Тайная поставка Соединенным Королевством Украине значительного количества ракет Storm Shadow вызывает активное обсуждение в СМИ. Особенно подчеркивается, что это стало первой подобной военной помощью под руководством премьер-министра Кейра Стармера.

Соединенное Королевство тайно поставило Украине значительное количество ракет Storm Shadow, что стало первой подобной военной помощью под руководством премьер-министра Кейра Стармера. Сообщается, что эта поставка состоялась до того, как Соединенные Штаты разрешили Украине нанести удар по российской территории. Согласно источникам, на которые ссылается Bloomberg, эти ракеты дальнего радиуса действия были отправлены после того, как украинские запасы достигли критического уровня. Точная дата поставки и количество ракет не озвучиваются.

В октябре 2024 года Украина модифицировала свои бомбардировщики Су-24 советских времен для перевозки и запуска франко-британских крылатых ракет класса "воздух-земля" типа Storm Shadow. Предыдущие поставки этих ракет были осуществлены до того, как Великобритания и США сняли ограничения на использование этого оружия против целей на территории России. Украина использовала ракеты Storm Shadow в ходе недавних ударов по территории России, включая атаку на военный объект в Брянской области.

Ракета Storm Shadow/SCALP, совместно разработанная MBDA для Великобритании и Франции, представляет собой крылатую ракету воздушного базирования большой дальности, предназначенную для нанесения высокоточных ударов на значительные расстояния. Ее дальность действия составляет 560 километров, что позволяет самолету-носителю действовать вне пределов досягаемости средств обороны противника. Конструкция ракеты включает оптимизированную аэродинамику и сниженную радиолокационную заметность, что повышает ее скрытность и эффективность. Оснащенная турбореактивным двигателем Microturbo TRI 60-30, ракета может развивать скорость, близкую к 0,8 Маха. Ее усовершенствованная система наведения объединяет в себе функции GPS, инерциальной навигации и слежения за рельефом местности, что позволяет наносить точные удары даже при неблагоприятных погодных условиях или электронных помехах.

Ракета оснащена боеголовкой, специально разработанной для поражения сильно укрепленных целей, таких как бункеры или скрытые командные центры. Ракета продемонстрировала свои возможности в таких конфликтах, как Ирак и Ливия. Совместимая с такими платформами, как Eurofighter Typhoon, Rafale и Mirage 2000, ракета Storm Shadow/SCALP остается стратегическим оружием в современных арсеналах стран НАТО, сочетая дальность, мощность и точность нанесения ударов.

По сообщениям официальных лиц США и Великобритании, решение об использовании ракет Storm Shadow/SCALP по территории России было принято в связи с геополитическими событиями, включая необходимость укрепления позиций Украины в преддверии возможных переговоров в следующем году, поскольку избранный президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении быстро положить конец СВО.

20 ноября 2024 года Украина, как сообщается, впервые применила ракеты Storm Shadow против целей на территории России. Хотя ни британское правительство, ни украинские официальные лица официально не подтвердили это применение, в Курской области были обнаружены фрагменты, идентифицированные как части ракеты Storm Shadow.

Вооруженные силы Украины могут использовать ракеты Storm Shadow на боевых самолетах Су-24, которые были модифицированы для обеспечения совместимости с этими крылатыми ракетами большой дальности. Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил эту модификацию Су-24, запечатленную на фотографиях указанного самолета, оснащенного двумя ракетами Storm Shadow на внутренних пилонах. Для облегчения этой адаптации были использованы детали от списанного самолета Tornado GR4. Обсуждался вопрос об адаптации этих ракет к другим используемыми ВВС Украины платформам, таким как МиГ-29, но успешная интеграция подтверждена не была. С ожидаемой поставкой французских истребителей Rafale Украина получит еще одну платформу, способную эффективно использовать ракеты Storm Shadow.

Как отмечают британские СМИ, эта недавняя поставка указанных ракет является продолжением значительной военной поддержки Великобританией Украины, хотя британское Министерство обороны не раскрывает общее количество ракет, предоставленных с начала СВО. Последнее публичное подтверждение такой поставки датируется апрелем, при администрации Риши Сунака. Британские обозреватели отмечают, что, хотя эта помощь является существенной, потребности Украины в обороне остаются значительными, и для удовлетворения текущих оперативных потребностей Киеву требуется значительный запас ракет.