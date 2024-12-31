В китайских социальных сетях появились изображения и видеозапись полета новейшего китайского реактивного истребителя-невидимки 6-го поколения J-20, что вызвало волну комментариев в западных СМИ.

В китайских социальных сетях неожиданно появились изображения и видеозапись одного из новейших китайских реактивных самолетов, бесхвостого самолета с треугольным крылом. Несколько часов спустя в видеозаписях был показан полет второго самолета аналогичной формы.

Первый раз этот реактивный самолет появился на видеозаписях, снятых в дневное время в небе над Чэнду, китайская провинция Сычуань, 26 декабря. На них был изображен большой истребитель с тремя двигателями и выхлопными отверстиями, предназначенными для уменьшения теплового излучения и радиолокационной заметности. О появлении в арсенале Китайской народно-освободительной арами (НОАК) этого реактивного истребителя-невидимки J-20 китайские военные говорили во время 14-й Китайской международной авиационно-космической выставки в Чжухае, провинция Гуандун на юге Китая, в начале ноября с.г.





В Пентагоне заместитель пресс-секретаря Сабрина Сингх 30 декабря сообщила журналистам, что ознакомилась с новостями, но отказалась комментировать летные испытания J-20. Второй представитель Пентагона заявил, что у Министерства обороны нет комментариев по поводу разработки Китаем новых боевых самолетов, кроме недавно опубликованного ежегодного отчета о вооруженных силах Китая. Министерства обороны и иностранных дел в Пекине продолжают хранить молчание по поводу появления в Интернете информации об этих самолетах, широко распространенной по всему миру. Единственный комментарий китайских СМИ поступил от регионального государственного издания Defense Times, базирующегося в Чэнду. Издание сообщило на платформе социальных сетей Weibo, что первый новый истребитель “действительно выглядит как лист”, сообщает South China Morning Post. Этот комментарий был широко распространен и рассматривается как негласное официальное подтверждение последней инженерной победы китайских военных.

Как следует из появившихся в многочисленных западных СМИ комментариев после этой демонстрации в китайских соцсетях полета J-20, у Запада все еще нет ответа, что можно противопоставить этому новому истребителю-невидимке 6-го поколения, летящему на скорости 2,5 Маха.

Западными военными экспертами отмечается, что J-36, разработанный Chengdu Aircraft Industry Group, является новой жемчужиной китайской технологии воздушного боя. Впервые представленный во время испытательного полета 26 декабря 2024 года недалеко от Чэнду, провинция Сычуань, этот революционный самолет представляет собой следующее поколение истребителей-невидимок.

Конструкция J-36 нарушает условности благодаря своей конструкции и треугольному крылу. Эта конфигурация сводит к минимуму радиолокационную уязвимость самолета и улучшает его скрытность, обеспечивая при этом исключительную маневренность, что имеет решающее значение для выполнения задач высокой интенсивности. Устранение вертикальных стабилизаторов, компенсируемое усовершенствованными системами управления полетом, также повышает энергоэффективность и дальность полета самолета.

Оснащенный уникальной конфигурацией из трех двигателей, J-36 может развивать максимальную скорость 2,5 Маха. А более высокая мощность в сочетании с повышенной маневренностью позволяет ему нести более тяжелые боезаряды и обеспечивать бесспорное превосходство в воздухе. Каждый усовершенствованный двигатель типа ACE способствует повышению надежности и эффективности, что имеет решающее значение для длительной эксплуатации.

Имея длину 22,5 метра и размах крыла 24 метра, J-36 превосходит по размерам многих своих предшественников пятого поколения, предлагая больше места для вооружения и передовых систем авионики. Его максимальная взлетная масса 55 тонн и боевой радиус действия в 3000 километров позволяют ему эффективно действовать на больших расстояниях, что крайне важно в таких стратегических районах, как Индо-Тихоокеанский регион.

J-36 сочетает радиопоглощающие материалы и передовые методы конструирования, повышающие его превосходство. Самолет оснащен радаром EASA и электрооптическими системами наведения, позволяющими точно отслеживать несколько целей в различных боевых условиях. Его арсенал включает сверхзвуковые противокорабельные ракеты YJ-12 и ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности PL-15, что значительно увеличивает его ударные возможности и возможности противовоздушной обороны.

По оценкам западных военных экспертов, разработка J-36 знаменует собой значительную веху в развитии военной авиации Китая, направленную на то, чтобы конкурировать с самыми передовыми истребителями в мире. Этот истребитель готов сыграть ключевую роль в операциях по обеспечению превосходства в воздухе и демонстрации мощи, отражающих растущие амбиции Китая на международной арене.

Западные обозреватели подчеркивают, что, благодаря своим технологическим инновациям, превосходным характеристикам и передовому вооружению, J-36 готов пересмотреть стандарты современного воздушного боя, одновременно подтверждая военные амбиции Китая в глобальном масштабе.