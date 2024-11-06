Министерство вооруженных сил Франции представило свое последнее техническое достижение в области обороны: передовую систему лазерного оружия HELMA-P, которое успешно было опробовано в мероприятиях по обеспечению безопасности Олимпийских игр 2024 года в Париже.

На выставке Euronaval 2024 Министерство вооруженных сил Франции представило свое последнее техническое достижение в области обороны: передовую систему лазерного оружия HELMA-P. Как отмечают комментаторы французских СМИ, система HELMA-P, разработанная компанией CILAS для Министерства вооруженных сил Франции, представляет собой значительный шаг вперед в оборонных возможностях страны с использованием направленной энергии. Созданная специально для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, HELMA-P обеспечивает реагирование на потенциальные угрозы, используя высокоэнергетический лазер, который может быстро выводить из строя или уничтожать небольшие беспилотные летательные аппараты. В Министерстве вооруженных сил Франции ожидают, что возможность использования HELMA-P как на суше, так и на море, позволит укрепить безопасность Франции на фоне роста угроз со стороны беспилотных летательных аппаратов.

Конструктивно HELMA-P располагается на двухосевой турели, где размещаются высокоточные оптические датчики и лазерный излучатель. Система может обнаруживать, отслеживать и нейтрализовывать воздушные угрозы за нескольких секунд на расстоянии до километра. Успешные испытания на примере целого ряда беспилотных летательных аппаратов продемонстрировали надежность системы, ее способность эффективно перехватывать беспилотники весом до 25 килограммов.

Как указывает Министерство обороны Франции, система HELMA-P получила положительную оценку в наземных испытаниях в Центре экспертизы и тестирования ракетных устройств в Бискарроссе в 2020 и 2021 годах и показала 100%-ный результат. Проведенные в 2023 году испытания на борту фрегата ВМС Франции Forbin стали важной вехой ввода этой системы в эксплуатацию, подтвердив положительные характеристики HELMA-P в динамичных морских условиях. Как тогда сообщалось военным ведомством, «нейтрализовав вражеские беспилотники HELMA-P продемонстрировала потенциал для дальнейшей разработки прототипов и возможной ее интеграции на кораблях военно-морского флота».

Система HELMA-P также была активно и весьма успешно опробована во время обеспечения безопасности Олимпийских игр 2024 года в Париже, где она использовалась для защиты объектов, критически важной инфраструктуры и прошедших спортивных состязаний от несанкционированных или враждебных беспилотных летательных аппаратов.

Как указывается, HELMA-P может быть интегрирована с различными системами обнаружения и наблюдения, такими как оптическая и радарная. Она совместима с любой системой командования и контроля (C2) или системой управления боем (BMS).

Лазерная система HELMA-P отличается большим радиусом действия, способным наносить оптические повреждения на расстоянии до 3000 м и осуществлять поражение небольших беспилотников в радиусе до 1000 м. Ее мощность может варьироваться в зависимости от задач: от создания оптических помех до полного разрушения или воспламенения выбранной цели. Система использует многокиловаттный лазерный луч и обеспечивает широкий угол обзора +/- 180°. Она эффективно работает в широком диапазоне температур от -30°C до 60°C благодаря встроенной терморегуляции.

Как указывается в презентации этого нового изделия, в отличие от традиционных систем защиты, использующих боеприпасы, HELMA-P представляет собой экономичное решение с низкими затратами на техническое обслуживание и меньшими логистическими ограничениями. Ее бесшумное, незаметное функционирование также дает преимущество в использовании, поскольку эта система остается незаметной для противника, усиливая элемент неожиданности и снижая риск принятия контрмер.

Однако, как сообщается, внедрение системы HELMA-P сопряжено с определенными трудностями. Поддержание высокого потребления энергии в течение длительного времени требует эффективных решений в области электропитания и охлаждения, особенно при интеграции в мобильные платформы. Атмосферные условия, такие как туман, дождь и пыль, также могут влиять на результативность использования системы, что вызывает необходимость продолжения исследований в области адаптивной оптики и технологий стабилизации луча.

Также подчеркивается, что, по мере того, как оружие направленного действия проникает в военную сферу, становится необходимым установление четких протоколов его применения. Лазерное оружие, такое как HELMA-P, требует строгих стандартов безопасности для предотвращения непреднамеренного ущерба, особенно на сложных театрах военных действий.

Как указывают французские военные эксперты, решение этих оперативных и технических задач будет иметь решающее значение по мере перехода HELMA-P и аналогичных систем к регулярному использованию, что потребует сотрудничества между оборонным и исследовательским секторами.