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vizir47
Новые бумажные батарейки Flint безопасны и разлагаются за шесть недель
Сингапурская компания Flint на открывшейся выставке потребительской электроники CES 2025 представила свою инновационную технологию бумажных батареек, являющихся безопасными и способных разлагаться за шесть недель в природе.

Сингапурская компания Flint, специализирующаяся на разработке решений в области устойчивой энергетики, привлекла к себе внимание в мире аккумуляторных технологий благодаря своим передовым бумажным аккумуляторам. Эти аккумуляторы обещают обеспечить преимущества по сравнению с традиционными вариантами хранения энергии благодаря своей гибкости, безопасности и экологичности.

На открывшейся 7 января Международной выставке потребительской электроники CES 2025 в Лос-Анджелесе компания Flint представила свою инновационную технологию, которая предлагает изменить способы хранения и использования энергии. Бумажные батарейки Flint - это разновидность квазитвердотельных аккумуляторов, в которых используется инновационное гидрогелевое кольцо, действующее как разделитель и электролит внутри листа бумаги. Эта технология отличает батарейки Flint от обычных литий-ионных аккумуляторов, заменяя токсичные и чувствительные материалы, такие как литий, кобальт и никель, безопасными и экологичными альтернативами, такими как цинк и марганец. По словам представителя компании, “новая батарея обладает уникальной способностью быть легкой, гибкой и адаптируемой по форме, обеспечивая не только безопасность, но и значительно меньшую стоимость, чем традиционные литий-ионные аккумуляторы”.

Конструкция на основе гидрогеля также обеспечивает способность батареи к полному биологическому разложению в течение шести недель после захоронения в почве, не оставляя после себя вредных остатков. Эта особенность делает бумажные батарейки более экологичным вариантом по сравнению с обычными батарейками, которые могут разлагаться десятилетиями и представлять значительный риск для окружающей среды. Использование легкодоступных нетоксичных материалов, таких как цинк и марганец, обеспечивает минимальное воздействие такой батарейки как на здоровье человека, так и на окружающую среду.

Отвечая на вопрос о безопасности и долговечности бумажных батареек, представитель Flint подчеркнул, что, в отличие от традиционных литий-ионных аккумуляторов, которые в экстремальных условиях могут протекать, подгорать или даже взрываться, бумажные батарейки Flint прошли тщательные испытания на устойчивость к горению, порезам, прокалыванию и изгибу. Эти испытания подтверждают способность таких батареек безопасно функционировать даже при сильных физических нагрузках.

Что касается выработки энергии, то емкость бумажных батареек Flint составляет 600 миллиампер-часов на единицу, чего достаточно для различных бытовых и промышленных применений. Хотя в настоящее время этот показатель ниже, чем у литий-ионных батарей, Flint работает над повышением производительности своих бумажных батареек, чтобы удовлетворить требования более энергоемких устройств. Бумажные батарейки Flint можно с успехом масштабировать, и компания планирует начать массовое их производство на экспериментальном предприятии в Сингапуре в конце этого года.

Отвечая на вопросы об экологических издержках производства, представитель компании Flint объяснил, что компания избегает материалов, которые часто ассоциируются с геополитическими конфликтами и возможными ограничениями для экспорта сырья, что делает бумажные батарейки более стабильной и экологичной альтернативой.

Компания Flint заявляет, что она сосредоточена на создании бумажных батареек, пригодных для широкого спектра отраслей промышленности, и планирует ориентироваться на отрасли, которым требуются универсальные и безопасные решения для хранения энергии. Компания считает, что ее аккумуляторы могут использоваться повсюду, от бытовой электроники до промышленного применения. 

Как сообщает компания  Flint, текущие производственные затраты на производство таких бумажных батареек составляют около 10 % от затрат на литий-ионные аккумуляторы, что позволяет работать над расширением производства, чтобы еще больше снизить затраты и повысить доступность этой инновационной продукции.

Компания Flint недавно привлекла 2 миллиона долларов США для начального финансирования и ускорения вывода бумажных батареек на рынок. Амбициозные планы компании по расширению включают в себя создание опытного производства в Сингапуре, а в будущем планируется открытие производств в Китае, Индии, США и Вьетнаме. К концу года компания планирует выпустить первые промышленные бумажные батарейки, что, по мнению компании Flint, еще больше укрепит ее позиции в области инноваций в области аккумуляторных батарей.

#инновации #ces 2025 #flint #бумажные батарейки
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