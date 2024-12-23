В результате одного из разгоревшихся на днях дискуссионных споров на форуме видеоигры-симулятора боевых действий «War Thunder» произошла утечка секретной информации относительно радара CAPTOR на истребителе Eurofighter EF-2000 / Typhoon.

С 2013 года компания Gaijin Entertainment, базирующаяся в Венгрии, выпускает видеоигру-симулятор боевых действий «War Thunder», заботясь о реалистичности примерно 2000 единиц бронетехники, самолетов и кораблей, предлагаемых игрокам. В то время как разработчики игры и венгерская компания Gaijin Entertainment опираются на общедоступную информацию для описания возможностей транспортных средств, пользователи таких игр стали печально известны тем, что сливают закрытые данные на форумы, пытаясь внести изменения. Все это происходит из-за того, что у участников этой видеоигры есть возможность взаимодействовать через дискуссионный форум, что подчас приводит к жарким дебатам, в ходе которых некоторые игроки готовы почти на все, чтобы получить последнее слово.

Именно в результате одного из таких споров разгорелась на днях дискуссия относительно радара CAPTOR на истребителе Eurofighter EF-2000 / Typhoon. Недавно игроки поссорились, сравнивая варианты с механическим сканированием (CAPTOR-M) и электронным сканированием (CAPTOR-E). Поскольку разногласия касались точных характеристик этих двух систем, один из выступавших опубликовал техническую документацию, которая до сих пор была засекречена.

Благодаря быстрой реакции менеджера форума эти материалы недолго оставались в сети, и пользователь, опубликовавший их, был заблокирован. Но отдельные комментаторы этого инцидента не исключают, что, возможно, указанная острая дискуссия была специально создана для того, чтобы позволить какой-либо разведывательной службе или фирме, специализирующейся на экономической разведке, сделать копии рассекреченной технической документации радара CAPTOR на истребителе Eurofighter EF-2000 / Typhoon. Учитывая, что это не первый случай, когда War Thunder стал причиной такого инцидента, отдельные обозреватели предполагают, что теперь эти форумы находятся под пристальным наблюдением.

В этой связи французский новостной сайт по вопросам обороны и безопасности OPEX 360 напоминает, что в 2021 году игрок, претендовавший на звание Королевского танкового полка британской армии, распространил конфиденциальные технические документы, чтобы продемонстрировать разработчикам War Thunder, что их изображение танка Challenger 2 было неточным. Другой участник дискуссии сделал то же самое с танком Leclerc всего три месяца спустя.

В августе 2023 года участник такого же форума опубликовал 730 страниц секретной технической документации по истребителю Eurofighter EF-2000 / Typhoon. «Я надеялся, что эта информация поможет разработчикам создать этот великолепный самолет наилучшим образом. Я не могу дождаться, когда смогу запустить его в игре", - оправдывался он.

В общей сложности с 2021 года на таких дискуссионных форумах, как сообщает OPEX 360, произошла утечка не менее 15 конфиденциальных документов. После каждого такого инцидента официальные лица War Thunder направляют пользователям предупреждение. В частности, менеджер сообщества на последнем форуме напомнил пользователям о связанных с этим рисках и ответственности. "Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы еще раз напомнить всем присутствующим, пожалуйста, ни при каких обстоятельствах не пытайтесь публиковать какие-либо источники, если вы на 100 процентов не уверены, что они юридически рассекречены и безопасны для публичного использования".

Тем не менее обозреватели OPEX 360 считают, что, вероятно, следует принять меры, выходящие за рамки простого запрета участия в таких форумах недобросовестных игроков… Объясняя свою позицию по этому вопросу, обозреватели OPEX 360 подчеркивают, что в последнем случае документы, о которых идет речь, были получены из Министерства обороны Италии. Не отрицая их подлинности, это министерство отметило, что «очень серьезно относится к любому несанкционированному разглашению конфиденциальной военной информации». И добавило: «Этот инцидент будет рассмотрен, и в случае необходимости будет начато расследование с принятием необходимых мер для предотвращения его повторения».

Эта новость была быстро подхвачена авторитетными сайтами многих оборонных ведомств стран НАТО, в частности, такими как UK Defence Journal и другими.