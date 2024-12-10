Эстонский центр оборонных инвестиций (ECDI) объявил тендер на заключение семилетнего рамочного соглашения на приобретение значительного количества современных боеприпасов для Сил обороны Эстонии.

10 декабря 2024 года Эстонский центр оборонных инвестиций (ECDI) объявил тендер на заключение семилетнего рамочного соглашения на приобретение значительного количества современных боеприпасов для Сил обороны Эстонии. Это соглашение направлено на удовлетворение потребностей Эстонии в системах ближнего и дальнего радиуса действия для повышения оперативных возможностей национальной армии. Благодаря сотрудничеству с многочисленными поставщиками Таллинн надеется обеспечить эстонские вооруженные силы поставками различных боеприпасов.

Рамиль Липп, менеджер по вооружениям в ECDI, сообщил, что соглашение охватывает потребности Эстонии в беспилотных летательных аппаратах с видом от первого лица (FPV) и других БПЛА, адаптированных для военных операций, в устройствах наведения, средствах связи и логистики, а также такие услуги, как обучение, техническое обслуживание и поддержка жизненного цикла закупаемой военной техники.

Хотя ECDI официально не раскрывает компании, участвующие в этом тендере, национальные СМИ уже называют некоторых потенциальных кандидатов из числа международных поставщиков. Среди них ключевым игроком является Israel Aerospace Industries (IAI), которая в мае 2023 года подписала контракт с Эстонией стоимостью около 100 миллионов евро на поставку боеприпасов Harop, а их развертывание ожидается к 2025 году. Французская компания Thales также может заявить о себе, после сделанного в июне 2023 года предложения на легкий боеприпас Toutatis, как инновационную альтернативу существующим системам, который может заинтересовать Эстонию. Американская компания AeroVironment, известная своими боеприпасами Switchblade 300, недавно приобретенными Францией, также может быть в числе потенциальных поставщиков.

Более того, в сентябре 2023 года Эстония, вдохновленная уроками, извлеченными из украинского конфликта, объявила о создании специализированного подразделения по контролю боеприпасов, хранящихся на складах. В это подразделение будут интегрированы системы, подобные Harop, которые уже заказаны, и, возможно, другое подобное военное снаряжение.

Harop - это беспилотный летательный аппарат, сочетающий в себе разведывательные и ударные возможности. Он может патрулировать местность в течение нескольких часов, выявлять цели с помощью электронно-оптических датчиков, а затем точно поражать их. Эти беспилотники особенно эффективны против мобильных или хорошо замаскированных целей. Harop экспортируется в несколько стран, включая Индию и Азербайджан, где он успешно использовался во время нагорно-карабахского конфликта.

Легкий десантный боеприпас Toutatis, представленный в 2023 году, предназначен для нанесения высокоточных ударов в сложных условиях. Благодаря адаптируемой полезной нагрузке, он отличается облегченной конструкцией и возможностью быстрого развертывания наземными или морскими подразделениями. Он хорошо подходит для операций, требующих высокой степени секретности. Хотя он появился совсем недавно, Thales планирует предложить его нескольким европейским странам-союзникам по НАТО.

Switchblade 300 - это компактный и портативный боеприпас, предназначенный для точного поражения небольших целей. При весе 2,5 кг и дальности действия около 10 км он ценится за быстрое развертывание на поле боя. Эта система используется Соединенными Штатами, Украиной и несколькими другими союзниками по НАТО, что свидетельствует о ее растущем внедрении во многих странах.

Как отмечают западные обозреватели, заинтересованность эстонских вооруженных сил в современных боеприпасах обусловлена уроками, извлекаемыми Таллинном из хода СВО. В частности учитывается, что такие системы, как Harop, Toutatis и Switchblade 300, обеспечивают определенные преимущества в разведке и точном наведении на цель, сводя к минимуму сопутствующий ущерб. Их способность патрулировать поле боя и наносить удары в нужный момент обеспечивает тактическое преимущество перед хорошо замаскированными или мобильными противниками. Кроме того, ход СВО продемонстрировал значительную роль этих боеприпасов в нейтрализации бронетанковых соединений, нарушении линий снабжения и уничтожении стратегических целей с хирургической точностью. Эстония, граничащая с Россией, рассматривает эти системы как необходимые для возможного противодействия внешним угрозам, для модернизации своих оборонных возможностей.

После начала СВО в Украине в феврале 2022 года Эстония предприняла ряд инициатив по укреплению боеспособности своей армии. В январе 2022 года правительство Эстонии выделило дополнительный бюджет в размере 380 миллионов евро на национальную оборону, направленный на ускорение модернизации вооруженных сил и приобретение реактивных систем залпового огня в сотрудничестве с Латвией и Литвой. В сентябре 2024 года Эстония открыла военный лагерь Ридо, расположенный менее чем в 30 километрах от границы с Россией, рассчитанный на размещение до 1000 солдат союзников, включая американцев, начиная с 2025 года. Этот проект стоимостью 21 миллион евро соответствует планам НАТО по сдерживанию возможного внешнего вторжения. Кроме того, Эстония выделяет 3,4 % своего ВВП на оборону, инвестируя в ракетные установки HIMARS и самоходные гаубицы CAESAR. Страна также планирует построить 600 бункеров вдоль своей 300-километровой границы с Россией к 2025 году, что потребует дополнительных инвестиций в размере 60 миллионов евро для повышения обороноспособности страны.