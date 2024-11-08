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vizir47
Финляндия разместит базу разведывательных беспилотников НАТО вблизи границы с Россией
Финляндия предложила разместить на своей территории базу для крупных разведывательных беспилотников НАТО, а также штаб-квартиру сухопутных войск Альянса в Северной Европе.

Согласно сообщению, опубликованному 8 ноября 2024 года финским СМИ  Yle, Финляндия предложила разместить на своей территории базу для крупных разведывательных беспилотников НАТО. Эта инициатива открывает возможность для НАТО создать новую инфраструктуру наблюдения на восточной границе Финляндии, предоставляя передовую базу для разведывательных операций в регионе.

В настоящее время ВВС Финляндии управляют четырьмя авиабазами, и одна из них в Пирккала является, по мнению властей этой страны, предпочтительным местом для размещения будущего центра наблюдения НАТО. Как указывается, расположение этой базы в сочетании с существующей инфраструктурой делает ее идеальным местом для размещения крупномасштабных разведывательных беспилотников НАТО. Эти беспилотники, в частности, MQ-9 Reaper потенциально могли бы осуществлять непрерывное наблюдение вдоль восточной границы Финляндии.

Таким образом, в Финляндии НАТО потенциально может развернуть различные типы современных разведывательных беспилотных летательных аппаратов, пригодных для выполнения задач наблюдения в северных странах и для мониторинга военной деятельности вдоль российской границы. Среди этих разведывательных беспилотных систем вероятным кандидатом является RQ-4 Global Hawk ВВС США, который уже используется для длительных полетов в воздушном пространстве Финляндии. Этот стратегический беспилотник предназначен для длительных полетов на больших высотах, обеспечивая обширный и непрерывный охват, идеально подходит для сбора разведывательной информации о передвижениях российских военных. Другие беспилотные летательные аппараты, такие как MQ-9 Reaper, также могут быть использованы благодаря их многофункциональным возможностям наблюдения и оперативной гибкости, пригодности как для разведки, так и для потенциальной военной поддержки. Наконец, более легкие беспилотники, такие как ScanEagle или RQ-21 Blackjack, предназначенные для наблюдения с близкого расстояния, могут дополнить систему тактической разведки, обеспечивая более точный охват отдельных районов. Интеграция этих беспилотников безусловно способна расширить возможности НАТО по ведению воздушной разведки и мониторингу в этом стратегическом регионе.

В настоящее время разведывательные беспилотники НАТО, базирующиеся в Италии, регулярно совершают полеты в воздушном пространстве Финляндии. В августе беспилотник ВВС США RQ-4 Global Hawk провел операцию по наблюдению в воздушном пространстве Финляндии, пролетев над приграничным с Россией регионом и выполнив наблюдательную миссию в направлении Мурманска. Этот стратегический беспилотник совершил несколько витков над районом в рамках миссии по наблюдению.

Вскоре после этой операции Соединенные Штаты усилили наблюдение за территорией России, развернув пилотируемый разведывательный самолет RC-135U Combat Sent. Этот самолет, специально разработанный для выполнения сложных разведывательных задач, также маневрировал в регионе западных границ России, обеспечивая получение дополнительных разведданных о передвижениях российских войск вдоль границы.

Как указывают западные СМИ, предложение Финляндии согласуется с более широкой целью НАТО - усилить свое присутствие и возможности наблюдения в Северной Европе. Близость Финляндии к России делает ее особым стратегическим местом для Североатлантического альянса, которому требуется стационарное место для размещения своих разведывательных беспилотников для выполнения длительных миссий и решения своих военных задач в регионе.

По сообщениям СМИ, обсуждение вопроса о создании базы беспилотных летательных аппаратов в Финляндии все еще находится на предварительной стадии. Однако это предложение демонстрирует готовность Финляндии более тесно сотрудничать с НАТО в мониторинге своей восточной границы, области, которая привлекает все большее внимание Североатлантического альянса из-за его курса на обострение напряженности в отношениях с Россией. Указывается, что окончательное решение может быть принято в следующем году.

Наряду с рассмотрением предложения о создании базы беспилотных летательных аппаратов, НАТО недавно объявил, что штаб-квартира его сухопутных войск в Северной Европе будет расположена в финском городе Миккели. Это решение, официально принятое 27 сентября, обосновано присутствием в этом городе штаб-квартиры вооруженных сил Финляндии, что облегчит координацию между финскими вооруженными силами и НАТО. Как комментируют этот факт финские СМИ, решение о создании североевропейской штаб-квартиры НАТО в Миккели отражает растущее участие Финляндии в операциях НАТО с момента ее официального вступления в Альянс.

Этот ряд решений Хельсинки знаменует собой новый этап интеграции Финляндии в оборонные структуры НАТО. Наличие базы разведывательных беспилотников и региональной штаб-квартиры в Финляндии может превратить страну в стратегический центр сбора разведывательной информации и военной координации в Северной Европе. Ожидается, что в следующем году, после принятия окончательного решения по этим двум вопросам, Финляндия будет играть центральную роль в оборонной и разведывательной стратегии НАТО в Восточной Европе. Эти инициативы представляют собой серьезный сдвиг в геополитике региона, имеющий долгосрочные последствия для безопасности и военного сотрудничества между Финляндией, НАТО и ее европейскими союзниками.

#военные новости #военное противостояние #финляндия и россия #размещение объектов нато в финляндии #финляндия и нато
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