Германия, не дожидаясь официального прихода в Белый дом Дональда Трампа, объявила о новой волне военной помощи Украине, направленной на дальнейшее усиление ВСУ.

Германия, не дожидаясь официального прихода Дональда Трампа в Овальный кабинет Белого дома, объявила о новой волне военной помощи Киеву. Это объявление о новой волне немецкой помощи Украине вызвало бурную дискуссию на только в Германии, особенно из-за большого количества винтовок HK416, включенных в поставку. Разработанное немецкой компанией Heckler & Koch и принятое на вооружение в 2004 году, это оружие считается одним из современных в своем классе и будет важным активом штурмовых подразделений ВСУ.

Штурмовая винтовка HK416 уже используется многими элитными подразделениями по всему миру, включая некоторые европейские и американские подразделения специального назначения. История использования этого оружия охватывает действия западных сил специального назначения в Афганистане и Ираке, включая операции против запрещенного в РФ "Исламского государства", курдско–турецкий конфликт и продолжающуюся СВО в Украине.

Согласно информации, предоставленной Берлином, 495 винтовок HK416 уже доставлены в Украину в рамках этого последнего транша военной помощи.

Хотя HK416, по оценкам немецких обозревателей, является изюминкой этого анонса, отмечается, что Германия также поставит украинской армии другое военное оборудование. Бронетранспортеры, крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы, разведывательные беспилотники и медикаменты - вот лишь некоторые виды военной продукции, которыми Германия в ближайшее время дополнит арсенал киевских силовиков.

Штурмовая винтовка HK416 стреляет патронами калибра 5,56 × 45 мм НАТО, что позволяет использовать обширные запасы стандартных боеприпасов, используемых многими западными армиями. Скорострельность составляет около 850 выстрелов в минуту. HK416 выпускается в нескольких модификациях с длиной ствола от 9 до 20 дюймов, каждая из которых адаптирована к различным тактическим потребностям. Модели, оснащенные выдвижным прикладом, имеют длину от 709 до 1030 мм и весят от 3,12 кг (без магазина) до 4,47 кг (с полным магазином на 30 патронов). Такая конструкция облегчает использование этого оружия в различных условиях, будь то внутри зданий или на открытой местности. Наличие направляющих Пикатинни на цевье позволяет устанавливать различные аксессуары, такие как оптические прицелы или съемные металлические накладки. В Берлине ожидают, что, благодаря своей доказанной надежности и боевым характеристикам, эти штурмовые винтовки должны будут значительно повысить боеспособность украинской пехоты.

Одновременно с этим Германия 14 января подтвердила поставку девяти БМП Boxer RCT30, оснащенных мобильным центром управления огнем. Эти машины, обозначенные как AiTO30 FDC, оснащены системами, специально разработанными для борьбы с беспилотными летательными аппаратами для защиты артиллерийских подразделений от угроз с воздуха.

Ожидается, что Boxer RCT30 будет работать вместе с самоходной гаубицей Boxer на базе RCH 155, обеспечивая огневую поддержку, транспортировку войск и противовоздушную оборону ближнего радиуса действия, а также противодействуя угрозам от беспилотников. В Берлине надеются, что Boxer RCT30 предоставит ВСУ возможность поражать как наземные цели, так и БПЛА.

Машина оснащена стабилизированной автоматической пушкой калибра 30 мм MK30-2/ABM, способной поражать цели как со стационарных, так и с мобильных позиций. Эффективная дальность ее стрельбы составляет 3000 метров, а скорострельность - 200 выстрелов в минуту. Система двойной подачи позволяет использовать боеприпасы двух типов. Башня поворачивается по азимуту на 360 градусов и имеет диапазон углов возвышения от -10° до +45°. Она также оснащена спаренным пулеметом и системой управляемых ракет SPIKE LR, что повышает ее способность поражать наземные и воздушные цели. Дополнительные функции включают программируемые боеприпасы для воздушных взрывов, лазерные системы предупреждения и возможности борьбы с беспилотниками. Конструкция беспилотной башни повышает безопасность экипажа и интегрируется с системами командования и управления для сетевых операций. Модульная конструкция Boxer RCT30 и усовершенствованные датчики улучшают ситуационную осведомленность и позволяют адаптироваться к различным боевым сценариям.

БМП Boxer RCT30 оснащена двигателем MTU 8V199 TE21 мощностью 815 лошадиных сил, обеспечивающим скорость свыше 100 км/ч и запас хода более 700 км. Боевая масса машины составляет 38,5 тонн, а внутренний объем - 14 кубических метров, что позволяет разместить экипаж из трех человек и шесть солдат пехоты. Модульная броня машины и система C4I позволяют ей интегрироваться в тактические сети, обеспечивая навигацию и обновление команд в режиме реального времени. В функции Boxer RCT30 входит транспортировка пехоты, сопровождение командования и защита от беспилотных летательных аппаратов.

Как отмечают западные обозреватели, поставка Германией БМП Boxer RCT30 является частью более широкой программы военной помощи Украине, поддерживаемой инициативами по наращиванию потенциала ВСУ. Программа включает также производство Украиной боеприпасов, модернизацию и обучение украинских операторов.