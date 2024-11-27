Чешская Республика, совместно с Данией и Нидерландами, объявила о продлении своей инициативы по поставке артиллерийских снарядов в Украину до конца 2025 года.

Чешская Республика в партнерстве с Данией и Нидерландами объявила о продлении своей инициативы по поставке артиллерийских снарядов в Украину до конца 2025 года. Это решение, подтвержденное министром иностранных дел Чехии Яном Липавским в интервью "Европейской правде", подчеркивает неизменную приверженность этой страны поддержке вооруженных сил Украины и усилению ее противостояния России в СВО. В рамках инициативы предусматривается отслеживание мировых запасов артиллерийских снарядов, а также тех, что находятся в производстве, для обеспечения непрерывных поставок Украине в условиях продолжающейся СВО.

Ян Липавский в своем заявлении СМИ подчеркнул, что сотрудничество между тремя европейскими странами создало надежный механизм для поддержания стабильных поставок боеприпасов для ВСУ. На 2025 год уже закуплено значительное количество боеприпасов по всему миру, и оно, по его словам, будет способствовать усилению противостояния Киева Москве. Эта инициатива дополняет международные усилия по удовлетворению неотложных военных потребностей Украины, особенно в артиллерии и снарядах для нее, что, по мнению Запада, играет ключевую роль в СВО.

Липавски также подтвердил, что все обязательства по поставкам на 2024 год будут выполнены, хотя конкретные цифры по завершенным и запланированным поставкам не разглашались. Это уточнение было сделано в ответ на обеспокоенность Зеленского, заявившего в сентябре 2024 года о задержках в поставках западного оружия, которые препятствовали полному оснащению 14 запланированных бригад.

Как отмечают европейские СМИ, с начала СВО Чешская Республика вносит значительный вклад в усиление боеспособности Украины. К концу мая 2024 года общая стоимость чешской военной помощи достигла 6,75 миллиарда чешских крон (приблизительно 288 миллионов долларов). Поставки включали в себя ряд необходимого военного оборудования. В частности, были переданы Киеву 62 танка Т-72; 131 боевая машина пехоты, в том числе модели BVP-1 (чехословацкая версия советской БМП-1) и модернизированный вариант BVP-2, который отличается повышенной мобильностью и огневой мощью. Эти транспортные средства, предназначенные для перевозки войск и огневой поддержки, использовались ВСУ как в наступательных, так и в оборонительных операциях в ходе СВО.

Чешская Республика также поставила тяжелую артиллерию и системы поддержки, такие как 13 самоходных гаубиц ShKH vz. 77 DANA калибра 152 мм для ведения точного огня непрямой наводкой и 12 реактивных систем залпового огня RM-70, которые наносят артиллерийские удары высокой интенсивности по российским объектам. В число дополнительных поставок вошли 94 860 артиллерийских снарядов, которые активно используются для обеспечения операций ВСУ, а также ударные вертолеты Ми-24В и Ми-35 - универсальные средства, способные оказывать непосредственную поддержку с воздуха и перевозить войска. Эти поставки, как отмечают чешские СМИ, повысили оперативную эффективность Украины на поле боя.

Помимо текущей военной помощи, Чешская Республика взяла на себя долгосрочные обязательства по укреплению материально-технической обеспеченности украинской армии. В июле 2024 года была поставлена первая партия артиллерийских снарядов в рамках программы, предусматривающей поставку до полумиллиона снарядов в этом году. Кроме того, чешский производитель боеприпасов Sellier & Bellot сотрудничает с Украиной в создании местного предприятия по производству боеприпасов, укрепляет оборонную инфраструктуру Украины.

Чешская Республика также расширила свою военную поддержку Киеву, присоединившись в июле 2024 года во время саммита НАТО к западной коалиции по сбору и отправке на Украину беспилотных летательных аппаратов. Эта коалиция, возглавляемая Латвией и Великобританией, стремится обеспечить доминирование Украины в области беспилотных технологий за счет стабильных поставок и расширения производственных мощностей в странах-союзниках.

Как подчеркивают чешские СМИ, продление поставок Украине артиллерии и снарядов до 2025 года отражает скоординированные усилия Чешской Республики с Данией и Нидерландами по удовлетворению текущих военных потребностей Киева и укреплению обороноспособности Украины в продолжающейся СВО.