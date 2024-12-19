На фоне расширения использования беспилотников в различных секторах, особенно в коммерческой деятельности и в военных операциях, эксперты США провели анализ важности совершенствования борьбы с беспилотниками.

В последние годы использование беспилотных летательных аппаратов быстро расширилось в различных секторах, особенно в коммерческой деятельности и в военных операциях. Растущее распространение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) привело к росту опасений по поводу их потенциального использования в злонамеренных целях, включая наблюдение и даже вторжение на критически важные объекты инфраструктуры и военные объекты, как, в частности, это недавно наблюдалось в Соединенных Штатах и других странах мира.

В указанных условиях эксперты новостного издания США по военной тематике "Army Recognition" провели свой анализ важности совершенствования борьбы с беспилотниками. Как ими констатируется, поскольку беспилотники продолжают представлять растущую угрозу безопасности, инновационные решения по борьбе с такой опасностью находятся в центре внимания военных экспертов, представителей военно-промышленных комплексов и СМИ практически во всех странах. Поэтому в ответ на эти возникающие угрозы правительства и оборонные организации должны, по их мнению, уделять первоочередное внимание разработке решений для борьбы с беспилотниками.

Как отмечают американские аналитики, активное использование БПЛА во время продолжающейся СВО в Украине ознаменовало значительный сдвиг в современной войне, подчеркнув растущую зависимость от беспилотников как в тактических, так и в стратегических целях. Беспилотники широко используются конфликтующими сторонами для разведки, наблюдения и нанесения точечных ударов, предлагая экономичную альтернативу традиционным военным средствам. Их способность собирать разведданные в режиме реального времени, срывать операции противника и наносить высокоточные удары сделала их весьма активным инструментом на поле боя. СВО в Украине продемонстрировала все более широкое использование БПЛА, в особенности беспилотников-камикадзе, которые могут с высокой точностью поражать конкретную инфраструктуру или военные объекты, нанося значительный ущерб и сводя к минимуму риск для личного состава.

Министерство обороны США осознало проблему, связанную с растущим использованием БПЛА, особенно в таких чувствительных областях, как военные объекты. Быстрая интеграция БПЛА в военные стратегии привела к переоценке традиционных систем обороны и выявила настоятельную потребность в технологиях борьбы с беспилотниками для уменьшения растущих угроз, создаваемых этими универсальными и доступными платформами.

По словам пресс-секретаря Пентагона генерал-майора ВВС Дж. Пэт Райдер, Министерство обороны США сотрудничает с другими правительственными учреждениями, включая Белый дом, Министерство внутренней безопасности и Федеральное авиационное управление, для оценки и реагирования на вторжения беспилотных летательных аппаратов. Только в Соединенных Штатах зарегистрировано более миллиона БПЛА, и потребность в эффективных контрмерах еще никогда не была такой острой. В любой день в воздухе находится около 8500 БПЛА, большинство из которых не имеют вредоносных целей. Все большее их число используется вблизи военных объектов. Пентагон уже предпринимает действия для решения этой проблемы. Например, дополнительные ресурсы направляются в такие места, как арсенал Пикатинни и военно-морская оружейная база Эрл, чтобы повысить их способность обнаруживать, отслеживать и нейтрализовывать угрозы, исходящие от беспилотников. Кроме того, Министерство обороны опубликовало стратегию борьбы с беспилотными системами, цель которой - предоставить военным командирам инструменты, необходимые для реагирования на вторжения БПЛА, представляющих угрозу для персонала и безопасности.

Как указывают американские военные эксперты, важность систем борьбы с беспилотниками также очевидна для Пентагона в других регионах, таких как Сирия, где беспилотники использовались различными группировками для нанесения ударов по военным объектам США. Продолжающаяся миссия Пентагона в Сирии подчеркивает необходимость эффективных контрмер на быстро меняющемся поле боя, где БПЛА все чаще становятся ключевым инструментом ведения войны.

Чтобы противостоять растущей угрозе, исходящей от беспилотников, несколько оборонных компаний и правительственных учреждений США работают над различными технологиями борьбы с беспилотниками. Эти решения включают, в частности, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления или отключения каналов связи между БПЛА и их операторами. Нарушая эти сигналы, такие системы могут вынудить БПЛА вернуться на свою базу или разбиться.

Еще одним важнейшим инструментом борьбы с беспилотниками является, по оценкам Пентагона, оружие направленной энергии (DEWS), в котором используются мощные лазеры или микроволны для выведения из строя или уничтожения БПЛА в полете. Например, военные США протестировали системы направленной энергии, предназначенные для точного уничтожения БПЛА и уменьшения сопутствующего ущерба.

Как указывают американские обозреватели, некоторые компании США активно работают над технологиями, которые используют другие дроны или механические манипуляторы для физического захвата и выведения из строя вредоносных дронов в полете. Эти системы часто используют сети или другие устройства, чтобы безопасно опустить опасные БПЛА на землю. Некоторые оборонные подрядчики разрабатывают ракетные комплексы, специально предназначенные для перехвата и уничтожения БПЛА в полете. Эти системы часто оснащены высокоскоростными снарядами и передовой технологией наведения на цель, позволяющей эффективно нейтрализовать угрозы, исходящие от беспилотников.

Как отмечают американские аналитики, поскольку беспилотники продолжают играть важную роль в современной войне и повседневной деятельности, потребность в надежных решениях для борьбы с беспилотниками будет только возрастать. Признание Пентагоном того, что беспилотные системы "никуда не денутся", отражает более широкий консенсус в оборонном секторе, подчеркивая важность адаптации к новым технологическим вызовам. В этой связи оборонным организациям в США предписывается продолжать инвестировать в исследования, разработку и развертывание систем борьбы с беспилотными летательными аппаратами для обеспечения национальной безопасности и защиты критически важной инфраструктуры. Для американских аналитиков ситуация ясна: беспилотники представляют собой как ценный инструмент, так и растущую угрозу. Способность нейтрализовать эту угрозу будет иметь жизненно важное значение для обеспечения безопасности вооруженных сил и широкой общественности в предстоящие годы.