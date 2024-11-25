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vizir47
Швеция поставила Украине запасные части для обеспечения поддержки 14 самолетов Gripen C/D
Министр обороны Швеции Пол Джонсон указал, что в Украину на днях были поставлены запасные части для четырнадцати истребителей Gripen, поставка которых Киеву в настоящее время обсуждается в Стокгольме.

Реакция Москвы в виде запуска на прошлой неделе баллистической ракеты средней дальности "Орешник"  по аэрокосмической украинской компании "Южмаш", расположенной в Днепре, в ответ на разрешение, данное Киеву Вашингтоном и Лондоном на использование оружия дальнего радиуса действия ATACMS и Storm Shadows против военных объектов в России, во многих странах Запада была встречена весьма настороженно, а в ряде западных государств даже с откровенным раздражением.  По крайней мере, об этом свидетельствуют слова, высказанные министром обороны Швеции Полом Джонсоном во время встречи со своим украинским коллегой Рустеном Умировым в Стокгольме 22 ноября. «Россия не сможет помешать нам продолжать поддерживать Украину», - сказал Джонсон. Поддержка Украины « - это инвестиция в нашу собственную безопасность, потому что ваша безопасность - это и наша», - добавил он, обращаясь к Умирову. Шведский министр заверил, что его страна готова «существенно» профинансировать закупку ракет и беспилотников большой дальности для Вооруженных сил Украины, это будет предметом 18-го транша помощи, содержание которого будет уточнено в январе следующего года.

Как известно, предыдущий «пакет» военной помощи был объявлен Стокгольмом в сентябре этого года. На сумму около €400 миллионов он предусматривал поставку шести ударных катеров CB-90, ракетных установок AT4, различных типов боеприпасов и, прежде всего, запасных частей для истребителей JAS-39 Gripen C/D. «На данный момент нецелесообразно передавать JAS-39 Gripen Украине, так как это помешало бы вводу в эксплуатацию истребителей F-16, обещанных Киеву Нидерландами, Норвегией, Данией и Бельгией. Однако правительство продолжает работать над созданием необходимых условий для возможной поддержки Украины этим типом самолетов в будущем», - пояснили тогда в Министерстве обороны Швеции.

Согласно сообщениям украинских СМИ, Швеция вскоре выделит дополнительные значительные средства, чтобы Украина могла массово производить беспилотники и украинские ракеты большой дальности. Это подтвердил и украинский министр обороны Рустем Умеров в замке Карлберг.

В августе 2023 года Владимир Зеленский упомянул о переговорах, касающихся возможной передачи Киеву истребителей Gripen C/D. Затем, поскольку приоритет был отдан поставке F-16, Стокгольм приостановил этот проект. «Одновременное внедрение двух систем воздушного боя очень сложно, и сейчас следует сосредоточиться на поступлении F-16 на вооружение ВВС Украины», - оправдывался Джонсон в мае. Кроме того, Швеция остановилась на передаче Киеву двух последних самолетов воздушно-десантного командования и дальнего обнаружения Saab 340 AW&C, все еще находящихся на вооружении ее военно-воздушных сил.

Объявление Франции о предстоящей поставке шести истребителей Mirage 2000-5F, несомненно, побудило Стокгольм подготовить почву для последующей передачи Киеву своих Gripen C/D. До сих пор шведские власти не уточняли, сколько самолетов они планируют передать. Однако теперь, указывают шведские СМИ, это то, что нужно делать.

Описание: https://www.opex360.com/wp-content/uploads/gripen-20221220.jpg

Действительно, на пресс-конференции, которую Пол Джонсон дал по случаю приезда в Стокгольм  Умирова, шведский министр сообщил, что в Украину на днях были поставлены запасные части для четырнадцати истребителей Gripen. "Самолеты Gripen были частью наших сегодняшних обсуждений", - добавил он.

Однако в Швеции признаются, что поставка Gripen "зависит не от Стокгольма, а от экспортных лицензий и других партнеров [ ... ], которые ждут прогресса в передаче Киеву F-16, прежде чем рассматривать вопрос о поставках Gripen», - пояснил Пол Джонсон.

Когда было объявлено о направлении Киеву пакета запасных частей для 14 самолетов Gripen C/D, Джонсон еще раз подчеркнул, что текущим приоритетом западной ассоциации истребителей, в которую входят Бельгия, Дания, Нидерланды, Великобритания и Соединенные Штаты, является поставка истребителей Lockheed Martin F-16 Fighting Falcons в Военно-воздушные силы Украины и их техническая поддержка. "Одноместный и одномоторный учебно-тренировочный самолет Gripen C (или двухместный учебно-тренировочный вариант Gripen D) стал бы ценным дополнением к арсеналу ВВС Украины, поскольку это высокоэффективный многоцелевой боевой самолет с акцентом на его использование в условиях активной противовоздушной обороны. Такой истребитель спроектирован таким образом, чтобы быть простым в обслуживании и дешевым в эксплуатации", - указывают в Стокгольме.

Как известно, истребители JAS-39 Gripen характеризуются максимально упрощенным техническим обслуживанием, в связи с чем он рассматривался Киевом в качестве идеального истребителя-бомбардировщика для Военно-воздушных сил Украины, особенно с учетом того, что он обладает очень мощным комплектом средств радиоэлектронной борьбы и способен нести тяжелые вооружения. Ракеты класса "воздух-воздух " "Метеор" сверхдальней дальности.

#сво #военные новости #военное противостояние #военная помощь швеции украине
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