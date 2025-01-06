В Китае разработан новейший тип пулемета, который может выпускать более 450 000 патронов в минуту, что позволяет использовать его для перехвата гиперзвуковых ракет.

Достижения в области создания новых образцов и типов вооружения постоянно расширяют границы, и Китай здесь явно выделяется в последнее время. Подтверждением этому, в частности, может служить представленный в КНР новый пулемет, получивший название "металлический шторм", который обеспечивает темп стрельбы 450 000 патронов в минуту, летящих со скоростью более 8500 км / ч.

Как отмечают военные обозреватели, новый пулемет, разработанный в Китае, обладает огневой мощью, которая кажется взятой прямо из научно-фантастического фильма. Оснащенное не менее чем пятью стволами, это оружие имеет не только впечатляющую огневую мощь, но и стратегическое значение, поскольку, по сообщениям его создателей, позволяет перехватывать гиперзвуковые ракеты.

Каждый из стволов этого пулемета способен выпускать пули со скоростью до 450 000 выстрелов в минуту. Получающийся в результате заградительный огонь обладает беспрецедентной плотностью и способен перехватывать гиперзвуковые ракеты, летящие со скоростью, превышающей 7 Махов.

Для сравнения, максимальная скорострельность самой мощной системы вооруженных сил США "Фаланга", основой которой является 20-мм роторная пушка M61 Vulcan, составляет всего 6000 выстрелов в минуту. Эта автоматизированная система ближнего боя была создана для защиты американских кораблей от таких угроз, как самолеты, ракеты и небольшие лодки. Она была разработана корпорацией General Dynamics, позже вошедшей в состав Raytheon. Эта система используется военно-морскими силами США и еще 15 других стран.

Еще одним самым скорострельным из имеющихся на вооружении иностранных армий пулеметов является американский M134 Minigun. Это оружие было разработано в конце 1960-х годов для вертолетов и бронетехники для поддержки сухопутных войск и огневого прикрытия в процессе взлёта/посадки-высадки, спасательных операций на поле боя и др. Он стреляет принятыми в НАТО патронами калибра 7,62 мм со скоростью 6000 выстрелов в минуту, или 100 выстрелов в секунду, что примерно в десять раз больше, чем у обычного пулемета, согласно Книге рекордов Гиннесса.

Чтобы поддерживать высокую скорострельность нового китайского пулемета, исследователи из Тайюаня, промышленного центра в центральном Китае, разработали систему контейнерных магазинов. Это устройство позволяет заряжать стволы предварительно упакованными патронами, а после использования весь контейнер выбрасывается как одноразовый блок. Эта инновационная система оптимизирует скорость заряжания и снижает износ стволов при сохранении высокой точности.

Одним из наиболее примечательных аспектов этого пулемета является его электронный спусковой механизм, впервые примененный в тяжелом вооружении. Этот спусковой механизм, разработанный Лу Сютао и его командой из Университета Северного Китая, использует катушки для мгновенной активации легированной проволоки в патроне, генерируя высокую энергию, которая воспламеняет взрывчатое вещество. Эта технология позволяет сократить время срабатывания взрывателя патрона всего до 17,5 микросекунд.

Концепция этого оружия, получившего название "металлический шторм", была первоначально предложена австралийским изобретателем Майком О'Дуайером в 1990-х годах. После многих лет разработки и, несмотря на финансовые трудности, технология была подхвачена и значительно улучшена китайскими учеными. Это технологическое обновление позволило оружию превзойти более ранние западные прототипы.

Команда китайских разработчиков в настоящее время работает над дальнейшим совершенствованием этого нового оружия. В частности, их усилия направлены на разработку испытательных патронов, оснащенных датчиками, на снижение производственных затрат при изготовлении такого оружия и боезарядов к нему.

Интеграция этой технологии в китайский военный арсенал может, по мнению западных военных экспертов, радикально изменить военную тактику, обеспечивая возможности защиты от передовых воздушных угроз и повышая скорость реагирования в ходе конфликтов. Предполагается, что потенциальное влияние этой технологии будет значительным, с последствиями, выходящими далеко за рамки военной области.