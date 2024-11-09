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vizir47
Правительство Германии одобрило проект закона о новой добровольной военной службе
Одним из последних решений прежней правительственной коалиции Германии стало одобрение законопроекта, инициированного министром обороны Борисом Писториусом, о новой добровольной военной службе.

Как уже отмечалось   ранее, главной причиной краха немецкого правительства стали последствия его необдуманной помощи Украине, оказываемой Берлином в угоду Вашингтону, из-за  которой не только был нанесен ущерб немецкой армии, но и в целом финансово-экономическому положению ФРГ. Ведь именно за отказ поддержать бюджетный план страны, предусматривающий увеличение помощи Киеву,  канцлером Олафом Шольцем  был уволен министр финансов Кристиан Линднер, что послужило началом развала правительственной коалиции, правившей страной в последний период.

Как указывает парламентский доклад   Германии, сегодня немецкая армия сталкивается с огромной нехваткой личного состава, военной техники и боеприпасов. Несмотря на значительное увеличение оборонного бюджета в прошлом году, вооруженные силы страны по-прежнему не обладают необходимыми возможностями. "К сожалению, я должна сказать, что у Бундесвера всего слишком мало. Не хватает боеприпасов, запасных частей, радиоаппаратуры, у военных не хватает танков, кораблей и самолетов”, - заявляет Ева Хогль, парламентский комиссар по военным вопросам. “Что касается нехватки персонала, у меня нет хороших новостей. Немецкая армия стареет и сокращается”, - подчеркивает этот политик от Социал-демократической партии (СДПГ) и указывает, что решение этой проблемы должно стать главным приоритетом немецких властей.

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“В прошлом году у Бундесвера было больше вакансий, но меньше заявок, набор персонала находится в стагнации, а показатели отсева остаются очень высокими”, - говорится в парламентском докладе. “При нынешнем подходе невозможно будет достичь цели увеличения численности личного состава Бундесвера до 203 000 солдат к 2031 году”, - говорится в этом документе.

После произошедшего 6 ноября развала правящей коалиции, сторонники канцлера Олафа Шольца, находящиеся в меньшинстве, вынуждены полагаться в своей политике только на СДПГ и защитников окружающей среды. Поэтому в условиях, когда шансы Шольца на принятие бюджета на 2025 год в том виде, в каком он его подготовил, близки к нулю, ему остается только подумать о том, чтобы получить дополнительную поддержку после принятия приоритетных законопроектов. Таких как, например, законопроект о новой модели военной службы (MSM) для восстановления  истощенных национальных вооруженных сил.

Эта инициатива направлена   на решение проблемы увеличения численности войск и продолжающихся дебатов вокруг возобновления воинской повинности, которая была отменена в 2011 году. Министр обороны Борис Писториус заявил: “Новая модель является нашим ответом на меняющуюся ситуацию с угрозами в Европе.  Этим законом мы определяем курс на повышение нашего потенциала сдерживания и обороны”.

В настоящее время объединенные вооруженные силы Германии, Бундесвер, насчитывают 180 000 солдат, и к 2031 году планируется увеличить это число до 203 000. Кроме того, страна намерена увеличить численность своего резерва с 60 000 до 200 000 человек, что позволит в случае войны быстро увеличить численность войск примерно до 460 000 человек.

Новая модель военной службы будет ориентирована на призывников, родившихся после 31 декабря 2006 года, и в ближайшие годы планируется рассмотреть другие подходящие годы рождения, начиная с 2007 года. Чтобы отслеживать резервный потенциал лиц, которые ранее служили, Германия возобновит свою систему военного мониторинга для лиц старшего возраста.

Согласно новым планам, 18-летние подростки получат анкету, в которой будет оцениваться их заинтересованность в службе в армии, а также их здоровье и физические возможности. Все молодые люди должны будут заполнить эту анкету, в то время как участие женщин будет добровольным. На основании полученных ответов будет начат процесс отбора, в ходе которого в ряды немецкой армии будут приглашены молодые мужчины и женщины. Наиболее сильные кандидаты будут приняты на военную службу на начальный шестимесячный период с возможностью продления срока службы для тех, кто проявит интерес. Затем, если они проявят желание провести какое-то время в рядах национальной армии, их вызовут для прохождения собеседований и медицинского осмотра. Их включение будет зависеть от их возможностей и, прежде всего, от потребностей Бундесвера.

Этот шаг не был сделан обязательным для молодых женщин, поскольку для этого потребовалось бы внести поправки в Конституцию. Однако, как подчеркивает министерство обороны Германии, цель состоит в том, чтобы быстро увеличить «количество имеющихся резервистов».

Одобрение этого законопроекта, инициированного министром обороны Борисом Писториусом, стало одним из последних решений правительственной коалиции Германии. Цель указанного шага состоит в том, чтобы гарантировать, что он может быть принят до следующей весны и чтобы Бундесвер  смог набрать свои первые 5000 добровольцев.

#военные новости #военное противостояние #добровольная военная служба #кризис немецкой армии
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