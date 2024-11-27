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vizir47
Литва усиливает военно-стратегическое сотрудничество с ВСУ
В Вильнюсе подписано соглашение, предусматривающее дальнейшее развитие военно-стратегического сотрудничества между Литвой и Украиной, финансирование Вильнюсом производства украинских беспилотников дальнего радиуса действия "Паляница".

В Вильнюсе подписано соглашение между министром обороны Украины Рустемом Умеровым и министром обороны Литвы Лауринасом Кащюнасом, предусматривающее дальнейшее развитие военно-стратегического сотрудничества между двумя странами, первоначальное финансирование Литвой в размере €10 миллионов производства беспилотников дальнего радиуса действия "Паляница" в Украине, которые могли бы поражать цели на большом расстоянии внутри России.

https://armyrecognition.com/templates/yootheme/cache/29/Lithuania_Backs_Production_of_Ukraines_Palyanytsia_Long-Range_Drone_to_Disrupt_Russian_Logistics_Lines_1-2971183b.jpeg

Этот гибридный беспилотник-ракета уже введен в эксплуатацию, о чем объявил Владимир Зеленский в августе 2024 года. Как сообщалось, разработанный для нанесения точных ударов на большие расстояния, он может поражать военную инфраструктуру в глубине территории, например авиабазы, расположенные в России, и запускается с наземных платформ. Хотя его технические характеристики остаются засекреченными, его использование, по оценками западных союзников Киева, значительно расширяет стратегические возможности Украины.

Беспилотник "Паляница" - это многофункциональная беспилотная летательная система, предназначенная как для разведывательных, так и для тактических задач. Он имеет легкую композитную раму, оптимизированную для скрытного перемещения по воздуху, с максимальной грузоподъемностью 10 килограммов. Его продолжительность полета составляет до шести часов. Он оснащен высокоэффективной силовой установкой, обеспечивающей бесшумную работу двигателя. Обладая передовыми оптическими и инфракрасными датчиками, он обеспечивает передачу данных в режиме реального времени. "Паляница" может работать автономно или под ручным управлением, в зависимости от динамичных условий боя и сценариев быстрого реагирования.

Беспилотник-ракета "Паляница" был впервые применен 24 августа 2024 года для нанесения ударов по российскому военному объекту. Хотя большинство технических характеристик этого БПЛА остаются конфиденциальными, в отчетах ВСУ указывается, что радиус действия "Паляницы" составляет от 600 до 700 километров, что позволяет БПЛА, по оценкам Киева,  достигать примерно 20 российских военных авиабаз. Украинские власти подчеркивают, что это новое оружие является инновационным, стоимость производства которого ниже, чем у западных крылатых ракет. Оперативные отчеты ВСУ свидетельствуют о том, что "Паляница" значительно усилила способность Украины наносить глубокие удары по стратегическим объектам.

Как украинские, так и литовские СМИ отмечают, что сотрудничество в области беспилотных летательных аппаратов между Украиной и Литвой началось еще до подписания этого последнего соглашения. В сентябре 2024 года Литва объявила о поставке тысяч беспилотников GA-10-FPV-AI вооруженным силам Украины. Эти дроны местного производства компании Granta Autonomy представляют собой квадрокоптеры, оснащенные системой управления от первого лица (FPV) и возможностями искусственного интеллекта, способны нести максимальную полезную нагрузку в 3 килограмма.

В октябре 2024 года литовский производитель RSI Europe поставил в Украину первую партию FPV-дронов "Шпак" - 10-дюймовых квадрокоптеров, предназначенных для военного использования, способных перевозить до 5 килограммов взрывчатки и оснащенных системой дистанционного подрыва.

Министр обороны Литвы подчеркнул, что административные процессы по переводу средств, связанных с подписанным в ноябре соглашением, завершаются, и первые финансовые средства поступят Киеву уже в ближайшее время. Он также подчеркнул важность этих инвестиций, которые выходят за рамки простой финансовой поддержки и направлены на дальнейшее укрепление стратегических военных связей между Вильнюсом и Киевом.

В то же время отмечается, что подписанное соглашение не ограничивается только финансированием производства  беспилотников "Паляница". В нем также определены приоритеты на 2025 год, включая подготовку и материально-техническое оснащение ВСУ, ускоренные поставки боеприпасов и систем противовоздушной обороны, а также разработку совместных промышленных проектов по производству необходимого Украине вооружения и снарядов. Кроме того, планируется технологическое сотрудничество для оптимизации характеристик украинских беспилотных летательных аппаратов за счет обмена опытом между двумя странами, уделяя особое внимание скрытности, дальности полетов БПЛА и точности нанесения ими ударов.

#сво #военные новости #военное противостояние #военная помощь литвы украине
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