Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
У Запада нет ответа на новый китайский истребитель-невидимку 6-го поколения J-20
В китайских социальных сетях появились изображения и видеозапись полета новейшего китайского реактивного истребителя-невидимки 6-го поколения J-20, что вызвало волну комментариев в западных СМИ.

В китайских социальных сетях неожиданно появились изображения и видеозапись одного из новейших китайских реактивных самолетов, бесхвостого самолета с треугольным крылом. Несколько часов спустя в видеозаписях был показан полет второго самолета аналогичной формы. 

Первый раз этот реактивный самолет появился на видеозаписях, снятых в дневное время в небе над Чэнду, китайская провинция Сычуань, 26 декабря. На них был изображен большой истребитель с тремя двигателями и выхлопными отверстиями, предназначенными для уменьшения теплового излучения и радиолокационной заметности. О появлении в арсенале Китайской народно-освободительной арами (НОАК) этого реактивного истребителя-невидимки J-20 китайские военные говорили во время 14-й Китайской международной авиационно-космической выставки в Чжухае, провинция Гуандун на юге Китая, в начале ноября с.г.

L'Occident n'a encore aucune réponse à opposer à ce nouveau chasseur furtif de 6e génération volant à Mach 2.5


В Пентагоне заместитель пресс-секретаря Сабрина Сингх 30 декабря сообщила журналистам, что ознакомилась с новостями, но отказалась комментировать летные испытания J-20. Второй представитель Пентагона заявил, что у Министерства обороны нет комментариев по поводу разработки Китаем новых боевых самолетов, кроме недавно опубликованного ежегодного отчета о вооруженных силах Китая. Министерства обороны и иностранных дел в Пекине продолжают хранить молчание по поводу появления в Интернете информации об этих самолетах, широко распространенной по всему миру. Единственный комментарий китайских СМИ поступил от регионального государственного издания Defense Times, базирующегося в Чэнду. Издание сообщило на платформе социальных сетей Weibo, что первый новый истребитель “действительно выглядит как лист”, сообщает South China Morning Post. Этот комментарий был широко распространен и рассматривается как негласное официальное подтверждение последней инженерной победы китайских военных.

Как следует из появившихся в многочисленных западных СМИ комментариев после этой демонстрации в китайских соцсетях полета J-20, у Запада все еще нет ответа, что можно противопоставить этому новому истребителю-невидимке 6-го поколения, летящему на скорости 2,5 Маха.

Западными военными экспертами отмечается, что J-36, разработанный Chengdu Aircraft Industry Group, является новой жемчужиной китайской технологии воздушного боя. Впервые представленный во время испытательного полета 26 декабря 2024 года недалеко от Чэнду, провинция Сычуань, этот революционный самолет представляет собой следующее поколение истребителей-невидимок.

Конструкция J-36 нарушает условности благодаря своей конструкции и треугольному крылу. Эта конфигурация сводит к минимуму радиолокационную уязвимость самолета и улучшает его скрытность, обеспечивая при этом исключительную маневренность, что имеет решающее значение для выполнения задач высокой интенсивности. Устранение вертикальных стабилизаторов, компенсируемое усовершенствованными системами управления полетом, также повышает энергоэффективность и дальность полета самолета.

Оснащенный уникальной конфигурацией из трех двигателей, J-36 может развивать максимальную скорость 2,5 Маха. А более высокая мощность в сочетании с повышенной маневренностью позволяет ему нести более тяжелые боезаряды и обеспечивать бесспорное превосходство в воздухе. Каждый усовершенствованный двигатель типа ACE способствует повышению надежности и эффективности, что имеет решающее значение для длительной эксплуатации.

Имея длину 22,5 метра и размах крыла 24 метра, J-36 превосходит по размерам многих своих предшественников пятого поколения, предлагая больше места для вооружения и передовых систем авионики. Его максимальная взлетная масса 55 тонн и боевой радиус действия в 3000 километров позволяют ему эффективно действовать на больших расстояниях, что крайне важно в таких стратегических районах, как Индо-Тихоокеанский регион.

J-36 сочетает радиопоглощающие материалы и передовые методы конструирования, повышающие его превосходство. Самолет оснащен радаром EASA и электрооптическими системами наведения, позволяющими точно отслеживать несколько целей в различных боевых условиях. Его арсенал включает сверхзвуковые противокорабельные ракеты YJ-12 и ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности PL-15, что значительно увеличивает его ударные возможности и возможности противовоздушной обороны.

По оценкам западных военных экспертов, разработка J-36 знаменует собой значительную веху в развитии военной авиации Китая, направленную на то, чтобы конкурировать с самыми передовыми истребителями в мире. Этот истребитель готов сыграть ключевую роль в операциях по обеспечению превосходства в воздухе и демонстрации мощи, отражающих растущие амбиции Китая на международной арене.

Западные обозреватели подчеркивают, что, благодаря своим технологическим инновациям, превосходным характеристикам и передовому вооружению, J-36 готов пересмотреть стандарты современного воздушного боя, одновременно подтверждая военные амбиции Китая в глобальном масштабе. 

#военные новости #военное противостояние #инновации в it #j-20 #военная авиация китая
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинское руководство вывело из Курской области сразу три бригады ВСУ
+
В России реализуют давний советский проект по строительству ГЭС в зоне вечной мерзлоты
+
Президент Азербайджана поторопился с требованиями к России о компенсациях за катастрофу самолёта Embraer 190
56
Bloomberg сообщил о новых вариантах транзита газа в Европу
2
Новый SSD от Huawei: 1 ТБ за 32 доллара в Южной Корее
+
Опубликованы фото прототипа самого высокоскоростного электропоезда CR450, представленного в Китае
3
Блогер запустил игры PS3 на железе PS5 и доказал возможность обратной совместимости
5
Устаревшая технология из "Звёздного пути" может стать реальным будущим космических путешествий
+
Intel работает над видеокартой Arc PRO с 24 ГБ памяти
+
Гендиректор ASML утверждает, что китайские чипмейкеры отстают от мировых лидеров на 10-15 лет
6
Произведенные в Аризоне 4 нм процессоры компании TSMC обойдутся американским клиентам на 30% дороже
5
Лавров напомнил, что Россию не устраивают никакие полумеры при урегулировании украинского кризиса
1
В сеть утекли характеристики процессоров Intel Twin Lake
+
Генеральный директор ASML заявил, что китайская полупроводниковая отрасль отстает на 10-15 лет
2
Роскомнадзор зарегистрировал почти 50 тыс. популярных интернет-страниц с аудиторией свыше 10 тыс. человек
2
Новые власти Сирии против вывода российских войск из региона
1
Китай будет строить гидроэлектростанцию ​​в три раза мощнее, чем ГЭС «Три ущелья»
+
Intel может выпустить видеокарту Battlemage с объёмом видеопамяти в 24 ГБ
+
Apple активно работает над обновлением iOS 19, которое выйдет во второй половине 2025 года
+
25 лет спустя GTA 3 перенесли на SEGA Dreamcast усилиями энтузиастов
2

Популярные статьи

Топ 7 игр седого геймера, в которые наиграл более 100 часов за последний год и хочется еще
38
"Гладиатор 2", "Хищные земли", "Веном: Последний танец": краткий обзор фильмов
9
Xbox Series S — как хорошее вино, с возрастом становится только лучше
16
«Сычуань» (Type 076) — единственный в мире боевой корабль с электромагнитной катапультой
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI на чипсете Intel Z890
18
На Западе высоко оценили новую 152-мм гаубицу 2С43 "Мальва", оснащенную защитой от БПЛА
3
Выхода каких компьютерных комплектующих и мобильных устройств я жду в 2025 году
12
Аргументы в пользу биткоина как резервного актива от Института биткоин-политики (BPI)
26
Российская армия использует оснащенный в стиле «Безумный Макс» автомобиль для борьбы с дронами
2
Топ 7 самых известных Дедов Морозов из разных стран мира
+

Сейчас обсуждают

Адри Купри
16:39
Зато нам теперь в ответку летит новогодний сюрприз от хохлов, сирены воют на улице.
При атаке военного аэродрома Васильков в Киевской области были использованы Су-57
ЧatoБoт
16:33
А потом Пейсраиль сдастся...
Израиль в ООН объявил о «последнем предупреждении» для хуситов из Йемена
Workshop
16:31
Не ровняй всех по себе плз...
Топ 7 игр седого геймера, в которые наиграл более 100 часов за последний год и хочется еще
Midnight Sun
16:29
Если читаешь википедию, то читай до конца. "В 2003 году Украина подписала с Россией и Израилем межправительственные соглашения о компенсациях родственникам погибших в авиакатастрофе без юридического ...
Президент Азербайджана поторопился с требованиями к России о компенсациях за катастрофу самолёта Embraer 190
ЧatoБoт
16:19
В каталоге iBUYPOWER заметили появление игровых систем с видеокартами GeForce RTX 5080 и 5070 Ti
Midnight Sun
16:19
То есть ты не в курсе, что в русском языке есть слово "потуги"?
О российской игровой консоли, ее перспективах, развитии и финансовой окупаемости
ЧatoБoт
16:19
Ну имею же я право в канун Нового года немножко и приукрасить некроинское жiття. (наглый щiрый смайлег)
В каталоге iBUYPOWER заметили появление игровых систем с видеокартами GeForce RTX 5080 и 5070 Ti
ЧatoБoт
16:17
Одна маленькая деталька, не подвластная мозгу маленького некроинця - ваша ГТС запроектирована при СССР была так, что доставка хаза до свiдомых хатынок возможна лишь при общих заполнении и прокачке тра...
Dimensity 9500 будет использовать новую архитектуру под кодовыми названиями Travis и Gelas
Майкопское Честное
16:15
Интересно, какие задачи у аффцара заметки, для которых не хватает сейчас 32 гб озу? Шлаковые заметки отлично пишет ЧатГопоты совершенно бесплатно.
Выхода каких компьютерных комплектующих и мобильных устройств я жду в 2025 году
Алексей Рагозин
16:15
Судя по мобилка, в 5 Вт должны уложиться. Ав1 довольно сложный кодек, миллиметров 5 квадратных не меньше занимает на кристалле.
Только GPU Navi 48 получит поддержку AV1 B-Frame из новой серии видеокарт RX 9000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем