Германия предложила разместить в Польше системы противовоздушной обороны Patriot из собственного арсенала «для обеспечения безопасности важнейшего логистического узла, используемого для транспортировки военных грузов на Украину».

На фоне продолжающейся СВО на Украине и активизации международных усилий по поддержке Киева Германия объявила о своей новой инициативе. В частности, Берлин предложил разместить в Польше системы противовоздушной обороны Patriot «для обеспечения безопасности важнейшего логистического узла, используемого для транспортировки военных грузов на Украину». Как сообщается, эти системы Patriot Германия могла бы поставить из своего собственного арсенала.

Министерство обороны Германии заявило в коммюнике, что эта инициатива, представленная НАТО, направлена на повышение безопасности цепочек поставок транспортных средств, оружия и боеприпасов, которые необходимы Украине. Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул стратегическую важность проекта, назвав логистический центр в Польше жизненно важным звеном в цепочке военных поставок в Киев.

ЗРК Patriot MIM-104 - это система противоракетной обороны, предназначенная для противодействия широкому спектру воздушных угроз, включая тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты и самолеты. Первоначально разработанная Соединенными Штатами и впервые развернутая в 1980-х годах, система Patriot стала краеугольным камнем интегрированных систем обороны для вооруженных сил США и их союзников. Она сочетает в себе высокопроизводительные радиолокационные системы, усовершенствованные перехватчики и модульную мобильную архитектуру, которая обеспечивает быстрое развертывание в полевых условиях. Благодаря технологии пассивной радиолокационной решетки с электронным сканированием, система обеспечивает одновременное обнаружение, сопровождение и поражение нескольких целей, сохраняя при этом устойчивость к средствам радиоэлектронного противодействия. Ее способность интегрироваться с другими подразделениями ПВО усиливает ее роль в комплексных сетях противовоздушной и противоракетной обороны.

Система Patriot включает в себя несколько вариантов ракет, в частности PAC-2 и PAC-3, разработанные специально для борьбы с современными угрозами. Стандартная батарея Patriot включает пусковые установки, способные нести до шестнадцати ракет PAC-3 или четырех ракет PAC-2 на каждую пусковую установку, а также многофункциональные радары AN/MPQ-53 или AN/MPQ-65, станции управления AN/MSQ-104, блоки связи и питания. Во время операций радар обнаруживает и отслеживает угрозы, передает данные в центр управления, рассчитывает оптимальную траекторию и направляет ракету к цели.

Как указывается в немецких СМИ, предлагаемое Германией размещение комплексов Patriot в Польше будет временным и продлится до шести месяцев, при этом немецкие солдаты будут сопровождать системы для управления их эксплуатацией и техническим обслуживанием. Точные детали, включая размещение подразделений, обсуждаются Германией, Польшей, союзниками по НАТО и властями Брюсселя.

Германия могла бы поставить эти системы Patriot из своего арсенала, который в настоящее время насчитывает девять действующих комплексов. Чтобы решить проблему сокращения запасов таких комплексов, частично из-за поставок систем Patriot на Украину с 2022 года, и повысить свой оборонный потенциал, Берлин в марте 2024 года подписал контракт на 1,4 миллиарда евро на закупку четырех дополнительных батарей Patriot.

С начала СВО Берлин стал основным поставщиком военной помощи Киеву от Европейского союза, хотя Бундесвер продолжает сталкиваться с проблемами, вызванными многолетним недофинансированием, и правительство канцлера Олафа Шольца намерено решить эту проблему с помощью амбициозной программы перевооружения. Однако эти усилия сдерживаются финансовыми и материально-техническими ограничениями. Тем не менее, готовность Германии укреплять оборону Украины не распространяется на все аспекты запросов Киева. Берлин отказался предоставить ракеты большой дальности, в отличие от таких стран, как Соединенные Штаты или Великобритания, которые предоставили эти средства.

Как отмечают западные военные эксперты, поставка комплексов Patriot в Польшу значительно повысила бы возможности страны в области противовоздушной обороны и, как следствие, укрепила бы восточный фланг НАТО.

Примечательно, что такая инициатива Берлина появилась после выступления 28 ноября Владимира Путина в Астане, где он, в ответ на эскалацию Западом вооруженного конфликта на Украине указал на возможность подбора Минобороны России целей для новой атаки "Орешником", от которого на сегодняшний день у Запада не существует никаких средств защиты. В качестве одной из таких возможных целей для «Орешника» российскими военными экспертами, в частности, называется и Бескидский тоннель, по которому из Польши поступает основной поток военной помощи Запада ВСУ.