Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Немецкие депутаты могут разрешить поставку ракет Taurus Киеву до следующих выборов
Глава вышедшей из правительственной коалиции фракции СвДП Кристиан Дюрр заявил в немецком парламенте, что возможно повторное рассмотрение Бундестагом вопроса о поставках дальнобойных ракет Taurus Украине.

Согласно сообщению немецкой  газеты Neue Osnabrücker Zeitung, глава фракции вышедшей из правительственной коалиции Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиан Дюрр  заявил в немецком парламенте, что возможно повторное рассмотрение Бундестагом вопроса о поставках дальнобойных ракет Taurus Украине.  Причем, согласно его заявлению, именно СвДП может стать инициатором очередного вынесения на рассмотрение Бундестага этого вопроса.

Ракета Taurus KEPD-350

Как известно, несмотря на призывы нескольких высокопоставленных немецких политиков, в том числе членов правительственной коалиции, канцлер Германии Олаф Шольц последовательно выступал против идеи поставки Киеву крылатых ракет Taurus, о которых Украина просила в течение последних двух лет.

Оснащенная зарядом Mephisto (проникающий с несколькими эффектами, усовершенствованный и оптимизированный) массой 495 кг, ракета Taurus способна поражать цель на расстоянии 500 км с максимальной скоростью 0,95 Маха. ВВС Германии имеют на вооружении 600 экземпляров таких ракет с 2010 года, из которых 300 были модернизированы с 2020 года.

"Было бы гораздо логичнее использовать это оружие на Украине, чем хранить его здесь. [ ... ] Эти ракеты позволят наносить удары по российской военной инфраструктуре далеко за линией фронта», - утверждал депутат Родерих Кизеветтер, член Христианско-демократической партии (ХДС), входившей в оппозицию и бывший полковник Бундесвера в мае 2023 года.

В январе этого года по инициативе ХДС/ХСС в Бундестаге  было поставлено на голосование предложение о поставке ракет Taurus Украине, однако по результатам голосований эта резолюция была отклонена. Как отмечали тогда немецкие обозреватели, помимо демонстрации своей приверженности усилению военной помощи Украине в ее противостоянии России, эта инициатива ХДС/ХСС  также была направлена на то, чтобы усилить противоречия по этому вопросу в коалиции Шольца, сформированной социал-демократами (СДПГ), защитниками окружающей среды (Зелеными) и либерал-демократами (СвДП). Однако тогда правительственная дисциплина взяла верх и это предложение не прошло.

Тем не менее, месяц спустя, и благодаря голосам партий, входящих в правительственное большинство, Бундестаг принял резолюцию, разрешающую поставки оружия «большой дальности» Украине… Но без явного упоминания ракет Taurus.

Затем, чтобы преодолеть нежелание канцлера Шольца по этому вопросу, была выдвинута идея передать Taurus Соединенному Королевству, чтобы взамен позволить ему поставить свои крылатые ракеты Storm Shadow / SCALP EG на Украину. Однако и эта идея была отброшена.

Тем не менее, как отмечают сейчас немецкие обозреватели, не исключено, что Украина может получить Taurus в ближайшее время на фоне политического кризиса, вызванного выходом СвДП из правительственной коалиции. Действительно, если новые выборы назначены на 23 февраля следующего года, то у Бундестага все еще есть возможность принять многие законопроекты до этого срока. Отсюда и возникла идея лидера депутатов либерал-демократов Кристиана Дюрра внести предложение о поставке Киеву ракет Taurus. «Это была бы хорошая возможность. И, когда я смотрю на заявления ХДС и Зеленых, это может привести к успеху», - заявил он изданию Neue Osnabrücker Zeitung. "Если ситуация в Украине становится все более драматичной, то деньги для нее сейчас не являются приоритетом», - добавил он.

Позиционируя себя в качестве ключевого союзника Украины, Германия уже поставила Киеву  ряд передовых военных систем, включая танки Leopard 2, ракетные установки MARS II и самоходные зенитные комплексы Gepard. А на днях к этим поставкам добавилась передача дополнительной шестой противоракетной батареи    IRIS-T, которая, по убеждению Берлина, «повысит способность Украины защищать свой суверенитет, сохранит критически важную инфраструктуру и позволит активнее противостоять России».

Как отмечают немецкие обозреватели, примечательно, что новое предложение разрешить поставку ракет Taurus Киеву было сделано в то время, когда канцлер Шольц только что провел свой первый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным за последние два года. "Канцлер попросила президента Путина прекратить военные действия в Украине и вывести свои войска», - резюмировал официальный Берлин в заявлении, распространенном 15 ноября. И добавил, что призвал Москву начать серьезные переговоры с Киевом с целью достижения «справедливого и прочного мира».

Президент России Владимир Путин, оценивая непрекращающуюся западную, в том числе и немецкую, военную помощь Украине, неоднократно подчеркивал, что такие поставки вооружения не изменят ситуацию в ходе СВО, а лишь приведут к затягиванию конфликта, не способствуют переговорам и будут иметь негативный эффект.

#сво #военные новости #военное противостояние #германия и украина в сво #поставки taurus украине
1
Показать комментарии (1)
Российские военные освободили населённый пункт Сотницкий Казачок в Харьковской области
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Military Watch: Россия получила от КНДР сверхтяжёлые артиллерийские системы
14
OnePlus 13 получает функцию «макросъемки» с обновлением программного обеспечения
+
Появилось первое фото внутреннего пространства кабины Су-57 в экспортном исполнении
5
Су-57 показал китайской публике фигуру высшего пилотажа «Разворот на форсаже»
+
Су-75 с новыми технологиями ИИ и улучшенной малозаметностью скоро поступит в производство
5
В США представили мощную пусковую установку, способную запускать в 4 раза больше ракет, чем HIMARS
2
БАЗ-S36А11 — новый полностью российский тягач, прошел обкатку и готовится к финальным испытаниям
+
Ryzen 5 5600, Ryzen 5 8400F и Ryzen 5 7500F показали практически одинаковый FPS в играх
8
Анализ текущего состояния криптовалютного рынка: мемкоины взлетают, а альткоины остаются в тени
+
Поставки вооружений для Украины из Германии могут быть заморожены до проведения выборов
+
Российские инженеры создали коптер-перехватчик с огнеметом для борьбы с дронами
1
Noise представила наушники-вкладыши Buds Trooper TWS с низкой задержкой
+
В трилогии Definitive Edition используется текстура из GTA 6
+
Глобальная версия смартфона OnePlus 13 будет иметь максимальную конфигурацию с памятью 16 + 512Гб
+
Дрон РФ "Ланцет" ликвидировал радиолокационную станцию, обеспечивающую работу ЗРК Patriot и NASAMS
1
Россия показала модернизированную самоходную пушку 2С25М "Спрут-СДМ1" на выставке в Китае
+
FM-радио появится в Android Auto в следующем обновлении
+
Nvidia запустила розыгрыш видеокарты GeForce RTX 4080 Super Half-Life Edition
2
Опубликован список худших видеокарт для покупки в 2024 году
5
Geely и Baidu предоставили электрический суперкар, способный разгоняться до 100 км/ч за 1,9 секунды
2

Популярные статьи

"Джокер: Безумие на двоих" (Психи тоже любят) - краткий обзор позорного безумия
12
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
73
Небольшой тест вентилятора Zalman ZM-AF120 Black
3
Ryzen 7 9800X3D появился в российской рознице, почему выгоднее купить обычный Ryzen 7 7800X3D
112
Half-Life 3 - о пути к релизу
9
Как сделать установочный пакет для Linux в формате Installer-SH
74
Уходит эпоха - для игр Microsoft консоли Xbox больше не нужны
3
Почему геймерский ПК выгоднее PlayStation 5 Pro, а покупка игровой приставки бессмысленна
8
Как выбрать комплектующие для сборки ретро-ПК на Авито и не пожалеть об этом — пять советов
5
Обзор культовой серии игр Peggle и ее духовных наследников: от дружбы с Blizzard и Valve до забвения
2

Сейчас обсуждают

32Влад32
22:08
Независимая от мозгов и совести в правительстве.
Илон Маск высмеял заявление Зеленского о том, что Украина «независимая страна»
Александр Марчуков
22:07
Данте пишет о смерти экесбокес, но забывая впринципе что консоли в данный момент очень близки к своему забвению. Эксклюзивов нет, обещанных 4к в нативе с 60 фпс. А все больше и больше люди начинают пр...
Уходит эпоха - для игр Microsoft консоли Xbox больше не нужны
32Влад32
22:06
СЕравно Украина обсерится.
Military Watch: Россия получила от КНДР сверхтяжёлые артиллерийские системы
Айтишник и Трейдер
22:04
Поверьте, у консольщиков есть бабки на железо, но оно просто лежит, я себе сделал цель, 1 раз в день покупать 1 игру на пс4-5 в течение 5 лет на физ копиях
PS5 Pro значительно проигрывает игровому ПК с RTX 4070 в качестве графики
32Влад32
22:03
Хотят напакостить и в кусты? Не, ребята. Так не получится. Ответите, если что.
Канцлер Германии объяснил, зачем позвонил Путину впервые за два года
Алексей Рукин
21:59
Самый главный недостаток - учётные данные от почты передаются в открытом виде на сервера мелко-мягких.
Microsoft назвала преимущества обновлённого Outlook, а эксперт рассказал о недостатках
Андрей Патраков
21:57
Если бы ии мог думать, то вряд-ли нам это понравилось -Давай потом брат, я сейчас занят -Чето не получается у меня настроение нет сегодня поэтому картинки такое гавно получаются -Я тут подумал, не нуж...
Всё больше экспертов говорит о скором закате эры ИИ и схлопывании мыльного пузыря умных алгоритмов
Айтишник и Трейдер
21:54
Щас набегут любители ПК и обосрут, только есть одна проблемка, у меня куплено железо на ПК на 500к, два года уже лежит запечатанное и нах не сделось, а в консоли гамаю, почему 500к, потому что БП seas...
PS5 Pro значительно проигрывает игровому ПК с RTX 4070 в качестве графики
Айтишник и Трейдер
21:50
Ну что, как и говорил купил, чтобы её купить, потребовалась 1 неделя скальпинга акций в торговом терминале quik Завернул в стрейдж пленку, хотя местные экономные любители ПК, от экономии даже платный ...
PS5 Pro значительно проигрывает игровому ПК с RTX 4070 в качестве графики
Degit22
21:40
Что же эти хакеры не взломали ещё пароль от первого биткоин кошелька? Всего секунда отделяет от богатства мира.
Роскомнадзор проверит Рунет на устойчивость в рамках полной изоляции от мировой паутины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем