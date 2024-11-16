Канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заявил о намерении Берлина поставить Украине шестой комплекс системы противовоздушной обороны IRIS-T к концу этого года.

Владимир Зеленский через свой аккаунт в соцсети объявил, что Германия поставит Украине очередной комплекс системы противовоздушной обороны IRIS-T. "Шестая из запланированных систем ПВО IRIS-T поступит на Украину до конца этого года", - приводит слова немецкого канцлера пресс-служба Зеленского. Это заявление появилось после состоявшегося телефонного разговора Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Зеленский выразил благодарность канцлеру Германии Шольцу за значительный вклад Германии в обороноспособность Украины и ее лидерство в объединении западных партнеров в поддержку Киева.

Днями ранее,11 октября, Олаф Шольц сообщил, что Германия вместе с другими западными партнерами Киева к концу года предоставит Украине очередной пакет военной помощи размером в €1,4 млрд. В него войдут системы ПВО типа IRIS-T и Skynex, зенитные самоходные установки Gepard, танки и колесные гаубицы, броневики, ударные беспилотники, радары и артиллерийские снаряды.

Система противовоздушной обороны IRIS-T (InfraRed Imaging System) - одна из самых передовых систем класса "земля-воздух", разработанная и произведенная немецкой компанией Diehl Defence. Каждая батарея включает в себя радары и блоки управления огнем, пусковые установки и перехватчики, оснащенные новейшей технологией самонаведения. В системе используется усовершенствованная инфракрасная система самонаведения, обеспечивающая точность обнаружения целей и поражения даже при малозаметных угрозах, таких как беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты. Она может нейтрализовать угрозы на дальности до 40 километров и высоте до 20 километров. IRIS-T может отслеживать и поражать несколько целей одновременно, обеспечивая защиту от массированных атак. Кроме того, ее мобильность обеспечивает быстрое развертывание и передислокацию для защиты ключевой инфраструктуры, военных объектов.

На сегодняшний день Германия уже поставила Украине пять систем IRIS-T. Эти системы дополняют существующую сеть противовоздушной обороны Украины, которая включает в себя другие поставляемые Западом зенитно-ракетные комплексы, такие как NASAMS и Patriot.

Как отмечают украинские СМИ, канцлер Шольц и Зеленский также обсудили планы дальнейших поставок систем противовоздушной обороны в 2025 году, подтвердив тем самым дальнейшее устойчивое военное сотрудничество между Берлином и Киевом. Оба лидера подтвердили важность формата "Рамштайн" — координационной платформы, объединяющей западных союзников Украины для оптимизации военной помощи. Как было согласовано в ходе их обсуждений, на следующей такой встрече будут дополнительно уточнены оборонные стратегии и определены приоритеты поставок критически важных военных систем и различного оружия в Украину.

Германия позиционирует себя в качестве ключевого союзника Украины, поставляя ряд передовых военных систем, включая танки Leopard 2, ракетные установки MARS II и самоходные зенитные комплексы Gepard. Добавление шестой батареи IRIS-T повысит, по убеждению Берлина, способность Украины защищать свой суверенитет, сохранит критически важную инфраструктуру и позволит активнее противостоять России.

Президент России Владимир Путин, оценивая непрекращающуюся западную военную помощь Украине, неоднократно подчеркивал, что такие поставки вооружения не изменят ситуацию в ходе СВО, а лишь приведут к затягиванию конфликта.