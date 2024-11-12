Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
KNDS начала поставку в Норвегию танков нового поколения Leopard 2A8 для противодействия России
KNDS сообщила об ускорении начала поставок танков нового поколения Leopard 2A8 в Норвегию по просьбе Осло "для усиления ее военного потенциала перед угрозой со стороны России".

6 ноября 2024 года Ральф Кетцель, директор KNDS – крупнейшей немецкой оборонной компании, производящей военное оружие и технику, включая танки, самоходную артиллерию и другие бронированные машины, сообщил, «о начале поставок боевых танков нового поколения Leopard 2A8 в Норвегию для усиления ее военного потенциала перед угрозой со стороны России». Примечательно, что первоначально эти поставки были запланированы на конец десятилетия, но не раньше конца 2026 года.

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=7debe453ef261cc777a5799c420db8f04fc22168b843c5ff-3920625-images-thumbs&n=13

Указанные танки являются частью заказа на 54 единицы, который Норвегия разместила у Krauss-Maffei Wegmann (KMW), ныне входящей в состав KNDS, в которую также входит бывшая французская компания Nexter. Как указывали норвежские СМИ, этот контракт отражал стремление Норвегии укрепить свои оборонные возможности против возможного российского вторжения. Вначале страна планировала приобрести модель Leopard 2A7, но эксплуатационные требования и технологические достижения привели к выбору Осло более современной и эффективной версии Leopard  2A8.

Контракт, подписанный в 2022 году, предусматривал поставки в период с 2026 года до конца десятилетия, но KNDS, в ответ на просьбу Осло, ускорила сроки выполнения этого заказа, и первые экземпляры нового танка были поставлены уже в начале ноября с.г.

Согласно сообщениями норвежских СМИ, в  техническом обслуживании новых танков участвует национальная компания Ritek, обеспечивая техническую автономность в управлении ими. Это приобретение является частью более широкой инициативы вооруженных сил Норвегии по модернизации и укреплению военного потенциала северного королевства в ответ на текущие геополитические вызовы.

Помимо Норвегии, другие европейские страны, включая Хорватию, Чехию, Нидерланды и Литву, также планируют приобрести эту модернизированную версию танка Leopard. Хорватия недавно объявила о заказе на 50 единиц, в то время как Чехия заказала 77 танков, Нидерланды - 50, а Литва может приобрести до 94 единиц.

По сообщениям компании  KNDS, версия танка  Leopard 2A8 спроектирована как один из самых современных основных боевых танков НАТО, представленных в настоящее время на рынке. Этот танк может достигать боевой массы около 70 тонн.

Среди заметных улучшений - полностью цифровая система управления огнем и независимая от основного двигателя система электропитания, обеспечивающая постоянную мощность не менее 20 кВт. Leopard 2A8 оснащен усовершенствованной системой управления энергопотреблением со вспомогательной силовой установкой, независимой от основного двигателя. Такая энергетическая автономность позволяет танку поддерживать свои управляющие системы в рабочем состоянии, не создавая шума и не выделяя значительного теплового излучения, что обеспечивает большую безопасность действий во время засад или статической обороны. Кроме того, его система управления огнем полностью цифровая и включает в себя термоядерные датчики для оптимизированного обнаружения и сопровождения целей. Оптика танка также усовершенствована: панорамный прицел PERI-R 17 A2 для командира и прицел EMES 15 для наводчика обеспечивают улучшенную ситуационную осведомленность и повышенную точность стрельбы.

Указывается, что Leopard 2A8, благодаря своим передовым технологиям, обеспечивает повышенную устойчивость к современным угрозам, с которыми приходится сталкиваться в таких конфликтах, как СВО, где широко используются беспилотные летательные аппараты и противотанковые ракеты. Танк, в частности, оснащен системой активной защиты EuroTrophy, адаптированной к израильской системе Trophy, предназначенной для обнаружения и нейтрализации летящих снарядов, таких как противотанковые снаряды и реактивные снаряды средней дальности, до того, как они достигнут машины. Такая проактивная защита повышает безопасность экипажа и снижает риск прямого попадания.

В ответ на растущие воздушные угрозы, особенно от беспилотных летательных аппаратов, Leopard 2A8 оснащен передовыми системами обнаружения, которые позволяют ему быстро идентифицировать вражеские беспилотники. Он также оснащен установленным на крыше стрелковым оборудованием с дистанционным управлением (RCWS), включающим в себя пулеметы или автоматические гранатометы, что позволяет танку нейтрализовать эти беспилотники с близкого расстояния, тем самым добавляя уровень активной защиты от атак с воздуха на близком расстоянии.

Броня Leopard 2A8, изготовленная из комбинации современных материалов, таких как сталь, вольфрам, композиты и керамика, обеспечивает повышенную защиту от баллистических снарядов, самодельных взрывных устройств и артиллерийских осколков, тем самым повышая выживаемость машины и ее экипажа при прямых ударах. Кроме того, танк оснащен современными оптическими и инфракрасными датчиками для раннего обнаружения угроз, включая беспилотные летательные аппараты и противотанковые ракетные комплексы. Некоторые системы постановки помех также могут быть интегрированы для нарушения связи противника и систем наведения беспилотных летательных аппаратов, тем самым снижая их оперативную эффективность.

Как указывается в рекламной информации компании KNDS, Leopard 2A8 оснащен 120-мм пушкой Rheinmetall Rh-120 L/55A1, усовершенствованной версией модели L/55, которая ранее устанавливалась на танке Leopard 2A7. Эта пушка может использовать программируемые HE (осколочно-фугасные) снаряды в дополнение к новым KE (кинетическим), что значительно повышает способность танка эффективно поражать широкий спектр целей, от легкобронированной техники до укреплений. Такая универсальность, как сообщается, является важным преимуществом в боевых условиях, где цели могут быстро изменяться, что требует применения боеприпасов, адаптированных к каждой ситуации.

Норвегия в последние годы активно осуществляет модернизацию своей военной техники, в частности,  закупив 52 истребителя F-35 в 2018 году для замены устаревающих F-16. В 2019 году Норвегия также укрепила свой военно-морской флот, заказав Германии четыре новые обычные подводные лодки U212CD для обеспечения безопасности своих вод и усиления своих возможностей сдерживания на море.

#военные новости #военное противостояние #норвегия #leopard 2a8 #модернизация военной техники норвегии #норвегия и россия
2
Показать комментарии (2)
Соединенные Штаты возобновляют производство самого мощного в мире неядерного взрывчатого вещества
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские ученые анонсируют создание летающих беспилотных грузовиков для нефтяной отрасли
4
В России запланировано строительство первой энергетической установки с нулевым уровнем выбросов
4
США начинают поставки Украине новейших ракет для высокоточных ударов по средствам ПВО
2
В Польше отец и сын нашли клад монет 16-17 веков стоимостью более $120000
+
Благодаря параллельному импорту в российских С-70 используются передовые западные чипы
4
В 2025 году в Москве завершат строительство двух крупных мостов через реку Москву
+
СМИ: США начали поставлять на Украину усовершенствованные противорадиолокационные ракеты AGM-88E
+
Роскосмос готовит ответ многоразовой ракете Илона Маска - в 2025 запускается проект "Кузнечик"
2
Android 15 получит полноценную поддержку VRR
+
Intel отказала владельцу Core i9-14900K в гарантийном обслуживании из-за использования жидкого металла
3
Представлен прототип китайского воздушно-космического истребителя шестого поколения White Emperor B
1
Определены лучшие процессоры для игр на конец 2024 года
1
Caviar выпустила смартфоны iPhone 16 Pro в честь Джобса, Трампа и Маска
2
Украинская разведка: сбитый российский дрон С-70 "Охотник" напичкан западными технологиями
11
2025 год станет первым годом массового производства MicroLED
1
Учёные зафиксировали необычный быстрый радиовсплеск в "мёртвой" галактике
+
ГК «Элемент» начинает поставки микроэлектроники для российских самолётов
+
Samsung выпустит One UI 7 Beta на следующей неделе
2
Программа предварительного тестирования One UI 7 может стартовать в ближайшие дни
+
В сеть попала фотография кабины истребителя J-20, продемонстрированная на авиасалоне в Чжухае
1

Популярные статьи

Лучшие фильмы с участием Микки Рурка (субъективное мнение)
10
Итоги гоночного уик-энда 9-10 ноября
1
Об улучшении картинки и FPS в играх - PSSR, DLSS, FSR, RSR, XeSS, NIS, ReShade, Magpie и другие
13
ТОП-9 суперкулеров для процессоров Intel и AMD, актуальных в 2024 и 2025 году
33
Почему сборка ПК своими руками выгоднее готового компьютера, и что нужно знать рядовым геймерам
15
О мошенниках на маркетплейсах и что я купил на день холостяка 11.11
6
11 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный привод окон и массажное кресло Сяоми
3
Как заставить видеокарты Radeon RX 5700 XT и GeForce GTX 1080 Ti тянуть новые игры в 1080p@60 fps
7
Какую видеокарту купить тем геймерам, которые не готовы отдать 40000 рублей за GeForce RTX 4060
17
Обзор Chimbalix 24.5 и тест Mesa3D, или почему Linux нежизнеспособен в настольном сегменте
16

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
21:45
а кто сказал.клоун ты местный.что меня кто то разбанивал.я же сказал что клал болт и на их баны и на вас с колинс вротом.
«Как тебе такое, Илон Маск» — собираем мощнейший игровой компьютер за 650000 рублей
inchaos75
21:44
Во первых с чего бы это вдруг в винде все смешано? Файлы приложения отдельно в Program Files, а все данные в папке Users, у каждого свои, системные в папке Windows. А в лине не бывает чтоль, что apt-g...
Опубликован свежий список проблем, блокирующих обновление Windows 11 24H2
Дмитрий Фурсов
21:43
Про российскую армию почему то умалчивает: "Научная статья, опубликованная военными медиками в издании "Военно-медицинский журнал", свидетельствует о том, что с начала полномасштабного вторжения Росс...
Захарова раскритиковала власти Украины за мобилизацию людей с ВИЧ
Алексей Кузнецов
21:41
Жертва ЕГЭ писало
Соединенные Штаты возобновляют производство самого мощного в мире неядерного взрывчатого вещества
Валерий Агапов
21:40
Тариф на свет и газ в РФ и США почти одинаков. Зарплаты разные. Почувствуйте разницу.
В России за 17 лет планируют ввести в строй 88,4 ГВт новых электрогенерирующих мощностей
Игорь Каренфев
21:39
Не пойму, 10 винд а будет жить до 25 года в стим?
Конец эпохи: Steam прощается с двумя версиями Windows
Руслан
21:33
Не допилили путем, уже народ созывают пересаживаться
Microsoft начала показывать рекламный баннер Windows 11 24H2 в Windows 10
ДУ50
21:33
Никак эти пидоры не угомонятся.
KNDS начала поставку в Норвегию танков нового поколения Leopard 2A8 для противодействия России
Владимир Осипов
21:23
Снести? сначала надо найти где это.
Обзор Chimbalix 24.5 и тест Mesa3D, или почему Linux нежизнеспособен в настольном сегменте
Лев корл
21:21
Тротил самый мощный в мире? Да лан, с фигов ли))))
Соединенные Штаты возобновляют производство самого мощного в мире неядерного взрывчатого вещества
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем