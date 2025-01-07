Министерство национальной обороны Литвы объявило о создании с 1 января с.г. Литовского киберкомандования (LTCYBERCOM), которое будет отвечать за планирование и проведение операций в киберпространстве.

Согласно сообщениям европейских СМИ, Министерство национальной обороны Литвы в рамках стратегической инициативы, направленной на укрепление национальной безопасности и повышение оперативной совместимости с партнерами по НАТО, 1 января с.г. создало Литовское киберкомандование (LTCYBERCOM).

По сообщению Министерства обороны Литвы, это новое подразделение «знаменует собой важную веху в усилиях Литвы по противодействию возникающим киберугрозам и защите критически важной национальной инфраструктуры, является частью более широкого плана по объединению ресурсов киберзащиты Литвы под единым руководством». Став новым подразделением вооруженных сил Литвы, LTCYBERCOM будет отвечать за планирование и проведение операций в киберпространстве, а также за установку стратегических и оперативных систем связи и информации (CIS), управление ими. Это также сыграет ключевую роль в обеспечении оперативной совместимости вооруженных сил Литвы, НАТО и различных национальных и международных институтов в киберпространстве.

Подчеркивая важность кибернетических возможностей в современных оборонных стратегиях, заместитель министра национальной обороны Литвы Томас Годляускас подчеркнул важную роль, которую будет играть LTCYBERCOM. По его словам, командование киберзащиты Литвы является основополагающим элементом для координации военных действий и планирования в киберпространстве, тем более, что многие союзники по НАТО уже приняли аналогичные меры. Он добавил, что укрепление обороны и эффективное управление киберинцидентами являются решающими факторами для противодействия возникающим угрозам и обеспечения национальной безопасности государства. Он подчеркнул, что создание LTCYBERCOM является частью более широкого плана по объединению ресурсов киберзащиты Литвы под единым руководством. В состав нового командования входят штаб, ответственный за планирование и осуществление киберопераций, батальон СНГ имени Великого гетмана Литвы Криступаса Радвилы Перкунаса, который будет обеспечивать надежную связь и информационные услуги во всех оборонных структурах, а также ИТ-служба Командования киберзащиты, которая возникла в результате реструктуризации бывшей ИТ-службы Министерства обороны. Эта реорганизация объединяет несколько киберфункций в рамках мандата LTCYBERCOM, в то время как некоторые оставшиеся задачи будут переданы Национальному центру кибербезопасности и Базовому центру государственных телекоммуникаций, которые также подчиняются Министерству национальной обороны.

Литовские СМИ указывают, что параллельно Национальный центр кибербезопасности продолжит выполнять свои прежние функции, обеспечивая реагирование на кибератаки и устойчивость к ним государственных учреждений и ключевых секторов. Его деятельность дополнит усилия LTCYBERCOM по созданию комплексной системы защиты по всей стране.

Правовая основа LTCYBERCOM была заложена в июле 2024 года, когда Сейм — парламент Литвы — одобрил предложение Министерства национальной обороны страны о внесении изменений в закон, определяющий основную структуру вооруженных сил Литвы. Эти законодательные изменения подготовили почву для официального вступления в должность нового командования.

По публикуемым литовскими СМИ комментариям по этому вопросу, создав LTCYBERCOM, Литва заняла более активную позицию в глобальном контексте, характеризующемся быстро развивающимися киберугрозами. Эта инициатива не только укрепляет внутреннюю оборону Литвы, но и повышает ее способность тесно сотрудничать со своими союзниками по НАТО. Поскольку рост внешней киберопасности растет, противодействие на этом направлении, по оценкам литовских военных, становится все более важным аспектом национальной безопасности и в этих условиях новое командование киберзащиты Литвы готово сыграть важную роль в защите как национальных, так и коллективных интересов.

Повышенную активность в усилении европейской киберзащиты Вильнюс стал особенно проявлять с 2017 года, когда литовское Минобороны предложило сформировать ротационные силы быстрого кибернетического реагирования ЕС в рамках Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (Permanent Structured Cooperation — PESCO). В 2018 году министр обороны Литвы уже анонсировал создание кибернетических сил быстрого реагирования на уровне ЕС, которые будут оказывать поддержку странам — участницам Евросоюза, столкнувшимся с киберугрозами.