исследователи преодолели трудности, связанные с этой технологией, и даже достигли мощности излучения микроволн почти в 1 гигаватт (ГВт).

По словам исследователей из Национального университета оборонных технологий в Чанша и Северо-Западного института ядерных технологий в Сиане, предложенная ими технология генерирует электромагнитные волны, которые могут быть преобразованы в более стабильные состояния. Китайские ученые даже разработали способ распределения электромагнитных волн по восьми независимым каналам для фазированных антенных решеток. Как сообщает South China Morning Post, это достигается с помощью уникального делителя мощности размером с бытовой вентилятор. Благодаря этому HPM может выдавать 80 000 вольт на метр. Это сравнимо с электромагнитными импульсами, генерируемыми при взрывах ядерного оружия. По словам команды исследователей, высокопроизводительный образец был тщательно протестирован более 5000 раз на полной мощности, практически без “эрозии хвоста” или других видимых отрицательных моментов. Кроме того, после этого изменения формы сигналов, генерируемых делителем HPM, остаются неизменными, эффективность работы этого восьмиступенчатого делителя мощности достигла 96,6%, а предельный уровень его мощности может значительно превышать 1 ГВт.

Китайские СМИ указывают, что такое оружие может с легкостью уничтожать спутники и беспилотные летательные аппараты. По словам разработчиков, во время испытаний оружие излучало электромагнитные импульсы Ku-диапазона. Это основной диапазон рабочих частот спутников связи, таких как Starlink. Эти спутники используют большие антенны для приема слабых сигналов с Земли и имеют в своем составе множество электронных компонентов коммерческого класса.

Однако, по мнению отдельных китайских экспертов по космосу, для снижения затрат некоторые компоненты HPM могут не соответствовать военным стандартам для дополнительной защиты от потенциальных атак.