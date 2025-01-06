Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Китай представляет новый пулемет, который выпускает 450 000 патронов в минуту
В Китае разработан новейший тип пулемета, который может выпускать более 450 000 патронов в минуту, что позволяет использовать его для перехвата гиперзвуковых ракет.

Достижения в области создания новых образцов и типов вооружения постоянно расширяют границы, и Китай здесь явно выделяется в последнее время. Подтверждением этому, в частности, может служить представленный в КНР новый пулемет, получивший название "металлический шторм", который обеспечивает темп стрельбы 450 000 патронов в минуту, летящих со скоростью более 8500 км / ч.

Как отмечают военные обозреватели, новый пулемет, разработанный в Китае, обладает огневой мощью, которая кажется взятой прямо из научно-фантастического фильма. Оснащенное не менее чем пятью стволами, это оружие имеет не только впечатляющую огневую мощь, но и стратегическое значение, поскольку, по сообщениям его создателей, позволяет перехватывать гиперзвуковые ракеты.

Каждый из стволов этого пулемета способен выпускать пули со скоростью до 450 000 выстрелов в минуту. Получающийся в результате заградительный огонь обладает беспрецедентной плотностью и способен перехватывать гиперзвуковые ракеты, летящие со скоростью, превышающей 7 Махов. 

Для сравнения, максимальная скорострельность самой мощной системы вооруженных сил США "Фаланга", основой которой является 20-мм роторная пушка M61 Vulcan, составляет всего 6000 выстрелов в минуту. Эта автоматизированная система ближнего боя была создана для защиты американских кораблей от таких угроз, как самолеты, ракеты и небольшие лодки. Она была разработана корпорацией General Dynamics, позже вошедшей в состав Raytheon. Эта система используется  военно-морскими силами США и еще 15 других стран.

Еще одним самым скорострельным из имеющихся на вооружении иностранных армий пулеметов является американский M134 Minigun. Это оружие было разработано в конце 1960-х годов для вертолетов и бронетехники для поддержки сухопутных войск и огневого прикрытия в процессе взлёта/посадки-высадки, спасательных операций на поле боя и др. Он стреляет принятыми в НАТО патронами калибра 7,62 мм со скоростью 6000 выстрелов в минуту, или 100 выстрелов в секунду, что примерно в десять раз больше, чем у обычного пулемета, согласно Книге рекордов Гиннесса.

Чтобы поддерживать высокую скорострельность нового китайского пулемета, исследователи из Тайюаня, промышленного центра в центральном Китае, разработали систему контейнерных магазинов. Это устройство позволяет заряжать стволы предварительно упакованными патронами, а после использования весь контейнер выбрасывается как одноразовый блок. Эта инновационная система оптимизирует скорость заряжания и снижает износ стволов при сохранении высокой точности.

Одним из наиболее примечательных аспектов этого пулемета является его электронный спусковой механизм, впервые примененный в тяжелом вооружении. Этот спусковой механизм, разработанный Лу Сютао и его командой из Университета Северного Китая, использует катушки для мгновенной активации легированной проволоки в патроне, генерируя высокую энергию, которая воспламеняет взрывчатое вещество. Эта технология позволяет сократить время срабатывания взрывателя патрона всего до 17,5 микросекунд.

Концепция этого оружия, получившего название "металлический шторм", была первоначально предложена австралийским изобретателем Майком О'Дуайером в 1990-х годах. После многих лет разработки и, несмотря на финансовые трудности, технология была подхвачена и значительно улучшена китайскими учеными. Это технологическое обновление позволило оружию превзойти более ранние западные прототипы.

Команда китайских разработчиков в настоящее время работает над дальнейшим совершенствованием этого нового оружия. В частности, их усилия направлены на разработку испытательных патронов, оснащенных датчиками, на снижение производственных затрат при изготовлении такого оружия и боезарядов к нему.

Интеграция этой технологии в китайский военный арсенал может, по мнению западных военных экспертов, радикально изменить военную тактику, обеспечивая возможности защиты от передовых воздушных угроз и повышая скорость реагирования в ходе конфликтов. Предполагается, что потенциальное влияние этой технологии будет значительным, с последствиями, выходящими далеко за рамки военной области.

#военные новости #военное противостояние #инновации в создании оружия #китайский скрострельный пулемет
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ИИ на пороге подрыва стелс-технологий многомиллиардных атомных подлодок
10
Геймеры начали переходить на видеокарты с 16 ГБ VRAM и принялись наращивать объем ОЗУ до 32 ГБ
19
Стартовало производство грузовика «Урал-80», способного изменить рынок
1
В Кремле заявили об отсутствии планов встречи Путина с Шольцем или Трампом
+
Маск посмотрел и прокомментировал рукопашную схватку штурмовика из Якутии с военным ВСУ
62
Casio анонсировала новые часы G-Shock GM-5600 x C2H4 “Space Age” с коллаборацией C2H4
+
Появились кадры схватки якутского бойца с военным ВСУ, снятые с воздуха беспилотником
+
С тех пор как в Тольятти начались продажи Lada Aura (аналог Toyota Camry) - продана только 1 машина
7
В Минобороны прокомментировали новое наступление украинских формирований в Курской области
9
Появились данные о толщине iPhone 17 Air и Samsung Galaxy S25 Slim
+
На фоне спада продаж Tesla китайские электромобили BYD и Xiaomi завоевывают рынок
+
Обнаружен неизвестный смартфон от Realme, похожий по техническим характеристикам на GT 7 Pro
1
Серебряная монета достоинством в 200 рублей и весом в три кг выставлена на торги за 1,8 млн рублей
+
Будущие флагманы MediaTek и Qualcomm могут оказаться существенно производительнее Apple M4
+
Samsung и Apple могут перейти на кремний-углеродные батареи
1
Koorui анонсировала первый в мире игровой монитор с частотой обновления 750 Гц
+
Россия сосредоточится на гиперзвуковых технологиях в 2025 году, включая системы «Орешник»
+
В Якутии построят новую железнодорожную магистраль протяженностью 2000 км
+
Через 13 лет после выхода The Elder Scrolls V: Skyrim количество загрузок модов превысило 2 млрд раз
+
Трамп сообщил о «конце президентства в США» из-за решения суда в Нью-Йорке
5

Популярные статьи

Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
207
Топ да не тот: краткий обзор кулера Thermalright Peerless Assassin 120 SE
3
"28 дней спустя", "28 недель спустя": краткий обзор фильмов
3
8 древних корпусов для ПК, которые отлично подойдут для горячих комплектующих 2025 года
40
Что выбрать в 2025 году - Xbox one X против Xbox series S
5
Андервольт и выбор комплектующих на рынке, с оценкой новой платформы Intel
15
Сборка ретро-ПК - часть 5: в поисках оптимальной конфигурации для API Glide
4

Сейчас обсуждают

valderm
11:19
да, вот тогда - в молодости, был рукастый разгон ... эх были времена ...
Сборка ретро-ПК - часть 5: в поисках оптимальной конфигурации для API Glide
VermeeY
11:14
Готовимся к выходу нового топа.
Метапневмовирус: что стоит знать о новой волне заболеваемости
Gensek_Vova
11:12
"штурмовики Януковича" Это кто такие? ))))))))))))))))))))))))) Ты точно, охложопый!!! Нуландов читаешь? )))))))))))))))))))
Зеленский матом охарактеризовал антироссийскую санкционную политику Запада
ebatorуа
11:08
чуть выше пишет тип,он тоже не в курсе,чё происходит вокруг например.
Зеленский матом охарактеризовал антироссийскую санкционную политику Запада
Такой то
11:02
автору из ципсарни
О проблемах геополитики России на Юго-Западном направлении. Часть 1
Андрей Тарр
11:01
А полноценного "ИИ" и не существует :). По крайней мере, официально, так и не создан, ни кем. А есть алгоритмы, в особенности на основе нейросетей, которые ради хайпа и получения бабла начали называт...
ИИ на пороге подрыва стелс-технологий многомиллиардных атомных подлодок
Gensek_Vova
10:57
"решать вопрос следовало именно спецопераций, не встревая по уши в трясины войны и бодания многомесячного" С этим согласен, давно об этом пишу, погибло бы в тысячи раз меньше. Но его спецоперация бы...
Зеленский матом охарактеризовал антироссийскую санкционную политику Запада
Владимир Егоров
10:52
У меня 13900к он в игре ни когда не жрал больше 200w, 140-150w обычно
Для ПК с GeForce RTX 5090 потребуется блок питания на 1200 Вт
Елисей
10:46
Но зависит от того, как чисто дома. Стоял у меня на столе долгое время, потом на полу, чистил раз в полгода-год
8 древних корпусов для ПК, которые отлично подойдут для горячих комплектующих 2025 года
Петр Исаев
10:43
"Могучий" металлолом - грузоподъёмность равна 30% от массы автомобиля... Даже 3-мостовые Урал и КрАЗ имели грузоподъёмность около 60% от массы... А это чудо само себя везёт... Констукторская "мы...
Стартовало производство грузовика «Урал-80», способного изменить рынок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем