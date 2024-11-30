На фоне ухудшения ситуации в Украине из-за продолжающейся СВО, Нидерланды объявили о поставке Киеву трех дополнительных зенитно-ракетных установок Patriot.

На фоне ухудшения положения ВСУ в продолжающейся СВО, Нидерланды объявили о поставке Украине трех дополнительных зенитно-ракетных установок Patriot. Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в своем официальном аккаунте в социальной сети, подчеркнув неизменную поддержку Нидерландов Киеву в противостоянии России.

Зенитно-ракетный комплекс Patriot - это один из наиболее активно использующихся странами НАТО ракетных комплексов класса "земля-воздух", предназначенный для перехвата целого ряда угроз, включая баллистические и крылатые ракеты, беспилотные летательные аппараты и самолеты. Он использует мощную радиолокационную систему для отслеживания целей и наведения на них ракет, обеспечивая высокую степень точности и надежности при перехвате входящих угроз. Ракетный перехватчик Patriot PAC-3 имеет дальность действия более 160 км и может поражать высокоскоростные цели на высотах до 24 000 м, включая баллистические ракеты малой дальности и высоколетящие самолеты.

Система ПВО Patriot может работать в любых погодных условиях и предназначена для защиты критически важной инфраструктуры, включая военные базы, города и энергетические объекты. Ее способность поражать несколько целей одновременно делает ее важнейшим активом в оборонных стратегиях НАТО, особенно против передовых и скоординированных ракетных атак и атак беспилотников, подобных тем, которые предпринимаются в ходе СВО. Добавление еще трех пусковых установок Patriot, по мнению Нидерландов, значительно повысит обороноспособность Украины, дополняя переданные системы из других стран НАТО и обеспечивая более надежную защиту от угроз с воздуха. Поставка этих пусковых установок из Нидерландов является частью более широких западных усилий по обеспечению Украины самыми современными системами противовоздушной обороны и в целом вооружения.

В Нидерландах указывают, что объявление о поставке трех дополнительных пусковых установок Patriot произошло на фоне усиления наступательных операций России. В частности, нидерландские СМИ отмечают сильнейшую атаку Украины в ночь на 28 ноября 2024 года с использованием почти 100 беспилотников и 90 ракет, что привело к массовым перебоям в подаче электроэнергии по всей стране.

Инициатива Нидерландов стала дополнением к поставкам в последние дни трех таких систем Германией и аналогичного количества Соединенными Штатами. Помимо этого, как напоминают СМИ, ряд других западных стран выдвинул свои инициативы по усилению противовоздушной обороны Украины. В частности, Испания предоставила индивидуальные пусковые установки и ракеты. Как отмечают обозреватели, эти поставки отражают растущую приверженность Запада усилению боеспособности Украины и военной помощи по мере продолжения СВО.

В своем заявлении министр Брекельманс подчеркнул, что Нидерланды последовательно сотрудничают с западными союзниками Киева в поставках Украине передовых военных технологий, внося свой вклад в создание систем противовоздушной обороны, усиление артиллерии и снабжение другой необходимой военной техникой. По его словам, Нидерланды с начала СВО оказали Украине военной помощи на 3 млрд 760 млн евро. В октябре Нидерланды поставили Киеву первую партию обещанных истребителей F-16, а в ноябре передали в Румынию два оставшихся F-16 из партии в 18 единиц, которые украинские летчики будут использовать при обучении пилотированию этих самолетов.

Вместе с тем, несмотря на поставку в Украину в последние дни нескольких дополнительных комплексов Patriot, даже западные обозреватели отмечают, что системы Patriot требуют высокого уровня поддержки, включая постоянные поставки ракет, техническое обслуживание и подготовку операторов. Эти системы уязвимы перед теми же логистическими проблемами, с которыми сталкивается энергетическая инфраструктура Украины. В стране, где электросети уже перегружены, обеспечить работоспособность аккумуляторов Patriot в условиях заморозков и отключений электроэнергии будет непростой задачей. Более того, сложность системы Patriot, включая ее радар и компоненты слежения, может быть еще более затруднена поврежденными линиями связи и нарушенными цепочками поставок. Эти факторы могут задержать или ограничить эффективность усилий по укреплению противовоздушной обороны Украины. Поэтому отмечается, что ближайшие месяцы станут испытанием не только на стойкость Украины, но и на надежность военных систем, которые призваны обеспечивать безопасность страны. Также обозревателями отмечается, что, несмотря на предназначение комплексов Patriot для противодействия многим воздушным угрозам, быстрое развитие российских ракетных технологий означает, что система постоянно отстает в адаптации к этим новым вызовам.