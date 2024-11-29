Американские компании IronNet и Asterion Systems решили объединить усилия для испытания в условиях вооруженного конфликта в Украине инновационного беспилотника-перехватчика Hitchhiker.

Американские компании IronNet и Asterion Systems объединили усилия для испытания в условиях вооруженного конфликта в Украине инновационного беспилотника-перехватчика Hitchhiker. Две компании решили совместно протестировать эффективность свои технологии борьбы с беспилотниками в реальных боевых ситуациях, и проходящая на Украине СВО стала для них идеальным местом для этого.

IronNet - это компания по кибербезопасности и коллективной обороне на основе искусственного интеллекта, в то время как Asterion Systems разрабатывает технологии борьбы с беспилотниками.

По мнению двух американских фирм, перехватчик Hitchhiker может оказаться эффективным в борьбе с беспилотниками–камикадзе при меньших эксплуатационных затратах по сравнению с системами противовоздушной обороны.

Об указанном партнерстве между IronNet и Asterion было объявлено на недавно прошедшем Международном авиасалоне в Бахрейне. Как указывалось, это сотрудничество направлено на удовлетворение растущей потребности Пентагона во всеобъемлющих и интегрированных стратегиях обороны. Для усиления защитных возможностей от несанкционированных и враждебных беспилотных летательных аппаратов партнерство объединяет систему обнаружения киберугроз IronNet "IronDome" в режиме реального времени и скоординированное реагирование на них системами обнаружения и слежения за беспилотниками Asterion, защищая воздушное пространство и критически важные объекты от потенциальных угроз. В ходе такого сотрудничества будет использован искусственный интеллект, машинное обучение и передовые сенсорные сети для анализа закономерностей и аномалий. В результате, как надеются исследователи, получится более надежная и проактивная система защиты, способная выявлять и устранять угрозы до того, как они смогут нанести значительный ущерб.

"Наше партнерство с Asterion представляет собой смену парадигмы в нашем подходе к защите критически важной инфраструктуры", - сказала Линда Зехер, генеральный директор IronNet. - "Объединив усилия в области обнаружения киберугроз и защиты от воздушных угроз, правительства и организации смогут обеспечить более комплексный и эффективный подход к защите критически важной инфраструктуры и национальных интересов."

"Вместе мы создаем решение, которое устраняет многомерные угрозы для наших клиентов, в том числе исходящие, как от наземных, так и от воздушных и космических источников", - сказал Андреас Мустерт, основатель и технический директор Asterion.

Основанная в 2014 году, компания IronNet объединяет передовые технологии кибербезопасности с исключительным опытом для предоставления передовых решений в области защиты в режиме реального времени организациям частного и государственного секторов по всему миру. Используя команду специалистов по кибербезопасности из промышленности, правительства и научных кругов, IronNet занимается защитой предприятий, критически важной инфраструктуры и стран от высокоорганизованных и все более изощренных киберугроз.

Компания Asterion объединила специалистов по сенсорам, беспроводным сетям IP и авиационному дизайну, каждый из которых имеет значительный опыт в своей области, реализуя концепцию создания полностью сетевой системы раннего обнаружения рисков, защиты активов с высоким уровнем риска.

Hitchhiker - это электрический многоцелевой пограничный перехватчик с дальностью действия 200 километров и максимальной скоростью 450 км/ч. Данные, полученные с нескольких его датчиков, объединяются для обеспечения ситуационной осведомленности, мониторинга объектов на всей границе через защищенную сетевую среду, для обнаружения подозрительных беспилотных летательных аппаратов задолго до того, как они достигнут границы. Указанный беспилотник может автоматически запускаться со стационарных или мобильных платформ, что повышает гибкость операций по его использованию. Более того, как указывается, также планируется создание реактивной версии этого беспилотника, чтобы он мог обгонять и сбивать быстролетящие БПЛА. Интеграция в Hitchhiker средств кибербезопасности в систему защиты расширяет его возможности.

Участие в разработке этого беспилотника компании Asterion позволит, по мнению экспертов, эффективно работать даже в случае кибератаки. Беспилотники Hitchhiker смогут отслеживать, нацеливать и уничтожать вражеские беспилотники по своему усмотрению.

Однако, даже после завершения испытаний, у Пентагона нет официального решения о том, будет ли Hitchhiker передан украинским вооруженным силам на вооружение или для опытного использования.