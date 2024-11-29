Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
США проводят испытания дрона-перехватчика Hitchhiker на Украине
Американские компании IronNet и Asterion Systems решили объединить усилия для испытания в условиях вооруженного конфликта в Украине инновационного беспилотника-перехватчика Hitchhiker.

Американские компании IronNet и Asterion Systems объединили усилия для испытания в условиях вооруженного конфликта в Украине инновационного беспилотника-перехватчика Hitchhiker. Две компании решили совместно протестировать эффективность свои технологии борьбы с беспилотниками в реальных боевых ситуациях, и проходящая на Украине СВО стала для них идеальным местом для этого.

Описание: US trials 279-mph electric Hitchhiker drone to boost defenses in Ukraine

IronNet - это компания по кибербезопасности и коллективной обороне на основе искусственного интеллекта, в то время как Asterion Systems разрабатывает технологии борьбы с беспилотниками.

По мнению двух американских фирм, перехватчик Hitchhiker может оказаться эффективным в борьбе с беспилотниками–камикадзе при меньших эксплуатационных затратах по сравнению с системами противовоздушной обороны.

Об указанном партнерстве между IronNet и Asterion было объявлено на недавно прошедшем Международном авиасалоне в Бахрейне. Как указывалось, это сотрудничество направлено на удовлетворение растущей потребности Пентагона во всеобъемлющих и интегрированных стратегиях обороны. Для усиления защитных возможностей от несанкционированных и враждебных беспилотных летательных аппаратов партнерство объединяет систему обнаружения киберугроз IronNet "IronDome" в режиме реального времени и скоординированное реагирование на них  системами обнаружения и слежения за беспилотниками Asterion, защищая воздушное пространство и критически важные объекты от потенциальных угроз. В ходе такого сотрудничества будет использован искусственный интеллект, машинное обучение и передовые сенсорные сети для анализа закономерностей и аномалий. В результате, как надеются исследователи,  получится более надежная и проактивная система защиты, способная выявлять и устранять угрозы до того, как они смогут нанести значительный ущерб.

"Наше партнерство с Asterion представляет собой смену парадигмы в нашем подходе к защите критически важной инфраструктуры", - сказала Линда Зехер, генеральный директор IronNet. - "Объединив усилия в области обнаружения киберугроз и защиты от воздушных угроз, правительства и организации смогут обеспечить более комплексный и эффективный подход к защите критически важной инфраструктуры и национальных интересов." 

"Вместе мы создаем решение, которое устраняет многомерные угрозы для наших клиентов, в том числе исходящие, как от наземных, так и от воздушных и космических источников", - сказал Андреас Мустерт, основатель и технический директор Asterion.

Основанная в 2014 году, компания IronNet объединяет передовые технологии кибербезопасности с исключительным опытом для предоставления передовых решений в области защиты в режиме реального времени организациям частного и государственного секторов по всему миру. Используя команду специалистов по кибербезопасности из промышленности, правительства и научных кругов, IronNet занимается защитой предприятий, критически важной инфраструктуры и стран от высокоорганизованных и все более изощренных киберугроз.

Компания Asterion объединила специалистов по сенсорам, беспроводным сетям IP и авиационному дизайну, каждый из которых имеет значительный опыт в своей области,  реализуя концепцию создания полностью сетевой системы раннего обнаружения рисков, защиты активов с высоким уровнем риска.

Hitchhiker - это электрический многоцелевой пограничный перехватчик с дальностью действия 200 километров и максимальной скоростью 450 км/ч. Данные, полученные с нескольких его датчиков, объединяются для обеспечения ситуационной осведомленности, мониторинга объектов на всей границе через защищенную сетевую среду, для обнаружения подозрительных беспилотных летательных аппаратов задолго до того, как они достигнут границы. Указанный беспилотник может автоматически запускаться со стационарных или мобильных платформ, что повышает гибкость операций по его использованию. Более того, как указывается, также планируется создание реактивной версии этого беспилотника, чтобы он мог обгонять и сбивать быстролетящие БПЛА. Интеграция в Hitchhiker средств кибербезопасности в систему защиты расширяет его возможности.

Участие в разработке этого беспилотника компании Asterion позволит, по мнению экспертов, эффективно работать даже в случае кибератаки. Беспилотники Hitchhiker смогут отслеживать, нацеливать и уничтожать вражеские беспилотники по своему усмотрению.

Однако, даже после завершения испытаний, у Пентагона нет официального решения о том, будет ли Hitchhiker передан украинским вооруженным силам на вооружение или для опытного использования.

#военные новости #военное противостояние #борьба с беспилотниками
+
Написать комментарий (0)
Вьетнамские танки Т-54 обзавелись "мангалами": простое решение против дронов
БПЛА "Герань-2" теперь генерируют помехи для обхода западных систем ПВО
Северокорейские баллистические ракеты содержат западные компоненты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнеры распродают видеокарты за бесценок на фоне заката криптодобычи на GPU
37
Насколько «Орешник» быстрее «Кинжала», и почему даже ЗРК Patriot не может сбить российскую ракету
15
В Китае обнаружили «сверхгигантское» месторождение золота стоимостью $83 млрд
6
В Китае приступили к строительству крупнейшего в мире полностью управляемого радиотелескопа
+
Обновление Windows 11 24H2 оказалось несовместимо с некоторыми офисными USB-устройствами
1
С нового года хостинг-провайдеров в РФ обяжут раскрывать данные о стране выдачи документов клиентов-физлиц и не только
4
Инсайдеры заявили, что GeForce RTX 5060 будет стоить всего $200 и не предложит прироста fps
18
В украинской армии подтверждают закрепление российских подразделений в центре Часов Яра
+
Российская гиперзвуковая ракета «Орешник» обладает мощностью 900 килотонн
1
Xiaomi начала глобальную рассылку HyperOS 2, первыми новую операционную систему получат флагманы
+
Баллистический боеприпас РФ поразил производство комплектующих для ракетных систем ВСУ в Харькове
+
«Ланцет-3» вывел из строя американскую гаубицу M777A2: точный удар российского дрона-камикадзе
+
Российский FPV-дрон впервые уничтожил редкий американский ЗРК L3 Harris Vampire
3
Росморречфлот возродит заброшенный водный маршрут по реке Иртыш
+
Клон игры Horizon Zero Dawn под названием Light of Motiram представили на ПК
1
С-500 «Прометей» нейтрализует ракеты ATACMS, SCALP-EG и Р-360 «Нептун»
+
Свежие скриншоты One UI 7 демонстрируют ряд обновлённых приложений и значков
+
Собственный чип Xiaomi на техпроцессе 3 нм не получит модема 5G
+
Командующий ВС Нидерландов Эйхельсхейм не увидел смысла в поставке ВСУ дополнительных самолетов
+
В Германии полагают, что вооружённый конфликт России и НАТО начнётся до 2030 года
10

Популярные статьи

Гаджеты СССР: 6 уникальных устройств советской эпохи
29
28 ноября отмечается День Пьяного Ёжика
8
Обзор и тестирование смартфона Doogee V40 Pro
2
Что больше всего подорожало в 2024 году в России – оцениваем реальный уровень инфляции
13
Выбираем наиболее выгодный и оптимальный процессор для игрового компьютера в конце 2024 года
14
Почему эксперты не верят, что у Китая действительно есть истребитель 6-го поколения White Emperor
9
Есть ли смысл в покупке внешней видеокарты, и как не стать жертвой бесполезных технологий
10
Почему Т-90М – по-прежнему актуальный российский ОБТ и никакая "Армата" ему на замену не нужна
19
Обзор компактного SSD накопителя Silicon Power DS72
1
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
43

Сейчас обсуждают

Феликс Александрович
00:19
Ну тока б на п заменить надо)) А так вроде норм
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
Jora
00:18
Память по прежнему в single channel?
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
linux4ever
00:18
Это чумба?
Хакеры заразили тысячи ПК, используя популярный игровой движок Godot
Феликс Александрович
00:17
Ну материнка донная, конечно. Но работать всё должно. Хотя бы это ASUS. Видимо напряг у человека с деньгами сильный. Времена-то какие... Что касается Kingston NV2 - он как раз работает на пределе PCI-...
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
ebatorуа
00:15
всё что угодно пусть будет,тех кто прошёл 90-е,уже ничем не напугать.Ну ларьки были в 90-х,потом в нулевых торговые центры пошли,лично мне больше ларьки нравились,но без разницы на самом деле.
Владельцы тысячи торговых центров рискуют обанкротиться из-за повышения ключевой ставки ЦБ
7raven
00:15
Смешные дурашки, они ещё не поняли, что это их агония ))
CNN: Команда Трампа может предложить России снятие санкций в обмен на «заморозку» украинского кризиса
Феликс Александрович
00:11
Ахахахахахаха Всё правильно сделал) Только эта фраза насмешила "но S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и ещё несколько требовательных проектов сильно ограничивали потенциал видеокарты." Это всё Сталк...
Как мой знакомый сэкономил на апгрейде игрового ПК 70 000р, отделавшись покупкой процессора AMD
Илья Шкверя
00:08
Так и есть. Все процы свыше ноутбучных 720к пошли в майкрософтовские планшеты surface pro 11 copilot+
За всё время присутствия на рынке процессоры Qualcomm Snapdragon X разошлись тиражом почти 1 млн штук
Зю
00:07
Ребят, про какие ларьки в комментах?? Это проплаченная новостная повестка от РСПП - средний и крупный бизнес. Они вынесли свои деньги в валюту и в офшоры из страны, понабирали кредиты с плавающей ста...
Владельцы тысячи торговых центров рискуют обанкротиться из-за повышения ключевой ставки ЦБ
Феликс Александрович
00:07
Я вообще Стимом почти никогда не пользовался. Знал, что рано или поздно всё заблокируют. Есть и плюсы, конечно, у него... Но с другой стороны, не хотят рубли и не надо. Да и цены ещё стали конские. А ...
Почему я принципиально не покупаю игры на релизе и избегаю игр с большой ценой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем