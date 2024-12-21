Разработанная «Ростехом» передовая масштабируемая региональная система обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов "Сфера" привлекла повышенное внимание западных СМИ.

Западные военные эксперты, а также представители военно-промышленного комплекса, признавая особую важность совершенствования борьбы с беспилотниками, в нынешних условиях растущей угрозы безопасности от БПЛА, внимательно отслеживают опыт и успехи других стран в разработке эффективных решений в борьбе с беспилотниками. И в этом контексте, согласно публикациям в ряде западных СМИ, ими с особым вниманием отслеживаются разрабатываемые Россией системы, предназначенные для защиты воинских подразделений и объектов, а также городских территорий от угроз БПЛА. Особое внимание Запада к российским разработкам в борьбе с беспилотными летательными аппаратами обусловлено прежде всего тем, что они уже опробованы в условиях проходящей на Украине СВО и неоднократно подтверждали свою эффективность.

Накопленный Россией в СВО опыт защиты бронетанковой техники от БПЛА активно используется многими армейскими подразделениями стран НАТО. Так, по примеру России, ими осуществляется дополнительная защита передвижных артиллеристских установок и танков в виде маскировочно-защитных «клеток-укрытий» от БПЛА, что уже доказало свою эффективность в ходе СВО.

Поэтому не удивительно, что разработанная «Ростехом» передовая масштабируемая региональная система обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов "Сфера", привлекла повышенное внимание западных СМИ.

Разработанная Челябинским радиозаводом "Полет", входящим в холдинг АИС «Ростеха», новая система предлагает многоуровневый подход к противодействию угрозам, исходящим от беспилотных летательных аппаратов. Ее основной компонент, комплекс "Сфера", был успешно развернут на Украине, что позволило нейтрализовать множество вражеских беспилотников в режиме реального времени. В ноябре система была протестирована в научно-исследовательском институте Министерства обороны России и с тех пор включена в реестр рекомендованных министерством продуктов для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Система предназначена для обнаружения и нейтрализации широкого спектра беспилотных летательных аппаратов, что делает ее универсальной для использования в различных контекстах - от охраны отдельных объектов до защиты целых городских районов. Модульный характер системы "Сфера" позволяет создавать индивидуальные конфигурации, основанные на потребностях в области безопасности конкретного объекта, обеспечивая масштабируемую защиту от постоянно меняющихся угроз от беспилотных летательных аппаратов.

Челябинский радиозавод "Полет", специализирующийся на защите от беспилотных летательных аппаратов, расширяет ассортимент продукции, предназначенной для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Компания также известна разработкой систем безопасности для гражданской авиации, поставляя необходимое оборудование для взлетно-посадочных операций в аэропортах с интенсивным движением. Обладая более чем 70-летним опытом работы в авиационном секторе, компания "Полет" использует свой уникальный опыт для создания передовых технологий как для военного, так и для гражданского секторов.

Как отмечают западные военные эксперты, американский, но менее эффективный, аналог проекта "Сфера", представлен системами противодействия беспилотным летательным аппаратам (C-UAS), разработанными такими компаниями, как Raytheon, Northrop Grumman и Lockheed Martin. Эти технологии предназначены для обнаружения, перехвата и нейтрализации широкого спектра потенциально опасных беспилотных летательных аппаратов, особенно в городских и военных условиях. Например, система Coyote от Raytheon использует микро-дроны для перехвата беспилотников в полете, в то время как система Counter-RAM от Lockheed Martin (противодействие ракетам, артиллерии и минометам) объединяет возможности радиолокационного обнаружения и электронного подавления помех для связи с беспилотниками.

Поскольку беспилотники продолжают представлять растущую угрозу безопасности, инновационные решения «Ростеха», по оценкам западных экспертов, представляют собой шаг вперед в защите критически важной инфраструктуры и обеспечении общественной безопасности.