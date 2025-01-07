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vizir47
Литва создает новое командование киберзащиты для укрепления кибербезопасности НАТО
Министерство национальной обороны Литвы объявило о создании с 1 января с.г. Литовского киберкомандования (LTCYBERCOM), которое будет отвечать за планирование и проведение операций в киберпространстве.

Согласно сообщениям европейских СМИ, Министерство национальной обороны Литвы в рамках стратегической инициативы, направленной на укрепление национальной безопасности и повышение оперативной совместимости с партнерами по НАТО, 1 января с.г. создало Литовское киберкомандование (LTCYBERCOM).

The Lithuanian Ministry of National Defence has officially launched the Lithuanian Cyber Command (LTCYBERCOM), a new unit within the Lithuanian Armed Forces. Tasked with planning and executing operations in cyberspace, LTCYBERCOM is also responsible for managing strategic and operational communications and information systems (CIS).

По сообщению Министерства обороны Литвы, это новое подразделение «знаменует собой важную веху в усилиях Литвы по противодействию возникающим киберугрозам и защите критически важной национальной инфраструктуры, является частью более широкого плана по объединению ресурсов киберзащиты Литвы под единым руководством». Став новым подразделением вооруженных сил Литвы, LTCYBERCOM будет отвечать за планирование и проведение операций в киберпространстве, а также за установку стратегических и оперативных систем связи и информации (CIS), управление ими. Это также сыграет ключевую роль в обеспечении оперативной совместимости вооруженных сил Литвы, НАТО и различных национальных и международных институтов в киберпространстве.

Подчеркивая важность кибернетических возможностей в современных оборонных стратегиях, заместитель министра национальной обороны Литвы Томас Годляускас подчеркнул важную роль, которую будет играть LTCYBERCOM. По его словам, командование киберзащиты Литвы является основополагающим элементом для координации военных действий и планирования в киберпространстве, тем более, что многие союзники по НАТО уже приняли аналогичные меры. Он добавил, что укрепление обороны и эффективное управление киберинцидентами являются решающими факторами для противодействия возникающим угрозам и обеспечения национальной безопасности государства. Он подчеркнул, что создание LTCYBERCOM является частью более широкого плана по объединению ресурсов киберзащиты Литвы под единым руководством. В состав нового командования входят штаб, ответственный за планирование и осуществление киберопераций, батальон СНГ имени Великого гетмана Литвы Криступаса Радвилы Перкунаса, который будет обеспечивать надежную связь и информационные услуги во всех оборонных структурах, а также ИТ-служба Командования киберзащиты, которая возникла в результате реструктуризации бывшей ИТ-службы Министерства обороны. Эта реорганизация объединяет несколько киберфункций в рамках мандата LTCYBERCOM, в то время как некоторые оставшиеся задачи будут переданы Национальному центру кибербезопасности и Базовому центру государственных телекоммуникаций, которые также подчиняются Министерству национальной обороны.

Литовские СМИ указывают, что параллельно Национальный центр кибербезопасности продолжит выполнять свои прежние функции, обеспечивая реагирование на кибератаки и устойчивость к ним государственных учреждений и ключевых секторов. Его деятельность дополнит усилия LTCYBERCOM по созданию комплексной системы защиты по всей стране. 

Правовая основа LTCYBERCOM была заложена в июле 2024 года, когда Сейм — парламент Литвы — одобрил предложение Министерства национальной обороны страны  о внесении изменений в закон, определяющий основную структуру вооруженных сил Литвы. Эти законодательные изменения подготовили почву для официального вступления в должность нового командования. 

По публикуемым литовскими СМИ комментариям по этому вопросу, создав LTCYBERCOM, Литва заняла более активную позицию в глобальном контексте, характеризующемся быстро развивающимися киберугрозами. Эта инициатива не только укрепляет внутреннюю оборону Литвы, но и повышает ее способность тесно сотрудничать со своими союзниками по НАТО. Поскольку рост внешней киберопасности растет, противодействие на этом направлении, по оценкам литовских военных, становится все более важным аспектом национальной безопасности и в этих условиях новое командование киберзащиты Литвы готово сыграть важную роль в защите как национальных, так и коллективных интересов.

Повышенную активность в усилении европейской киберзащиты Вильнюс стал особенно проявлять с 2017 года, когда литовское Минобороны предложило сформировать ротационные силы быстрого кибернетического реагирования ЕС в рамках Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (Permanent Structured Cooperation — PESCO). В 2018 году министр обороны Литвы уже анонсировал создание кибернетических сил быстрого реагирования на уровне ЕС, которые  будут оказывать поддержку странам — участницам Евросоюза, столкнувшимся с киберугрозами.

#военные новости #военное противостояние #литовское киберкомандование (ltcybercom)
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