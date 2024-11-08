По сообщению компании KNDS Deutschland, первые единицы немецких самоходных артиллеристских гаубиц RCH 155 будут доставлены в Украину в апреле 2025 года.

Как показывают события последних дней в Германии, ее помощь Украине стала одной из главных причин краха немецкого правительства после увольнения канцлером Олафом Шольцем министра финансов Кристиана Линднера за его отказ поддержать бюджетный план страны, предусматривающий увеличение помощи Киеву. Ранее в СМИ сообщалось, что Линднер обратился к Министерству обороны с просьбой ограничить военную помощь ВСУ, сославшись на бюджетные трудности самой Германии. Берлин уже почти вдвое сократил свою помощь Украине - с 8 миллиардов долларов в 2024 году до всего лишь 4,3 миллиарда долларов в 2025 году.

Тем не менее, активная поддержка Берлином Киевом продолжается, военные поставки немецкого оружия для ВСУ не прекращаются. И это, в частности, подтверждает независимый немецкий онлайн-портал Hartpunkt с ежедневными новостями и экспертными статьями в области обороны. Так, согласно сообщению Hartpunkt, 5 ноября 2024 года ведущая немецкая оружейная компания KNDS Deutschland подтвердила, что первые единицы немецких самоходных артиллеристских гаубиц RCH 155 будут доставлены в Украину в апреле 2025 года. Как указывается, эта артиллеристская система разработана с учетом современных требований к быстрому и мобильному ведению огня непрямой наводкой, и, по мнению Берлина, именно она отвечает насущным потребностям Украины в условиях СВО.

Согласно информации немецких СМИ, в ответ на заявленные Киевом потребности, Германия обязалась поставить 18 единиц. Эти поставки являются частью стратегии по оснащению Украины высокоэффективными артиллерийскими системами, способными быстро и эффективно действовать в полевых условиях. Первые поставки запланированы на апрель 2025 года, что является решающей датой для Украины, поскольку, как указывается, «она стремится повысить свой оборонительный потенциал перед лицом растущих военных вызовов». Указанный заказ для Украины на 18 единиц RCH 155 является частью запланированного приобретения Бундесвером в среднесрочной перспективе 80 немецких самоходных артиллеристских гаубиц, которые, в том числе, должны были бы устранить пробелы в собственном артиллерийском арсенале, появившиеся в результате запланированной замены устаревающих подобных систем в немецкой армии.

RCH 155 - это самоходная артиллерийская установка немецкой разработки, оснащенная 155-мм пушкой L52, установленной на шасси Boxer 8x8. Эта боевая машина сочетает в себе огневую мощь и мобильность, обеспечивая вооруженным силам точную и оперативную огневую поддержку. Управляемая всего двумя членами экипажа, RCH 155 полностью автоматизирована, оснащена электрической системой наведения орудия и компьютеризированной системой управления огнем, что позволяет выполнять быстрые операции без сложного ручного вмешательства. По комментариям компании KNDS Deutschland, дальность стрельбы RCH 155 более 50 км с соответствующими боеприпасами обеспечивает этой системе стратегическое преимущество, позволяя безопасно поражать удаленные цели, тем самым повышая потенциал Украины в области огневой поддержки на дальних дистанциях. Автоматизация ведения огня в сочетании с интегрированной передачей данных по радио обеспечивает высокую эффективность RCH 155 на поле боя и облегчает координацию действий с другими подразделениями.

Согласно информации KNDS Deutschland, эта бронированная машина, разработка которой предназначалась для вооруженных сил Германии, Украины и Соединенного Королевства, обладает улучшенной защитой, подходящей для современных боевых условий. Броня корпуса достигает 4-го уровня по стандарту stanag4569, обеспечивая высокую устойчивость к огню из стрелкового оружия и осколкам артиллерийских снарядов. Броня башни защищает от малокалиберных пуль, повышая безопасность экипажа во враждебных условиях. RCH 155 оснащена системой кондиционирования воздуха для экипажа и системой NBC (ядерной, бактериологической и химической защиты) для обеспечения безопасности в сложных условиях ведения боевых действий. Автоматическая система пожаротушения в моторном отсеке снижает риск возникновения пожара, повышая его устойчивость в боевых ситуациях.

RCH 155 весом 39 тонн сочетает в себе надежность и мобильность. Она может развивать максимальную скорость 100 км/ч при радиусе действия 700 км, что позволяет быстро развертывать ее на большие расстояния.

Как указывает компания-производитель, RCH 155 вызывает значительный интерес у европейских вооруженных сил. Например, Великобритания проявила интерес к этой системе в рамках соглашения Trinity между европейскими странами по укреплению военного потенциала и стандартизации оборудования в рамках НАТО.

После первоначальной поставки этой системы в Украину, запланированной на апрель 2025 года, эта система поступит также в Бундесвер и другие европейские вооруженные силы.