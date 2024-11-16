Глава вышедшей из правительственной коалиции фракции СвДП Кристиан Дюрр заявил в немецком парламенте, что возможно повторное рассмотрение Бундестагом вопроса о поставках дальнобойных ракет Taurus Украине.

Согласно сообщению немецкой газеты Neue Osnabrücker Zeitung, глава фракции вышедшей из правительственной коалиции Свободной демократической партии (СвДП) Германии Кристиан Дюрр заявил в немецком парламенте, что возможно повторное рассмотрение Бундестагом вопроса о поставках дальнобойных ракет Taurus Украине. Причем, согласно его заявлению, именно СвДП может стать инициатором очередного вынесения на рассмотрение Бундестага этого вопроса.

Как известно, несмотря на призывы нескольких высокопоставленных немецких политиков, в том числе членов правительственной коалиции, канцлер Германии Олаф Шольц последовательно выступал против идеи поставки Киеву крылатых ракет Taurus, о которых Украина просила в течение последних двух лет.

Оснащенная зарядом Mephisto (проникающий с несколькими эффектами, усовершенствованный и оптимизированный) массой 495 кг, ракета Taurus способна поражать цель на расстоянии 500 км с максимальной скоростью 0,95 Маха. ВВС Германии имеют на вооружении 600 экземпляров таких ракет с 2010 года, из которых 300 были модернизированы с 2020 года.

"Было бы гораздо логичнее использовать это оружие на Украине, чем хранить его здесь. [ ... ] Эти ракеты позволят наносить удары по российской военной инфраструктуре далеко за линией фронта», - утверждал депутат Родерих Кизеветтер, член Христианско-демократической партии (ХДС), входившей в оппозицию и бывший полковник Бундесвера в мае 2023 года.

В январе этого года по инициативе ХДС/ХСС в Бундестаге было поставлено на голосование предложение о поставке ракет Taurus Украине, однако по результатам голосований эта резолюция была отклонена. Как отмечали тогда немецкие обозреватели, помимо демонстрации своей приверженности усилению военной помощи Украине в ее противостоянии России, эта инициатива ХДС/ХСС также была направлена на то, чтобы усилить противоречия по этому вопросу в коалиции Шольца, сформированной социал-демократами (СДПГ), защитниками окружающей среды (Зелеными) и либерал-демократами (СвДП). Однако тогда правительственная дисциплина взяла верх и это предложение не прошло.

Тем не менее, месяц спустя, и благодаря голосам партий, входящих в правительственное большинство, Бундестаг принял резолюцию, разрешающую поставки оружия «большой дальности» Украине… Но без явного упоминания ракет Taurus.

Затем, чтобы преодолеть нежелание канцлера Шольца по этому вопросу, была выдвинута идея передать Taurus Соединенному Королевству, чтобы взамен позволить ему поставить свои крылатые ракеты Storm Shadow / SCALP EG на Украину. Однако и эта идея была отброшена.

Тем не менее, как отмечают сейчас немецкие обозреватели, не исключено, что Украина может получить Taurus в ближайшее время на фоне политического кризиса, вызванного выходом СвДП из правительственной коалиции. Действительно, если новые выборы назначены на 23 февраля следующего года, то у Бундестага все еще есть возможность принять многие законопроекты до этого срока. Отсюда и возникла идея лидера депутатов либерал-демократов Кристиана Дюрра внести предложение о поставке Киеву ракет Taurus. «Это была бы хорошая возможность. И, когда я смотрю на заявления ХДС и Зеленых, это может привести к успеху», - заявил он изданию Neue Osnabrücker Zeitung. "Если ситуация в Украине становится все более драматичной, то деньги для нее сейчас не являются приоритетом», - добавил он.

Позиционируя себя в качестве ключевого союзника Украины, Германия уже поставила Киеву ряд передовых военных систем, включая танки Leopard 2, ракетные установки MARS II и самоходные зенитные комплексы Gepard. А на днях к этим поставкам добавилась передача дополнительной шестой противоракетной батареи IRIS-T, которая, по убеждению Берлина, «повысит способность Украины защищать свой суверенитет, сохранит критически важную инфраструктуру и позволит активнее противостоять России».

Как отмечают немецкие обозреватели, примечательно, что новое предложение разрешить поставку ракет Taurus Киеву было сделано в то время, когда канцлер Шольц только что провел свой первый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным за последние два года. "Канцлер попросила президента Путина прекратить военные действия в Украине и вывести свои войска», - резюмировал официальный Берлин в заявлении, распространенном 15 ноября. И добавил, что призвал Москву начать серьезные переговоры с Киевом с целью достижения «справедливого и прочного мира».

Президент России Владимир Путин, оценивая непрекращающуюся западную, в том числе и немецкую, военную помощь Украине, неоднократно подчеркивал, что такие поставки вооружения не изменят ситуацию в ходе СВО, а лишь приведут к затягиванию конфликта, не способствуют переговорам и будут иметь негативный эффект.