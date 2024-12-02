Королевские военно-морские силы Нидерландов официально вывели из эксплуатации минный тральщик "Маккум" класса "Алкмар" и готовятся к его передаче ВМС Украины.

Королевские военно-морские силы Нидерландов официально вывели из эксплуатации минный тральщик "Маккум" (M857) класса "Алкмар", что открыло Амстердаму возможность для его передачи военно-морским силам Украины. Согласно заявлению Министерства обороны Нидерландов, судно было выведено из эксплуатации после почти 40 лет активной службы. За время своей эксплуатации "Маккум" участвовал в многочисленных военно-морских учениях и успешно обезвредил более 120 взрывных устройств в Северном море, продемонстрировав свою роль в разминировании на море.

Передача указанного минного тральщика Украине является, по сообщениям западных обозревателей, частью более широкого соглашения между Нидерландами и Украиной, которое также включает в себя еще один аналогичный военные корабль "Влаардинген" (M863), который был выведен из эксплуатации 27 марта 2024 года. Оба корабля пройдут техническое обслуживание и реконструкцию перед их официальной передачей, которая запланирована на вторую половину 2025 года, после завершения обучения украинских экипажей.

Как указывают нидерландские СМИ, вывод из эксплуатации минных тральщиков "Маккум" и "Влаардинген" согласуется с программой модернизации Королевских ВМС Нидерландов, целью которой является замена минных катеров класса "Алкмар" шестью новыми кораблями класса "Влиссинген". Ожидается, что эти усовершенствованные корабли, разработанные в рамках программы rMCM (replacement Mine Counter Measures), поступят на вооружение в конце 2025 года, а головной корабль, Vlissingen (M840), будет демонстрировать собой значительный технологический прорыв в морской противоминной войне.

Минные тральщики класса "Алкмар" были совместно разработаны Бельгией, Францией и Нидерландами на базе французских кораблей класса "Цирке". В период с 1980-х по 1990-е годы для трех ВМС было построено в общей сложности 35 таких кораблей, причем каждая страна отвечала за конкретные компоненты. В частности, Франция предоставила системы противоминной защиты и электронику, Нидерланды - двигательные установки, а Бельгия - оборудование электрообеспечения.

Первоначально корабли типа "Алкмар" для голландского флота были аналогичны бельгийским и французским, имели стандартное водоизмещение 520 тонн. Последующие модификации увеличили их водоизмещение до 571 тонны, а затем и до 630 тонн. Примечательно, что голландские минные тральщики были лишены своих первоначально запланированных 20-мм пушек, сохранив только три 12,7-мм пулемета для самообороны.

Экипаж минного тральщика "Маккум" состоит из четырех офицеров, 15 унтер-офицеров и 17 рядовых. С 2003 года корабли класса "Алкмар" подверглись значительной модернизации, включая интеграцию системы боевых данных Atlas Elektronik INCMS, гидролокатора Thales 2022 Mk III и дистанционно управляемых аппаратов (ROV) Atlas Seafox и Double Eagle Mk III Mod 1 для идентификации и обезвреживания мин. Эти усовершенствования расширили их возможности, позволив им действовать как в качестве судов для борьбы с минами, так и в качестве судов материально-технического обеспечения для транспортировки предметов снабжения и боеприпасов.

По оценкам Амстердама, передача Украине кораблей "Маккум" и "Влаардинген" представляет собой важное усиление возможностей ВМС Украины, еще больше укрепляет приверженность Нидерландов укреплению военно-морской обороны Украины и усилению ее противостояния России в СВО.

Комментируя нынешнее состояние военного сотрудничества с Украиной и последние поставки Киеву военной техники и другого снаряжения, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс подчеркнул, что эта страна последовательно сотрудничает с западными союзниками Киева в поставках Украине передовых военных технологий и различного вооружения. Так, на днях Нидерланды объявили о поставке Украине трех дополнительных зенитно-ракетных установок Patriot, в октябре поставили Киеву первую партию обещанных истребителей F-16, а в ноябре передали в Румынию два оставшихся F-16 из партии в 18 единиц, которые украинские летчики будут использовать при обучении пилотированию этих самолетов. Украине Нидерландами также обещаны радарные системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов, мостовые и паромно-переправочные системы M3, которые позволят быстро строить мосты. Это оборудование закупается напрямую у отраслевых партнеров. В целом же, по словам министра обороны, Нидерланды с начала СВО оказали Украине военной помощи на 3 млрд 760 млн евро.